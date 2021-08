Satuhäistä 20 vuotta: Prinssi löysi onnen hurjan nuoruuden viettäneen yksinhuoltajan luota – vakava sairaus varjostanut viime vuosia

Norjan kruununprinssi Haakon ja tavallista kansaa edustanut Mette-Marit vihittiin Oslossa 20 vuotta sitten. Pariskunnan suhde oli kohujen keskellä pitkään ennen häitä, sillä Mette-Maritia pidettiin epäsopivana ja poikkeuksellisena kuninkaallisen morsiamena.

Norjassa aikoinaan kuohuttanut prinssin ja tavallisen naisen suhde sai satumaisen vahvistuksen, kun Haakon ja Mette-Marit sanoivat toisilleen tahdon. Pari vihittiin Oslon Tuomiokirkossa 20 vuotta sitten, 25. elokuuta vuonna 2001.

Sanottuaan tahdon Mette-Marit Tjessem-Højbysta tuli kruununprinsessa Mette-Marit, josta sukeutui vuosien mittaan norjalaisten rakastama kuninkaallisen perheen jäsen.

Tuore aviopari leikkasi seitsemänkerroksista hääkakkuaan miekalla.

– Ette ole valinneet vähimmän vastustuksen tietä, mutta rakkaus voitti, lausui vihkipappi hääseremoniassa.

– Rakas Mette-Marit, osoitat rohkeutta ja uskoa, kun sanot tänään kyllä tuntemattomalle tulevaisuudelle. Aloitat uuden luvun tyhjältä sivulta, ja teet sen arvokkaasti, parin vihkinyt Gunnar Stålsett lausui.

Neljävuotias Marius-poika nähtiin äitinsä sylissä kuninkaallisen linnan parvekkeella.

Kuninkaalliset häät ovat aina kiinnostusta herättäviä tapahtumia, mutta Norjan kruununprinssin häät herättivät erityisen paljon huomiota. Häät vauhdittivat myös keskustelua monarkian tarpeellisuudesta.

Haakonin seurustelu Mette-Maritin kanssa oli suuren kohun aihe Norjassa. Eronnut ja tarjoilijana työskennellyt yksinhuoltaja Mette-Marit oli ennennäkemätön prinssin morsian. Mette-Maritin perhetausta oli poikkeuksellinen ja sitä pidettiin epäsopivana.

Mette-Maritin entinen mies oli tuomittu huumausainerikoksista, ja kruununprinsessa itsekin oli käyttänyt biletysvuosinaan nuoruudessaan huumeita.

Kruununprinsessa Mette-Maritin ja kruununprinssi Haakonin kohuttu rakkaus on kantanut jo kaksi vuosikymmentä.

Prinsessan isän taas tiedettiin käyttäneen runsaasti alkoholia ja olleen naimisissa stripparin kanssa. Tuleva kruununprinsessa sanoi ennen häitä tuomitsevansa huumeidenkäytön, ja toivoi ettei hänen tarvitsisi enää puhua menneistä.

Haakon ja Mette-Marit tapasivat rock-festareilla vuonna 1999. Kuningaspari tuki rakastavaisten suhdetta. Pari muutti avoliittoon ennen kihlaustaan, ja sekin oli kova pala osalle norjalaisista. Maassa jännitettiin, saisiko Haakon jopa luvan naida villiä nuoruutta eläneen Meten, ja jos, millainen hänen asemansa tulisi olemaan.

Tiukimpien rojalistien kauhuksi Haakon ja Mette-Marit kihlautuivat 1. joulukuuta vuonna 2000. Pari edusti ensimmäistä kertaa yhdessä virallisesti Nobel-illallisella 9 päivää myöhemmin.

Haakon ei ollut hovissa ensimmäinen normeja rikkonut prinssi. Vanhempien, Haraldin ja ”tavallisen tytön” Sonjan naimisiinmenosta käytiin aikoinaan keskustelua Norjan hallituksen kesken. Harald ja Sonja olivat ennen häitä yhdessä salaa yhdeksän vuotta Olavi-kuningasta uhmaten.

Kansan vastustuksesta huolimatta kuningas Harlad V ja kuningatar Sonja seisoivat Haakonin ja Mette-Maritin tukena suhteen alusta alkaen.

Haakonin ja Mette-Maritin suhdetta on verrattu myös brittihovia kuohuttaneeseen Edvardin ja Wallis Simpsonin liittoon. Edvard luopui kruunustaan naidakseen kahdesti eronneen Simpsonin kesäkuussa 1937.

Haakonin rakkautta juhlittiin lopulta suurella innolla.

Häissä morsian asteli alttarille isänsä sijaan Haakonin käsipuolessa. Mette-Marit oli pukeutunut yksinkertaiseen pitkähihaiseen hääpukuun, Haakonilla oli armeijan juhla-asu mitaleineen. Morsiamen päätä koristi hillitty tiara ja pitkä huntu. Kahden metrin laahuksella koristettu mekko oli Ove Harder Finsethin käsialaa. Mette-Maritin hääkimppu oli perinteistä poiketen vesiputousmainen kukkanauha.

Mette-Marit Tjessem Højbysta tuli avioliiton myötä Norjan kruununprinsessa Mette-Marit.

Tunteet pääsivät valloilleen, kun umpirakastunut pari juhli häitään kaiken kansan seuratessa. Mette-Marit pyyhki kyyneliään hääseremoniassa ja Haakon silitteli tuoreen vaimonsa poskea maljapuheensa aikana. Kuninkaallisesta kangistelusta ei ollut jälkeäkään, kun Haakon lausui ”Mette-Marit, rakastan sinua”.

Oslon pääkatu Karl Johanin varrelle oli kerääntynyt yli satatuhatta katsojaa seuraamaan hääkulkuetta tuomiokirkolta kuninkaanlinnaan. Hääparin oli määrä kulkea myös Harald V:n ja Sonjan häistä tutulla avoautolla, mutta sää pakotti valitsemaan Haraldin umpimallisen Cadillacin. Norjalle tyypillisestä sateisesta säästä huolimatta yleisön tunnelma oli korkealla, ja oslolaiset saivat seurata häitä myös kymmeniltä ruuduilta kaupungin keskustassa.

Tuhkimohäät ilahduttivat kuninkaallisten ystäviä myös Suomessa. Häät näytettiin täällä TV1-kanavalla suorassa lähetyksessä.

Vieraiden joukossa nähtiin runsaasti Euroopan kuninkaallisia. Ruotsin kruununprinsessa Victoriasta tuli myöhemmin Haakonin ja Mette-Maritin tyttären kummi.

Haakonin bestmanina oli Tanskan kruununprinssi Frederik, Mette-Marit taas valitsi apureikseen muutaman ystävänsä. Haakonin kanssa läheinen Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja Märtha Louise -sisko lukivat kirkossa tekstejä.

Häissä oli noin 800 vierasta, joista reilut 200 pääsivät nauttimaan linnaan juhlaillallisesta. Vieraiden joukossa olivat tietenkin kuningas Harald ja kuningatar Sonja, prinsessa Märtha Louise, sekä lukuisia muiden maiden kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomea edustivat presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi.

Mette-Maritin Marius-poika aiemmasta suhteesta oli häiden aikaan nelivuotias ja yksi morsiuslapsista. Marius oli äitinsä sylissä, kun tuore aviopari tervehti norjalaisia kuninkaanlinnan parvekkeelta. Kanuunanlaukaukset ja musiikki säestivät parin vilkutuksia.

Mette-Maritin kuusimetrinen huntu viimeisteli upean hääpuvun.

Vuosikymmenten varrella pari on osoittanut liiton olevan kestävä ja rakkaudentäyteinen. Epäilyksiä aluksi herättäneestä Mette-Maritista on tullut norjalaisten suosikki.

Kruununprinssiparilla on kaksi lasta, Ingrid Alexandra ja Sverre Magnus. Tytär syntyi vuonna 2003 ja poika 2004. Ingrid on tuleva kruununperijä isänsä jälkeen. Vuonna 1990 tehdyn lakimuutoksen myötä perheen vanhin lapsi on kruununperimysjärjestyksessä ensimmäinen sukupuolestaan riippumatta.

Mette-Maritin Marius-poika on kuninkaallisen perheen jäsen, mutta hänellä ei ole titteliä eikä häntä ole juuri nähty julkisuudessa. Haakon ja Mette-Marit ovat kasvattaneet lapsensa maanläheisesti ja pyrkineet tarjoamaan heille mahdollisimman tavallisen lapsuuden.

Haakon ja Mette-Marit asuvat parinkymmenen kilometrin päässä Oslon keskustasta Skaugumin tilalla, jonka he saivat kuningasparilta häälahjaksi.

Pari viihtyy kesäisin Dvergsøyan saarella puuhuvilallaan. Mukana riehuvat usein myös koirat Milly Kakao ja Muffins Krakebolle. Perinorjalaiseen tapaan kruununprinssin perhe on ulkoilmaihmisiä. Haakon ja Mette-Marit julkaisevat usein kuvia yhteisiltä retkiltään.

Haakon täytti heinäkuussa 48, Mette-Marit täytti muutama päivä ennen hääpäivää myös 48.

20-vuotishääpäivänsä kunniaksi Haakon ja Mette-Marit vierailivat elokuussa Norjan yleisradioyhtiö NRK:lla radio-ohjelmassa. Kruununprinsessapari kertoi tunnin mittaisessa ohjelmassa yhteisestä taipaleestaan ja siitä, miten he rakastuivat.

– Valoisa etelän tyttö teki minuun vaikutuksen. Kun Mette astuu huoneeseen, sen huomaa helposti, Haakon kertoi vaimostaan.

Mette-Maritilla ja Haakonilla on kaksi yhteistä lasta, 17-vuotias tuleva kuningatar Ingrid Alexandra ja 15-vuotias prinssi Sverre Magnus.

– Tuntui turvalliselta, kun olimme yhdessä. Se, että hänellä oli pieni lapsi kertoi minulle oikeastaan vain siitä, että hän oli valmis sitoutumaan ja ottamaan vastuuta. Hänestä ei tullut sen takia mielestäni vähemmän viehättävä, Haakon jatkoi.

– Hän näki minut. Hän ymmärsi minua. Hän oli utelias. Ja hän piteli minua, Mette-Marit kertoi Haakonista.

Ohjelmassa pari puhuu myös raskaammista aiheista, kuten sairastamisesta ja koronasta. Mette-Maritilla on vaikea sairaus, keuhkofibroosi. Sairaus rajoittaa kruununprinsessan tehtäviä jonkin verran. Norjan hovi tiedotti kruununprinsessan sairaudesta vuonna 2018.

– Sinä aikana kun olen ollut sairas, on ollut tärkeämpää kuin koskaan olla vain Mette. Ja se on ollut hienoa. Ettei minun tarvitse määritellä itseäni sen kautta, että olen kruununprinsessa, vaan että minulla on lupa olla ensisijaisesti Mette, kruununprinsessa kertoo muuttuneesta elämäntilanteestaan.