Rosanna Kuljun suuri suru – matkustaa Lappiin hyvästelemään rakkaan koiransa: ”Ainoa oikea päätös”

Rosanna Kulju saattaa rakkaan koiransa viimeiselle matkalle.

MISS HELSINKI -kilpailusta tunnetuksi tullut Rosanna Kulju matkustaa Lappiin hyvästelemään rakkaan koiransa Winstonin. Kulju julkaisi Instagram-tilillään maanantai-iltana koskettavan tekstin, jossa hän kertoo tapahtuneesta.

– Ei se elämä ole aina glitteriä ja pinkkiä shamppanjaa. Tänään lennot varattu kotiin mammalle viikonlopuksi pikavisiitille saattamaan maailman paras kaveri taivaaseen. Nyt on tullut minun Winstonin aika päästä Theon seuraksi pilvien päälle, Kulju kirjoittaa julkaisun yhteydessä.

Winston muutti vuosi sitten Kuljun äidin luokse pohjoisen maaseudulle viettämään eläkepäiviään.

– Elämää tää vaan on ja välillä sattuu niin pirusti. Wille on vaan liian vanha tälle planeetalle ja kuuluu taivaaseen Theon kaveriksi, Kulju kertoi tarinat-osiossa.

Theo oli Kuljun dalmatialainen koira, joka saatettiin viimeiselle matkalleen noin kaksi vuotta sitten.

Kulju kertoo, että kun hän sai varattua ajan koiralleen Winstonille, hän valmistautui samaan aikaan toiseen viikkoonsa radiossa. Kulju juontaa yhdessä Niko Saarisen kanssa radiokanava NRJ:n syysiltoja.

– Tiesin, että illan lähetys tulee vaatimaan multa henkisesti paljon ja että pääsen jälleen testaamaan mihin pystyn tahdonvoimalla. Pystyin ja selvisin, Kulju kertoo.

Kulju avautuu aiheen yhteydessä myös siitä, mikä on kaikkein vaikeinta julkisessa työssä.

– Se on just tämä. Se, että sun pitäisi suorittaa jokin asia niin että laitat omat ongelmat sivuun. Esiinnyt itsenäsi mutta et kuitenkaan. Itsenäsi ilman niitä omia ongelmia, Kulju kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Lopuksi kulju kiittää työkaveriaan Saarista, joka saa hullunkurisilla jutuillaan Kuljun unohtamaan omat murheensa. Kulju on lisännyt julkaisuun myös hulvattoman videon, jossa he nauravat studiossa Saarisen kanssa.

– Lähetyksestä tuli aivan huikea ja pakko vielä kerran todeta hiukan sekavissa tunnelmissa että mä rakastan mun duunia, Kulju iloitsee.

Kulju kertoi suru-uutisesta myös Instagramin tarinat-osiossa. Kipeissä ja koskettavissa videoissa ja kuvissa Kulju kyynelehtii, koska joutuu luopumaan rakkaasta perheenjäsenestään, koirastaan Winstonista.

– Tuntuu ihan kamalalta, vaikka onkin ainoa oikea päätös. Ja joskus sitä suurinta rakkautta on päästää irti, Kulju kirjoittaa sydämen kera.