Piritta Hagman laittoi Porin-kotinsa myyntiin – katso kuvat 480 000 euron omakotitalosta!

Piritta Hagman kertoo, miksi hän laittoi Porissa sijaitsevan talonsa myyntiin.

Yrittäjä Piritta Hagman, 42, on laittanut Porin-kotinsa myyntiin. Hagman kertoo IS:lle, ettei toiselle kodille Porissa ole enää tarvetta.

– En tarvitse tällä hetkellä Porissa niin isoa taloa, joten toivottavasti jossain vaiheessa löytyy ihanat uudet asukkaat sinne asumaan, Hagman kertoo.

Hagman sanoo viettävänsä vielä aikaa asunnolla, kunnes talo myydään.

– Se talo ansaitsee elämää ja vilskettä. Mutta kiire ei myynnillä onneksi ole, kun itsekin siellä osan ajastani aina vietän, hän selvittää.

Vaaleansävyinen ja avara talo on kaksikerroksinen.

Hagmanin talon myynti-ilmoitus on julkaistu etuovi.com-sivustolla. Myynti-ilmoituksen mukaan Porin Paratiisinmäellä sijaitsevasta asunnosta pyydetään 480 000 euroa. Kokoa asunnolla on 258 neliömetriä.

Myyntikuvien perusteella vuonna 1995 valmistunut talo on avara ja valoisa. Vaaleat ja siistit pinnat luovat raikkaan ilmeen. Asunnossa on yhdeksän huonetta, kaksi keittiötä, sauna, ja pihassa on kahden auton tallirakennus. Lisäksi talossa on upea lasitettu terassi.

Talossa on monta makuuhuonetta ja tilaa useammallekin asujalle.

Ruoanlaitolle on tilaa isossa keittiössä.

Sauna on remontoitu moderniksi.

Myynti-ilmoituksessa kerrotaan, että talon pohjaratkaisun ansiosta taloa voi käyttää joko yhtenä asuntona tai kahtena erillisenä.

Talo on jaettu kahteen asuntoon.

Yhdessä makuuhuoneessa on sinisävyiset seinät.

Nuoruutensa Porissa asunut Piritta Hagman osti kyseisen talon avioeronsa jälkeen, kun hän muutti Helsingistä takasin Poriin. Hän erosi ex-kiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa vuonna 2018.

Piritta kertoi IS:lle joulukuussa 2019 remontoineensa uutta kotiaan.

– Halusin rauhoittaa arjen Poriin, koska turvaverkkoni, perheeni ja lapsuudenystäväni ovat siellä, Piritta kertoi tuolloin muutostaan.

Piritta Hagman on työskennellyt muun muassa doulana, juontajana ja luennoitsijana. Nyt on hän pyörittää äitiysfysioterapiaan erikoistunutta yritystään.

Piritalla on koti myös Helsingin Lauttasaaressa, jossa Piritan ja Niklaksen lapset, Lukas, Lila ja Eliana, asuvat. Vanhemmat asuvat asunnossa vuoroviikoin.

Yhteisessä asunnossa on ollut paljon tuttuja haasteita. Piritta kertoi IS:lle viime helmikuussa naurahdellen, että takavuosien tavoin Niklaksella on jäänyt välillä tiskit tiskaamatta ja hänen likaiset sukkansa pyörivät olohuoneessa.

– Enää en kuitenkaan reagoi asioihin samalla tavoin kuin ennen. On pitänyt opetella kommunikoimaan aivan uudesta vinkkelistä, koska kun normaalisti aviopuolisolle on voinut sanoa aika napakastikin, nyt on pitänyt olla aika diplomaattinen, Piritta totesi helmikuussa.

