Puolentoista vuoden koronaeristys ohi! Maija-Liisa Peuhu, 79, palaa jälleen Salkkareihin

Ulla Taalasmaan ja Dahlia Mustavaaran hahmot saavat palata takaisin Salattuihin elämiin.

Näyttelijäkaksikko Maija-Liisa Peuhu, 79, ja Inkeri Mertanen, 72, palaavat Salattuihin elämiin lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen. Peuhu esittää huippusuositussa saippuasarjassa uteliaisuudestaan tunnettua Ulla Taalasmaata, kun taas Mertanen nähdään elegantin hienostorouvan Dahlia Mustavaaran roolissa.

Konkarinäyttelijät joutuivat jättämään sarjan yllättäen maaliskuussa 2020, kun yli 70-vuotiaita ohjeistettiin jäämään koteihinsa koronaviruspandemian vuoksi. Vaikka pandemia jyllää edelleen, Peuhua ja Mertasta on nyt pyydetty palaamaan takaisin rooleihinsa. Molemmat naiset ovat tuotannon toiveesta hyvillään.

– Kuvauksiin palaaminen tuntuu aivan ihanalta. En ole väsynyt sarjan tekemiseen, sillä löydän töistä joka päivä jotakin uutta, Peuhu iloitsee.

Maija-Liisa Peuhulla on riittänyt tekemistä myös korona-aikana.

Sekä Peuhu että Mertanen kertovat aloittavansa työt turvallisin mielin, sillä kuvauksissa pidetään hyvää huolta terveysturvallisuudesta.

– Kertoohan sekin jo jotain turvatoimien tasosta, että sarjaa on pystytty kuvaamaan päivittäin koronasta huolimatta, Mertanen toteaa.

Peuhu kertoo toivovansa, että koronatartunnat saataisiin mahdollisimman pian kuriin myös nuoremmissa ikäryhmissä. Siten olisi mahdollista palata vähitellen takaisin normaaliin arkeen.

– Sitten pääsisi taas halailemaan! Ystäviä ei ole nähty kasvotusten aikoihin, eikä kukaan oikein jaksa enää soitellakaan, sillä puheenaiheet pyörivät vain koronan ympärillä, Peuhu harmittelee.

Viimeisestä vuodesta on löytynyt kuitenkin myös useampia ilonaiheita. Peuhu on ottanut tavakseen lukea iltaisin satuja lapsenlapsilleen etäyhteyden välityksellä. Myös Mertanen on aloittanut uuden aamurutiinin.

– En tiedä, kehtaanko edes kertoa tätä, mutta sanaristikot ovat vieneet minut mukanaan. Täytän aina yhden sellaisen aamupalapöydässä, Mertanen paljastaa.

Inkeri Mertanen poseerasi yhdessä näyttelijäkollegansa Antti Sepän kanssa tammikuussa 2017.

Ristikoiden tekemisen lisäksi Mertanen on päässyt nauttimaan juhlahumusta pienissä määrin. Hän nimittäin kertoo osallistuneensa Salkkarit-kollegansa Inna Tähkäsen järjestämiin puutarhajuhliin, joihin oli mukaan kutsuttu useampia sarjan Tampereella asuvia näyttelijöitä.

– Kun korona alkoi, pelko ja epätietoisuus hallitsivat elämää. Mihinkään ei uskaltanut mennä, ja ostoksetkin tilattiin kotiin. Nyt asian kanssa on jo jossain määrin oppinut elämään, Mertanen arvioi.

Vaikka korona pakotti Mertasen ja Peuhun jäämään töistä kotiin, kumpikaan ei ole ehtinyt tylsistyä. Itseasiassa molemmat naiset ovat viimeisen vuoden aikana tehneet tahoillaan mittavan muuttourakan.

– Tekemistä on riittänyt, kun olen läpikäynyt kirjahyllyä ja vanhoja papereita. Asuimme vanhassa kodissamme lähes 40 vuotta, joten muutto ei ollut mikään pieni projekti, vaikka uusi asuntomme sijaitseekin aivan vanhan lähellä, Tampereella asuva Mertanen kertoo.

Peuhu sen sijaan joutui muuttamaan väliaikaisesti pois kodistaan laajan remontin vuoksi. Vaikka työ on edelleen kesken, hän on asettunut takaisin Helsingin Laajasalossa sijaitsevaan asuntoonsa.

Maija-Liisa Peuhu tähditti vuosina 2018 ja 2019 Pihlajasatu -sarjaa.

Tulevia Salattujen elämien jaksoja molemmat naiset odottavat innolla. Mertanen on seurannut sarjaa päivittäin, ja Peuhukin kertoo olevansa hyvin perillä uusimmista juonenkäänteistä.

– On ollut mielenkiintoista nähdä, millaisia ratkaisuja kuvauksissa on tehty turvavälien pitämiseksi. Esimerkiksi hahmojen välistä kiintymistä on kuvattu aivan uusin keinoin. On huomattu, ettei aina ole pakko ryhtyä riisumaan samantien, Mertanen naurahtaa.

Tampereen Teatterissa pitkän uran tehnyt Inkeri Mertanen on ollut mukana suosikkisarjassa viiden vuoden ajan. Hän nimeää työnsä parhaaksi puoleksi fantastisen työryhmän sekä työn vaihtelevuuden.

– Päivittäissarjan nopea työtahti on samaan aikaan vaativaa ja hauskaa, Mertanen kertoo.

– Toisinaan kuvauksissa pääsee tutustumaan myös aivan uusiin paikkoihin. Kerran kuvasimme jaksoa Kirkkonummella sijaitsevassa jugend-linnassa ja toisena päivänä olimme tanssimassa vanhalla seurojentalolla, hän jatkaa.

Maija-Liisa Peuhun ja Jarmo Kosken roolihahmot Ulla ja Seppo olivat pitkään naimisissa.

Maija-Liisa Peuhun esittämä Ulla Taalasmaa on ollut mukana sarjassa aivan ensimmäisestä jaksosta lähtien. Vaikka Ulla on poistunut sarjasta useampaan otteeseen, hän on aina palannut takaisin katsojien riemuksi. Niin kävi myös tällä kertaa.

– Ullan näytteleminen pitää minut hereillä. Siinä saa jatkuvasti luettavakseen uusia tekstejä ja juonenkäänteitä, joista yritän omaksua pienimmätkin yksityiskohdat. Se on näyttelijäntyön suola, Peuhu kertoo.

Peuhu ei kuitenkaan osaa sanoa sitä, kuinka kauan toimelias ja utelias Ulla on mukana sarjassa.

– Kaikki on mahdollista, joten tässä eletään ihan päivä kerrallaan, Peuhu toteaa.