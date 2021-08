Jukka Hildén kommentoi huumesyytettä: ”Oon mokannut”

Jukka Hildénin epäillään syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen kesällä 2019. Duudsonit-tähti kertoo somessa käyttäneensä kannabista lääkitsemistarkoituksessa.

Duudsoneista tuttua Jukka Hildéniä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa huumausaineen käyttörikoksesta. Hildénin syytteessä on kysymys vähäisestä määrästä kannabista.

Nyt Hildén kommentoi asiaa Instagram-tilillään. Hän kertoo olevansa pahoillaan.

– Oon pahoillani siitä, mitä tänään on uutisoitu. Oon mokannut, Hildén kirjoittaa päivityksessään.

– Tänään uutisoitiin että saan syytteen kannabikseen liittyvästä huumausaineen käyttörikoksesta, jossa on kyse yhden kannabis sätkän ostamisesta kesällä 2019 kun olin Suomessa käymässä. Ymmärrän että tämä ei ole Suomessa laillista ja olen asian poliisille tunnustanut. Syyskuussa tulen saamaan tästä sakkorangaistuksen, hän jatkaa.

Päivityksessään Hildén kertoo kärsineensä nukahtamisongelmista.

– 2019 asuin vielä Kaliforniassa, missä kannabis on laillista, ja siellä mulle suositeltiin kannabista nukahtamislääkkeiden sijaan.

– Oon tosi pahoillani tästä aiheutuneesta harmista. Toi oli tosi vaikeeta aikaa ja oon siitä aikaisemminkin puhunut, mutta onnekseni voin sanoa, että se on mennyttä aikaa. Nyt voin hyvin ja oon taas löytänyt itseni.

Hildénin huumesyytteestä uutisoitiin maanantaina päivällä. Syyttäjä aikoo vaatia Hildénille 10–15 päiväsakon rangaistusta, joka on rangaistusasteikon alapäästä. Syyte on teonkuvauksen osalta kaksiosainen. Rikoksen tekoajaksi on kirjattu 13.7.–5.10.2019.

– Jukka Hildén on laittomasti omaa käyttöä varten yrittänyt hankkia tekoaikana mainitulla ajanjaksolla vähäisen määrän huumausainetta eli kannabista. Lisäksi Hildén on laittomasti omaa käyttöä varten pitänyt hallussaan vähäisen määrän huumausainetta eli yhtä kannabissätkää, IS:n saamassa syytekirjelmässä todetaan.

Käräjäoikeus käsittelee jutun kirjallisessa menettelyssä, joten suullista istuntoa ei järjestetä. Kirjallinen menettely on mahdollinen tietyissä lievissä rikosjutuissa, jotka on tunnustettu.

Hildén on myöntänyt esitutkinnassa poliisille, että hän yritti hankkia vähän ”pilveä”. Lisäksi hän myönsi ostaneensa kerran yhden käyttöannoksen, josta hän oli tehnyt yhden sätkän. Hän kuitenkin sanoi heittäneensä sätkän pois, koska aine oli niin huonolaatuista.

Hildén kertoi poliisille, että hän osti aineen täysin omaa käyttöä varten.

Lue lisää: Jukka Hildénin huumesyyte – näin hän kertoi tilanteesta poliisille

Lue lisää: Jukka Hildéniä syytetään huumausaineen käyttörikoksesta