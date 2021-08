Mikko Leppilammen Instagram täyttyi hääonnitteluista – jopa prinsessa muisti tuoretta avioparia

Mikko ja Beata Leppilammen häät eivät ole menneet ohi edes Norjan kuninkaallisilta.

Juontaja Mikko Leppilampi, 42, ja hänen puolisonsa Beata Leppilampi (ent. Papp), 26, paljastivat eilen menneensä naimisiin. Pariskunta kertoi asiasta Instagramissa.

Pian ilouutisen julkistamisen jälkeen monet julkisuudesta tutut henkilöt kiirehtivät onnittelemaan tuoretta avioparia. Morsiamen Instagram-julkaisussa pariskuntaa ovat onnitelleet muun muassa entinen taitoluistelija Kiira Korpi, radiojuontaja Anni Hautala ja laulaja Krista Siegfrids.

Myös sulhasen julkaiseman päivityksen kommenttikenttä täyttyi nopeasti sydäntä lämmittävistä onnitteluista. Suomen viihdemaailman tähtikaartin lisäksi oman onnentoivotuksensa kuvaan oli jättänyt myös Norjan prinsessa Märtha Louise. Hän on Norjan kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan esikoistytär.

– Onnittelut! Olen niin onnellinen teidän molempien puolesta, prinsessa Märtha Louise kirjoittaa englanniksi.

Prinsessa on yksi Mikko Leppilammen 81 tuhannesta Instagram-seuraajasta. Norjan kuninkaallisella itsellään on kuvapalvelussa yli 170 tuhatta seuraajaa, eikä hän näytä seuraavan Leppilammen tuoretta vaimoa.

Leppilammet seurustelivat ennen avioitumistaan yli kahden vuoden ajan. Pariskunta odottaa ensimmäistä yhteistä lastaan, ja laskettu aika on pian. Mikko Leppilammella on entisestä avioliitostaan vuonna 2005 syntynyt Lilia-tytär.

Pari on ollut julkisuudessa melko vaitonainen suhteestaan, mutta heinäkuun alussa Beata Leppilampi kertoi kaksikon välisestä dynamiikasta Me Naisten haastattelussa.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että kumppani on myös paras ystäväni. Mikon kanssa kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja meillä on omatkin elämät. On tärkeää, että ei ole vain me, vaan myös minä ja hän. Kun seisomme suhteessa omilla jaloillamme, kaikki, mitä toinen siihen tuo, on vain plussaa.