Mikko Leppilampi ja Beata Papp menivät naimisiin!

Pari meni naimisiin kaikessa hiljaisuudessa.

Beata Papp, 26, ja Mikko Leppilampi, 42, ovat menneet naimisiin. Pari kertoi avioitumisestaan Instagramissa.

Luisteluvalmentaja Beata julkaisi upeita hääkuvia. Instagramista selviää, että hän on ottanut puolisonsa sukunimen käyttöön.

– Elämäni onnellisin päivä! Beata Papp, nykyinen Leppilampi, hehkuttaa päivityksessään englanniksi.

Päivityksen muut kuvat näet klikkaamalla kuvassa näkyvää nuolta.

Kuvissa raskaana oleva morsian hehkuu upeassa ja elegantissa häämekossaan.

Myös Mikko Leppilampi kertoi onnellisesta uutisesta somessa.

– Perillä, juontajakonkari kirjoittaa päivityksessään.

Beata ja Mikko Leppilampi ovat seurustelleet yli kaksi vuotta. Pari paljasti kihlautumisensa Me Naisille heinäkuun alussa.

Beata kertoi hiljattain Me Naisille rakkauden muuttaneen häntä.

– Suhde, jossa tuntee olevansa toiselle riittävä – ja enemmänkin kuin riittävä – nostaa itsetuntoa. Nuorempana ajattelin, että ollakseni rakastettava minun pitää olla tietyn näköinen ja miellyttää muita. Nyt tunnen, että saan olla se kuka olen, Beata sanoi Me Naisille.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että kumppani on myös paras ystäväni. Mikon kanssa kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja meillä on omatkin elämät. On tärkeää, että ei ole vain me, vaan myös minä ja hän. Kun seisomme suhteessa omilla jaloillamme, kaikki, mitä toinen siihen tuo, on vain plussaa.