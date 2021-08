Panttilainaamo-tähti Rick Harrisonin kolmas avioliitto päättyi eroon – tilanne paljastui vasta vuoden kuluttua

Rick Harrisonilla on riittänyt epäonnea rakkaudessa. Panttilainaamo-tähden kolmaskin avioliitto päättyi eroon.

Huippusuositusta Panttilainaamo-tosi-tv-sarjasta tutun Rick Harrisonin rakkauselämässä on jälleen tapahtunut käänne.

Harrison erosi vuosi sitten kaikessa hiljaisuudessa Deanna-puolisostaan, TMZ-sivusto uutisoi. TMZ:n saamien asiakirjojen mukaan pari erosi 1. heinäkuuta 2020, lähes seitsemän vuoden avioliiton jälkeen.

Kyseessä on tv-tähden kolmas avioero.

Harrison kertoo asiakirjoissa, että muun muassa heidän ”makunsa, näkemyksensä ja mieltymyksensä” muuttuivat liiton aikana niin erilaisiksi, etteivät he enää sopineet yhteen.

TMZ:n mukaan Deanna Burditt vastasi alun perin avioerohakemukseen pyytämällä elatusapua, mutta lopulta he pääsivät yhteiseen ratkaisuun ja saivat sovittua muun muassa elatusavusta ja omaisuuden jaosta.

Ex-parilla ei ole yhteisiä lapsia, mutta Harrisonilla on kolme poikaa ja Deanna Burdittilla kolme tytärtä edellisistä liitoistaan.

Rick Harrison ja Deanna Burditt vuonna 2015

Ensimmäisen kerran Panttilainaamo-tähti asteli alttarille vuonna 1982 Kim Harrisonin kanssa. He saivat kaksi poikaa, Coreyn ja Adamin. Corey on työskennellyt isänsä panttilainaamossa, ja hän on mukana suositussa realitysarjassa.

Rick ja Kim Harrison erosivat vuonna 1985.

Rick Harrison ei jäänyt aikailemaan, vaan löysi nopeasti uuden rakkauden. Hän avioitui jo seuraavana vuonna Tracy Harrisonin kanssa. Liitosta syntyi Jake-poika.

Onni kesti pitkään, mutta parin tiet veivät lopulta erilleen. He erosivat vuonna 2011.

Toisenkaan avioeron jälkeen Harrison ei viihtynyt kauaa sinkkuna. Jo seuraavana ystävänpäivänä vuonna 2012 Harrison kosi Deanna Burdittia. He olivat seurustelleen noin vuoden.

Suoruudestaan tunnettu Rick Harrison on kertonut päättäväisestä kosinnastaan.

– En oikeastaan kysynyt häntä naimisiin kanssani, vaan sanoin hänelle: ”Nainen, minä aion mennä sinun kanssasi naimisiin” ja annoin hänelle sormuksen, Harrison kertoi People-lehdelle.

Onni vaikutti alkuun ruusuiselta.

– Olen maailman onnellisin mies. Elän unelmaani, Rick Harrison hehkutti kihlautumisensa jälkeen.

Seitsemän vuoden jälkeen kaksikon tiet kuitenkin erkanivat. Asia paljastui julkisuuteen vasta vuoden kuluttua erosta.

– Avioliittomme ei onnistunut, ja ero oli yhteinen päätös. Olen jatkanut elämääni, Harrison kommentoi TMZ:lle erouutisen tiimoilta.

Rick Harrison ja Deanna Harrison menivät naimisiin vuonna 2013. Heidän Kaliforniassa järjestettyihin häihinsä osallistui 180 vierasta.

Panttilainaamo-pomon kaikki ex-vaimot ovat pitäneet hyvin matalaa profiilia julkisuudessa. Rick Harrison ei myöskään ole avautunut erojensa taustoista.

Pohjois-Carolinassa syntynyt Rick Harrison nousi tunnetuksi jättisuosion saavuttaneen sarjan kautta. Panttilainaamo eli Pawn Stars on yhdysvaltalainen realityohjelma, jossa seurataan Harrisonin perheen omistaman, Las Vegasissa sijaitsevan World Famous Gold & Silver Pawn Shop -panttilainaamon menoa.

Panttilainaamo-sarjan tähdet Rick Harrison, Harrisonin Corey-poika sekä Chumlee Russell vuonna 2010.

Myös Rick Harrisonin isä Richard Benjamin ”The Old Man” Harrison oli mukana ohjelmassa. Hän menehtyi 77-vuotiaana kesäkuussa 2018.

Panttilainaamo-sarjan suosio on kantanut jo 18 tuotantokauden verran. Ensimmäinen jakso ilmestyi vuonna 2009.

Panttilainaamo-sarjassa asiakkaat tuovat arvokkaina pitämiään tavaroita pantattavaksi tai myytäväksi.

Sarja on valtavan suosittu myös Suomessa, ja se on pyörinyt useita vuosia Suomen tv-ruuduissa Jim-kanavalla.

Lähteet: People, Daily Mail, TMZ