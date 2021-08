Valehteliko Eminem lapsensa adoptiosta? Stevie-poika tylyttää räppärilegendaa

Eminemin adoptiolapsi Stevie väittää Tiktok-profiilissaan, että Eminem olisi valehdellut lapselleen olevansa tämän biologinen isä.

Räppäri Eminemin lapsi Stevie Scott Mathers väitti nyt jo poistetulla Tiktok-videollaan, että Eminem, eli Marshall Mathers, olisi valehdellut lapsensa adoptiosta ja väittänyt, että on Stevien biologinen isä.

Daily Mailin ja RadarOnlinen mukaan videossa 19-vuotias Stevie Scott Mathers kertoo kysyneensä useasti Eminemiltä, onko hän pojan biologinen isä ja kertoo räppärin kieltäneen adoption useaan kertaan. Lopulta Stevie Scott Mathers kertoo, että hän oli saanut biologisen isänsä kuolintodistuksen, mikä tarkoittaisi sitä, että Eminem olisi valehdellut isyydestään lapselleen.

Stevie Scott Mathers on Eminemin ex-vaimon Kim Scottin biologinen lapsi. Syntyessään Stevie Scott Mathers yhdistettiin jo edesmenneeseen tatuointiartisti Eric Hartteriin. Hartter kuoli vuonna 2020 huumeiden yliannostukseen.

Daily Mailin verkkosivuilta katsottavissa olevalla videolla Stevie Scott Mathers kertoo näyttäneensä biologisen isänsä kuolintodistusta isoäidilleen.

– Olen pahoillani, etteivät he kertoneet sinulle hänestä, Scott Mathers väittää isoäidinsä sanoneen hänelle.

Kim Scott synnytti Stevie Scott Mathersin, joka tunnettiin ennen nimellä Whitney Scott Mathers, vuonna 2001 kuuden kuukauden jälkeen siitä, kun oli eronnut Eminemistä. Eminem adoptoi Stevie Scott Mathersin vuonna 2005, kun räppäri palasi Scottin kanssa yhteen. Pari meni naimisiin vuonna 2006, mutta erosi jälleen ennen kuin vuosi ehti vaihtua. Eminem on adoptoinut myös tytär Alaina Scottin, 28, joka on Kim Scottin kaksoissiskon Dawn Scottin lapsi. Dawn Scott kuoli huumeiden yliannostukseen vuonna 2016.

Stevie Scott MAthers ilmoitti kyseisen videon jälkeen toisella Tiktok-videolla, ettei määrittele itselleen mitään tiettyä sukupuolta, ja että häntä voi kutsua kaikilla pronomineilla. Vuonna 2017 hän ilmoitti olevansa biseksuaali. Eminemin ja Kim Scottin biologinen tytär ja Scott Mathersin siskopuoli Hailie Jade Scott Mathers, 25, on osoittanut tukensa hänelle ja tykännyt Tiktokissa tämän molemmista videoista.

Räppäri Eminem on pitänyt lapsensa visusti poissa julkisuudesta, ja kommentoi asiaa ja on-off kumppaninsa Kim Scottin huumeiden käyttöä Rolling Stone -lehdelle jo vuonna 2004.

– Lapselle ei koskaan saa aiheuttaa tunnetta, että hän olisi syyllinen siihen, mitä vanhempien elämässä tapahtuu, Eminem totesi.

Kim Scottilla ja Eminemillä on ollut myrskyisä suhde. He menivät ensimmäisen kerran naimisiin vuonna 1999, mutta erosivat kahden vuoden avioliiton jälkeen. Seuraavan kerran he menivät naimisiin vuonna 2006, mutta erosivat taas vain lyhyen ajan jälkeen.

Scottin ja Eminemin vaikea suhde toimi inspiraationa hittielokuvalle 8 Mile, joka kertoo Eminemin noususta ryysyistä rikkauksiin. Eminem räppää myös useilla kappaleillaan Scottista ja heidän suhteensa ongelmista, kuten myös Scottin päihdeongelmista. Eminem räppää myös lapsistaan kappaleella Mockingbird.