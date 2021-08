Main ContentPlaceholder

Viihde

Tässä ovat The Voice of Finland: All Stars -kilpailijat – Jesse Kaikuranta palaa kisaajaksi

The Voice of Finland: All Starsissa kaikkien aikojen parhaimmat The Voice of Finland -kilpailijat ottavat mittaa toisistaan 28. elokuuta alkaen Nelosella ja Ruudussa.

Jesse Kaikuranta on yksi TVOF:n all stars -kaudelle osallistuvista laulajista.

Kaikki mukana olevat laulajat ovat päässeet aikoinaan mukaan TVOF:n suoriin lähetyksiin ja jopa finaaliin, mutta eivät ole vielä voittaneet. Tähtivalmentajina toimivat aikaisemmilta kausilta tutut Michael Monroe, Tarja Turunen ja Elastinen. Tuttuun tapaan he päättävät pelkän kilpailijan äänen perusteella, kääntävätkö tuolinsa ja haluavatko kilpailijan mukaan omaan tiimiinsä. Yksi kilpailijoista on Jesse Kaikuranta, 38. Kaikuranta osallistui The Voice of Finlandin ensimmäiselle kaudelle, ja siitä alkoi miehen musiikkiura. Kaikurannan ensimmäinen hittibiisi Vie mut kotiin tehtiin laulajalle ohjelman finaalilähetykseen. Kaikuranta piti kolmen vuoden tauon musabisneksestä ja esiintyi musiikkiteatterissa. Kaikuranta on julkaissut 3 albumia ja 15 sinkkua. The Voice of Finland: All Stars -kilpailijat ovat: 1. kaudelta Jesse Kaikuranta, 38, Helsinki Karoliina Kallio, 41, Espoo Kimmo Härmä, 49, Helsinki Taru Ratilainen, 33, Espoo 2. kaudelta Ike Ikegwuonu, 33, Helsinki DUOSTA: Tomas Höglund & Maria Höglund, Tomas, 47 3. kaudelta Tiia Erämeri, 28, Oulu Camilla Bäckman, 34, Helsinki 4. kaudelta Paolo Ribaldini, 34, Helsinki Jani Klemola, 30, Veteli DUOSTA: Tomas Höglund & Maria Höglund, Maria 41 Kaisa Leskinen, 34, Helsinki 5. kaudelta Alex Ikonen, 24, Vantaa Meri Vahtera, 35, Helsinki 6. kaudelta Andrea Brosio, 33, Helsinki A-J Keskinen, 34, Tampere Tiina Nyyssönen, 23, Jyväskylä 7. kaudelta Roberto Brandao, 42, Järvenpää Eveliina Määttä, 30, Helsinki Fiona Krüger, 19, Espoo 8. kaudelta Jhayden Aleo, 19, Tampere Astrid Nicole, 24, Helsinki Sarina Kettunen, 30, Söderkulla 9. kaudelta Emilia Virlander, 22, Kerava Aada Adaya, 27, Tampere Ohjelman juontaa Heikki Paasonen. The Voice of Finland: All Stars alkaa Nelosella ja Ruudussa lauantaina 28. elokuuta. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.