Erika Vikman loi itselleen seksiä tihkuvan imagon ja valloitti suomalaiset – paljastaa nyt, mistä hän haaveilee kaikessa hiljaisuudessa

Erika Vikman, 28, nousi nopeasti yhdeksi Suomen näkyvimmistä artisteista. Yhtä nopeasti hän huomasi, että suosiolla on seurauksensa.

Aulassa odottaa suuri hopeinen matkalaukku ja sen omistaja. Hieman myöhässä, mutta hyväksytään – molemmat ovat matkanneet Tampereelta Helsinkiin lähes hävyttömän aikaisin.

– Mä en oo yhtään aamuihminen, Erika Vikman virnistää ja riisuu aurinkolasinsa.

Vikman istuu stailattavaksi ja höpöttää vuoroin pr-vastaavalleen, meikkaajalleen ja stylistilleen. Edessä on kiireinen viikko: promoa, kuvauksia, keikka Turussa. Ja tietysti uusi albumi, vihdoin.

Vahva meikki, näyttävä tukka, piukka body ja suuret korut. Kameran edessä Vikmanista kuoriutuu artisti Erika Vikman.

Juuri tällaisia, korostetun feminiinisiä ja erotiikalla leikitteleviä kuvia Vikman julkaisee itsestään sosiaalisessa mediassa: Jopa Instagramiin taltioitu pulahdus avantoon tapahtuu pantterikuosisessa uimapuvussa ja pinkeissä laseissa.

Näky on kaukana siitä Erikasta, joka saapuu studiolle ylisuureen huppariin ja mustiin trumpettihousuihin pukeutuneena. Ja vielä kauempana siitä, joka vielä viisi vuotta sitten lauloi itsensä Uniklubilla Tangokuningattareksi ja esitti covereita pikkufestareilla.

Siinä välissä on ehtinyt tapahtumaan paljon.

Juuri kyseisiltä pikkufestareilta pyörät kuitenkin lähtivät pyörimään kolme vuotta sitten, kun Vikman tutustui Arttu Wiskariin ja loikkasi tämän levy-yhtiöön Mökkitie Recordsiin. Alkoi suunnittelu uudesta Erika Vikmanista. Tai siitä, miksi Vikman oli aina halunnut tulla.

Poptähdeksi.

Sitä varten oli pakko aloittaa alusta.

– Ensimmäinen vuosi meni oikeastaan vaan miettiessä, mikä mun juttu oikein on: Demoja lensi roskiin sitä tahtia kun niitä tuli, hän muistelee.

– Silloin mut nähtiin Tangokuningattarena, joka seurustelee Dannyn kanssa. Mutta ei se ollut hidaste. Kun kaikki tuijottivat sitä julkista kuvaa, kukaan ei nähnyt, että me ollaan pyöräyttämässä kaikkea uusiksi. Sai luoda uutta imagoa ilman paineita.

Salaisen projektin tulokset näkivät päivänvalon – ja yleisö uuden Erika Vikmanin lateksipuvussa – Uuden Musiikin Kilpailussa maaliskuussa 2020. Vikman sijoittui kilpailussa toiseksi, mutta italialaisesta pornotähdestä kertovasta Cicciolina-kappaleesta tuli ensimmäinen suomalainen euroviisuilmiö vuosikymmeniin.

Erika Vikman julkisti uuden imagonsa Uuden Musiikin Kilpailussa 2020. Hän sijoittui kisassa toiseksi, mutta kappaleesta tuli hitti.

Kaikki tietävät, mitä maailmalla sen jälkeen tapahtui. Korona jäädytti keikat ja kahlitsi ihmiset koteihinsa. Vikmanin tahti ei kuitenkaan hidastunut: Cicciolinaa seurasi vielä suurempi hitti, Syntisten pöytä. Ensimmäinen listaykkönen.

– Tämä on ollut tragikoomista aikaa. Nousukiito on ollut huimaa, mutta työnteko on ollut kiellettyä, Vikman naurahtaa.

– On ollut kyllä ihan uskomatonta päästä viimein keikkailemaan ja nähdä, että tilausta on. Että se vuoden hiljaiselo kannatti.

Perjantaina Erika Vikman julkaisi ensimmäinen albuminsa. Artistin itsensä mukaan nimetty levy on Janne Rintalan käsialaa, joskin Vikman on ollut tiiviisti mukana ideoimassa ja sanoittamassa kappaleitaan.

Albumikokonaisuus on yllättävän kaukana riettaasta diskojytästä.

”Ei musta maalata ikoneita

eikä kirkkojen kattoihin freskoja

Ei mua saarnoissa siteerata

mutta luepahan baarien vessoja”

Pyhä Erika armahtaa mokailleen kuulijan, Pizza piilottaa aikuisviihteen katselun sanoituksiin, joita kehtaa kuunnella vaikka sukujuhlissa. Amorin siivet puolestaan kertoo yksinäisyydestä. Siitä, kuinka ystävät löytävät elämäänsä rakkauden, mutta päähenkilöä odottavat kotona vain jääkaapin ovessa roikkuvat kiitoskortit.

Se on Vikmanille tuttu tunne.

– Vaikka mulla on paljon ihmisiä ympärillä, niin mä koen usein olevani tosi yksinäinen, hän aloittaa.

– Nykyään on vaikeampaa tutustua uusiin ihmisiin. Omien ystävien seurassa on helppo olla, mutta huomaan rajoittavani elämääni. Jätän menemättä paikkoihin sen takia, että jotenkin on helpompaa olla yksin seinien sisällä.

Ystävien seurassa on helppo olla, mutta muuten sosiaaliset tilanteet vievät introvertiltä artistilta energiaa, vaikka ne olisivat kuinka mukavia. Ihmisten on välillä vaikeaa ymmärtää sitä, Vikman pohtii.

Tätä puolta ronskista ja räiskyvästä Erika Vikmanista ei kuitenkaan julkisuudessa näe. Se on häneltä tietoinen valinta: imago on tarkkaan suunniteltu kokonaisuus, johon ei kuulu synkistely.

– Mä olen shownainen, ja mä haluan viihdyttää ihmisiä. Se on ollut mun suurin unelma. Mä haluan tarjota ihmisille sen pakopaikan, iloa ja vapauden riemua, Vikman sanoo intensiivisesti.

– Nautin tästä ihan sairaasti, mutta välillä mun pitää ihan kysyä itseltäni, että mitä mulle oikeasti kuuluu. Ja se on ristiriitainen se vastaus, hän jatkaa ja on hetken hiljaa.

Vikman on onnistunut lyömään läpi artistina aikana, jona työ on tehty historiallisen hankalaksi. Kaiken keskellä hän on joutunut pohtimaan sitä, mihin suuntaan haluaisi elämäänsä viedä.

Viime aikoina siihen ei ole mahtunut juuri muuta kuin musiikkia.

– Välillä musta tuntuu, että mä elän uraani, mutta välillä mietin, että elänkö mä elämääni? Elämä on täynnä valintoja. Voisinhan mä valita myös toisin, Vikman pohtii.

Esimerkiksi sen suhteen, kuinka paljon elämästään jakaa julkisuudessa.

– Mä oon sellainen suurien tunteiden ihminen. Saatan mennä ilosta ja onnesta syvään melankoliaan, mutta en mä sitä julkisuudessa näytä. Mä oon vähän tunteideni orja. Sitä pitää vähän tasapainotella, Vikman sanoo ja nauraa loppua kohden.

– Jotkut artistit vetävät sen linjan, että ne eivät koskaan puhu mitään, ja mä arvostan sitä. Sitä joutuu miettimään, minkä fokuksen ihmisille antaa, jotta huomio pysyisi musiikissa. Mutta mulla ei oo tarvetta sellaiseen piilotteluun. Tykkään avata elämääni, kun sille on oikea hetki.

” ”Mulla on toive siitä, että löytyisi joku, jonka kanssa mä voisin jakaa mun elämää. Mä oon valmis siihen, että löytäisin rakkauden.”

Ensimmäinen albumi on hädin tuskin ulkona, mutta seuraava on jo työn alla. Siitä Vikman antaa vihjeeksi vain albuminsa viimeisen säkeen.

”Voi kuinka helposti sääliä jaetaan, mutta oikea kateus ansaitaan.”

Toteutuneen unelman rinnallekin on noussut uusia.

Ne ovat melko inhimillisiä. Kuten sellaisia, että jaksaisi fyysisesti ja psyykkisesti tehdä töitä alalla, jossa paineet kasvavat jokaisen onnistumisen myötä. Löytäisi Helsingistä vakituisen kodin, joka tuntuisi enemmän kodilta kuin pysähdyspaikalta.

– Mun ystävä nauroi, että mun elämän soundtrack on sellainen matkalaukun raahaava kolina. Mä oisin muuttanut jo, jos mulla olisi aikaa. Mutta hyvä kun tuon ehtii purkaa ja pakata, ja taas pitää mennä.

Ja sitten on vielä yksi haave.

– Mulla on toive siitä, että löytyisi joku, jonka kanssa mä voisin jakaa mun elämää. Kun tulisi keikalta kotiin, ja siellä olisi joku kysymässä, että mitä kuuluu. Se on yksi mun isoimmista toiveista. Mä oon valmis siihen, että löytäisin rakkauden.

Puhelin soi. Kohta on valmista, Vikman sanoo.

Pitää mennä. Suuri harmaa matkalaukku säestää askelia.