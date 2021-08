Jannika B julkaisi tunnelmallisen raskauskuvan – pohdiskeleva päivitys ihastuttaa somessa

Jannika B juhlisti raskauttaan ystäviensä kanssa.

Laulaja Jannika B odottaa toista lastaan puolisonsa, Apulannan laulaja Toni Wirtasen kanssa.

Laulaja vietti ystäviensä kanssa baby shower -juhlia ja julkaisi tunnelmallisen kuvan, jossa hän esittelee raskausvatsaansa. Päivityksessään Jannika B kirjoittaa, että perhe ja läheiset odottavat jo innolla pienokaisen syntymää.

– Aika moni sinua täällä jo rakastaa ja odottaa. Mutta ei hätää. Tulet kun olet valmis, laulaja kirjoittaa.

– Tämä maailma on nimittäin aika jännä paikka. Välillä vähän pelottavakin. Mutta sinulla on elämässäsi paljon ihmisiä, jotka rakastavat sinua juuri sellaisena kuin olet ja auttavat sinua näkemään valot pimeyksien reunoilla silloin kun tuntuu, että ne ovat harvassa.

Laulaja julkaisi liudan kuvia, joissa näkyy muun muassa kaunis vaippakakku.

Teksti on kerännyt ihastelua laulajan seuraajilta. Muun muassa juontaja Anni Hautala, Happoradion Aki Tykki sekä laulaja Mariska kommentoivat kuvaan sydänemojin.

– Kuinka upea oletkaan. Jännittäviä aikoja! Onnea odotusaikaan! laulaja Krista Siegfrids kirjoitti ruotsiksi.

– Oi että kun ihana kirjoitus. Toivon teille kaikkea hyvää, kommentoi eräs seuraajista.

– Kaunis mamma. Näitä teidän perheen päivityksiä on ihana lukea/katsoa, niin paljon lämpöä ja rakkautta, kehui toinen.

Jannika B ja Toni Wirtanen tapasivat vuonna 2011. Parin häitä juhlittiin joulukuussa 2013 Lahdessa.

Toni Wirtanen ja Jannika B kertoivat ilouutisesta äitienpäivänä 9. toukokuuta ja paljastivat samalla, että vauvan laskettu aika on tänä syksynä. Parilla on entuudestaan viisivuotias Martta-tytär.

Jannika kertoi IS:n haastattelussa aiemmin tänä kesänä Martta-tyttären odottavan tulevaa pikkusisarta innoissaan. Jannika kuitenkin paljasti, että taannoin tytöllä oli esittää vanhemmilleen selkeä pyyntö.

– Hän on toivonut pitkään, että joko koira tai pikkusisarus. Hänellehän kävi sinänsä hyvin, että hän sai molemmat. Että meillä on sellaista vauva-arkea nyt tälläkin hetkellä, sillä meillä on sellainen yhdeksänviikkoinen koiranpentu, joka valvottaa, Jannika kertoi kuulumisiaan.