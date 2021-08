Hittisarja Love Islandin uuden kauden aloitus lykkääntyy – syynä useat koronatartunnat

Love Island Suomen kolmannen kauden aloitusta joudutaan odottamaan vielä viikon verran.

Suureen suosioon nousseen Love Island Suomen kolmannen tuotantokauden oli tarkoitus pyörähtää käyntiin tänä iltana. Näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä ohjelman tuotannosta on paljastunut kaksi koronatartuntaa.

Juuri tulleen MTV:n tiedotteen mukaan uuden tuotantokauden aloitus lykkääntyy koronatartuntojen vuoksi viikolla. Näillä näkymin sarjan ensimmäiset jaksot nähdään ensi viikon alussa.

– Tämä on poikkeuksellinen tilanne ja vaikea päätös, mutta se on ainoa mahdollinen, koska sekä MTV:lle että ITV:lle kaikkien tuotannon jäsenten turvallisuus ja terveys on tärkeintä, ohjelman vastaava tuottaja Eevamaria Vassinen kertoo tiedotteessa.

– Tuotantokauden aloituksen siirtäminen on tietysti niin meille tekijöille kuin sarjaa odottaville faneille valtava pettymys. Meidän ensisijainen tehtävämme on kuitenkin turvata niin saarelaisten kuin muunkin tuotantotiimin terveys, hän jatkaa.

Veronica Verho on Love Islandin uuden kauden juontaja.

Tiedotteesta selviää, että ohjelman kuvauksissa on pyritty huolehtimaan terveysturvallisuudesta kaikin keinoin. Koko tuotantotiimi on testattu ennen tuotannon aloittamista, ja säännöllisiä testauksia aiotaan tehdä myös jatkossa.

– Olemme noudattaneet tarkasti hygienia- ja koronaohjeistuksia sekä olleet yhteydessä Helsingin kaupungin koronavirusneuvontaan ja noudatamme infektioalan erikoislääkäreiden ohjeita. Näillä toimenpiteillä meillä on paras mahdollisuus jatkaa tuotantoa vastuullisesti, ITV Studios Suomen vastaava tuottaja Heidi Munkberg kertoo tiedotteessa.

Love Island Suomen tulevan kauden kilpailijat esiteltiin viime viikon loppupuolella. Ohjelmassa sinkkumiehet ja -naiset yrittävät löytää elämänsä rakkauden Espanjan auringon alla.

Yksi kolmannen kauden sinkuista on 21-vuotias Krete, joka toivoo löytävänsä ohjelmasta ensimmäisen suuren rakkautensa. Hän ei ole koskaan aiemmin seurustellut vakavasti ja kertoo unelmoivansa nallekarhumaisesta miehestä.

– Tykkään semmoisista karvaisista miehistä, että on partaa ja ettei ole ihan babyface. En tykkää mistään överilihaksikkaista miehistä, semmoiset bodybuilderit ei oo mun juttu, Krete kertoi IS:lle.