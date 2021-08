Chachi Hildén julkaisi yksityiskohtaisen videon lapsensa synnytyksestä: ”Hän on täällä!”

Jukka Hildénin puoliso Chachi Hildén julkaisi YouTubessa intiimin videon pariskunnan toisen lapsen syntymästä.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén ja hänen puolisonsa tanssija Chachi Hildén saivat heinäkuussa pienen tyttövauvan. Tytön nimeksi on annettu Amélie Irene Hildén.

Chachi Hildén julkaisi perjantaina omalla YouTube-kanavallaan videon, jossa hän kuvaa synnytyksensä hyvin yksityiskohtaisesti.

Videon kantaa otsikkoa The Birth Of Our Daughter Amélie (Tyttäremme Amélien syntymä).

Chachi on aloittanut videon kuvaamisen päivää ennen lapsensa syntymää. Kun hän herää seuraavana päivänä, hän päivittelee katsojille vointiaan.

– Supistukset alkoivat aamulla kuudelta. Niitä on edelleen, enkä voi lopettaa siivoilemista ja liikkumista, joten jotain on selkeästi nyt tapahtumassa.

Pian Chachi on autossa matkalla sairaalaan miehensä Jukan kanssa. Pariskunta herkistyy kyyneliin, kun he lausuvat muutaman sanan tuloillaan olevalle pienokaiselle.

– Amélie rakastan sinua jo nyt niin paljon, vaikka en ole edes tavannut sinua vielä. Viimeiset yhdeksän kuukautta ovat olleet aikamoinen matka. Olen pohtinut lukuisia iltoja sitä, miltä näytät ja millainen tulet olemaan ja kaikkea muuta. En voi uskoa, että tänään on se päivä, kun saan pitää sinua sylissäni, Chachi juttelee tulevalle tyttärelleen.

– Rakastan sinua, en malta odottaa, että tapaan sinut. Nähdään pian Amélié-alligaattori. Nähdään pian améligator, Jukka vitsailee.

Jukka Hildénilla ja Chachi Hildénilla on kaksi yhteistä lasta.

Kaksikko ehtii sairaalaan jo hyvissä ajoin. Ennen synnytyksen alkamista Chachi jopa tekee synnytyssalissa TikTok-tanssin ja Jukka lähtee mukaan hullutteluun.

Synnytys näyttää sujuvan rauhallisissa merkeissä. Paikalla on vain yksi kätilö. Chachi istuu jakkaralla Jukan tukiessa häntä takaa päin.

– Onko se ulkona? Se on ulkona? Oho, moi! Chachi sanoo.

Ennen pienokaisen syntymää videolla siirrytään ajassa. Koosteessa on klippejä muun muassa siitä, kun Chachi kertoo puolisolleen Jukalle olevansa raskaana ja siitä, kun läheiset onnittelevat heitä. Muun muassa Mikko Leppilammen puoliso Beata Leppilampi ja Duudsonit iloitsevat videolla uutisista.

Synnytyssalissa kätilö ojentaa vauvan vanhempiensa syliin ja pariskunta ihailee vastasyntynyttä tytärtään liikuttuneina.

– Hän on täällä, Chachi hihkuu kameralle onnellisena pidellessään lasta sylissään videon lopussa.

– Tuplaäiti, Jukka sanoo puolisolleen lempeästi kameran takaa.

CHACHI ja Jukka Hildén kihlautuivat elokuussa 2018, ja pariskunnan häitä juhlittiin syyskuussa 2019 vain kaksi kuukautta ennen ensimmäisen lapsen syntymää.

Heidän esikoistyttärensä Sophia Rose syntyi saman vuoden marraskuussa. Jukalla on lisäksi 9-vuotias poika ja vuonna 2014 syntynyt tytär edellisestä avioliitosta.

