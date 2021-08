13 vuotta lentoturmasta: Kourtney Kardashianin poikaystävä nousi ensimmäisen kerran koneeseen traagisen onnettomuuden jälkeen

Yli puolet rumpali Travis Barkerin kehosta sai kolmannen asteen palovammoja vuonna 2008 tapahtuneessa lento-onnettomuudessa.

Blink-182-yhtyeen rumpali Travis Barker, 45, nousi ensimmäistä kertaa lentokoneeseen sitten vuoden 2008 tapahtuneen kohtalokkaan lento-onnettomuuden kertoo viihdemedia TMZ.

13 vuotta sitten Barker oli mukana onnettomuudessa, jossa kuoli neljä ihmistä. Onnettomuuden jäljiltä yli puolet Barkerin kehosta oli täynnä kolmannen asteen palovammoja.

Nyt Barker lensi yksityisellä suihkukoneella suosittuun lomakohteeseen Meksikon Baja California Surin osavaltiossa sijaitsevaan Cabo San Lucasiin yhdessä tyttöystävänsä Kourtney Kardashianin kanssa.

Kaksikko nousi koneeseen yhdessä Kris Jennerin ja Corey Gamblen kanssa Los Angelesissa lauantaina.

– On todella iso juttu, että Travis lensi Caboon. Monta vuotta sitten tapahtunut lento-onnettomuus oli hänelle erittäin traumatisoiva. Hän on tarvinnut paljon apua päästäkseen tähän pisteeseen, lähde kertoi People-lehdelle.

– Kourtney on tukenut häntä paljon. Hän ei koskaan painostanut Travisia lentämään. He ovat onnistuneet matkustamaan Yhdysvaltojen sisällä ilman lentämistä, mikä on sopinut myös Kourtneylle mainiosti, lähde kertoi.

Travis Barker seurustelee Kourtney Kardashianin kanssa.

Travis Barker on Blink-182 -yhtyeen rumpali.

Barker joutui onnettomuuteen yli kymmenen vuotta sitten, kun hän nousi koneeseen Etelä-Carolinassa pitkäaikaisen työtoverinsa Adam Michael Goldsteinin eli DJ AM:n, vartijansa ja avustajansa kanssa. Barker ja Goldstein olivat palaamassa yhteiseltä RV$DJAM-yhtyeen keikalta, kun kone tippui melko pian nousun jälkeen.

Onnettomuudessa kuoli Barkerin vartija Charles Still ja hänen avustajansa Chris Baker, lentäjä Sarah Lemmon ja perämies James Bland.

Barkerin lisäksi onnettomuudesta selvisi Goldstein, mutta hän kuoli vuotta myöhemmin reseptilääkkeiden yliannostukseen.

Barkerilla oli onnettomuuden jälkeen pitkä tie toipumiseen sekä henkisesti että fyysisesti. Palovammojen hoitamiseksi hänelle tehtiin useita leikkauksia ja ihonsiirtoja.

Kesäkuussa Barker ilmoitti suunnitelmistaan ​​kääntyä jälleen kohti taivasta.

– Saatan lentää uudelleen, hän julisti Twitterissä.

Toukokuussa julkaistussa Men’s Health -haastattelussa Barker kertoi, että hän lopetti huumeiden käyttämisen onnettomuuden jälkeen.

Samassa haastattelussa hän kertoi, että hän haluaa voittaa trauman aiheuttaman lentopelkonsa.

– Jos teen sen, ja yllä olevat enkelit auttavat minua matkallani ja pitävät minut turvassa, haluaisin tulla takaisin ja kertoa lapsilleni, että hei, lensin juuri tänne ja sitten lensin kotiin. Ja kaikki on hyvin. Minun on kerrottava se heille, koska melkein jätin heidät joutuessani onnettomuuteen, Barker sanoi haastattelussa.

Barker kertoi myös, että jossain vaiheessa hän pelkäsi lentokoneita niin paljon, ettei kyennyt kävellä kadulla, jos hän näki koneen taivaalla.

– Olin varma, että se tippuu. En vain halunnut nähdä sitä.

– Mitä lähempänä kone oli, tuntui siltä, että olin lähempänä pahoja asioita kuin hyviä asioita. Tunsin, että olen lähempänä sitä kokemusta, kun yritän paeta. Kun olen onnettomuudessa ja yritän pelastaa ystäviäni palavasta lentokoneesta..