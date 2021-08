Elastinen saa perheenlisäystä – julkaisi ilouutisen Instagramissa: "Suurperhe"

Räppäri Elastisen perheeseen odotetaan uutta tulokasta.

Räppäri Elastinen saa jälleen perheenlisäystä.

Elastinen, oikealta nimeltään Kimmo Laiho, 40, kertoo Instagram-tilillään julkaisemansa suloisen kuvan yhteydessä uutisen, jonka mukaan hän saa Riina-vaimonsa kanssa kolmannen lapsen.

– Family guy. Number 3 on the way (numero kolme on matkalla), Elastinen kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Kuvatekstiin on lisätty aihetunniste suurperhe.

Elastisella ja hänen vaimollaan on kaksi lasta: helmikuussa 2017 syntynyt poika ja helmikuussa 2019 syntynyt tyttö.

Elastinen on puhunut julkisuudessa vain harvoin yksityiselämästään, eikä hän esimerkiksi ole esitellyt puolisoaan julkisuudessa. Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2019 räppäri totesi perheen olevan hänelle kaikista tärkeintä.

– Koen kasvaneeni ihan valtavasti näiden 4-5 vuoden aikana. Mulla on ihan vilpittömästi sellainen olo, että olen lopun ikäni tässä tilanteessa onnellinen, hän sanoi.

Räppäri kertoi Anna-lehdelle toukokuussa 2018 isyyden mullistaneen hänen koko elämänsä.

– Isäksi tuleminen on elämäni kovin juttu. Lapsen saaminen on ravistellut perustavanlaatuisesti ajatusmaailmaani. Itsekkyys on kadonnut, ja nykyään lapsen etu on minulle kaikkein tärkein. Isäksi tuleminen on muuttanut minua myös artistina. Uskon, että sanoituksistani kuultavat läpi syvällisemmät teemat kuin aiemmin. Poikani antaa minulle syyn elää ja tehdä töitä. Olen karhuisä, joka tekee kaikkensa lapsen eteen, räppäri kertoi Annalle.