Janni Hussin asuvalinta Harkimoiden rapuillalliselle ei mennyt ihan nappiin – mutta todellinen huumori irtosi kattauksesta

Rapukausi on alkanut.

Rapujuhlia vietetään yleensä varsin rennosti. Juhlien etiketti on väljä ja riippuu juhlien järjestäjästä.

Tänä vuonna ravustuskausi käynnistyi 21. heinäkuuta ja se päättyy 31. lokakuuta.

Myös Harkimoilla syötiin viikonloppuna rapuja, ja Janni Hussi innostui jakamaan Instagramissa kuvan perheen rapuillalliselta.

Radiojuontaja ja televisiopersoona päivitteli omaa asuvalintaansa.

– Kun huomaat, et oot taas porukan ainut, jolla jäi kauluspaita kotiin. No, mut onneksi on saunan jälkeen märkä tukka ja punaset posket, Hussi naureskelee kuvatekstissä.

Hussin seuraajat huvittuivat kuitenkin aivan muista asioista, kuin tämän asusta.

Huomio kiinnittyi erityisesti kattauksen etualalle aseteltuun paahtoleipäpussiin.

– Verkkarit sopii hyvin pussitetun paahtoleivän ja juomatölkkien kanssa, eräs lohdutti.

– Toi leipäkorin asettelu on kyllä just niin hieno ja tyylikäs, että varastan idean viimeistään joulupöytään, toinen naureskeli.

– Leipäkorin pelkistetty tarjoiluasettelu, kolmas kiitteli kattausta.

Hussia lohduteltiin myös asuvalinnasta.

– Ei ne ravut enää tossa vaiheessa välitä mitä on päällä, yksi sanoi.

– Rapujuhliin saavutaan mun mielestä sillain, miltä tuntuu, toinen komppasi.

Janni Hussi ja Joel Harkimo kertoivat seurustelustaan vuoden 2018 lokakuussa, ja seuraavana keväänä pari muutti saman katon alle.

Suomen tunnetuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin kuuluva Hussi on tunnettu rehellisistä Instagram-kuvistaan ja saanut seuraajiltaan paljon positiivista palautetta aidosta tyylistään, kuten myös hänen avopuolisonsa Harkimo.

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Jaajo Linnonmaan ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi. Lisäksi hän juontaa Ennätystehdas-ohjelmaa.

Harkimo puolestaan tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona.

Hänet valittiin hiljattain Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta.

Lisäksi Harkimo on tuttu useammista televisio-ohjelmista, kuten Diili, Atlantin yli sekä MasterChef.