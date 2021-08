Britney Spearsin omituinen holhousjärjestely ja sen käänteet herättävät hämmennystä: mitä 13 vuoden aikana on oikeastaan tapahtunut?

Laulajatähti Britney Spearsista ja hänen kummallisesta tilanteestaan on uutisoitu viime vuosina paljon, ja kulunutta vuotta on värittänyt Spearsin oikeustaistelu isäänsä ja holhousjärjestelmää vastaan.

Erityisesti viimeisen vuoden aikana tapaukseen on liittynyt paljon käänteitä, joissa ei meinaa pysyä perässä: mielenosoituksia, oikeudenkäyntejä, lausuntoja laulajatähden tilanteesta milloin kenenkin suusta, asianajajien vaihtumista, isän Jamie Spearsin puolustautumista ja lopulta Britney Spearsin oma puhe oikeudessa.

Mediatietojen mukaan laulajaa on tuoreimpana epäilty väkivaltaisesta käytöksestä työntekijäänsä kohtaan. Tiettävästi Spearsilla ja tämän työntekijällä olisi tullut riitaa tähden koirien hyvinvoinnista. Tapausta Peoplelle kommentoineen poliisin edustajan mukaan tapauksessa on kyse vähäisestä rikkomuksesta, eikä työntekijä loukkaantunut.

Sekavat käänteet siis jatkuvat, mutta miten tähän on päädytty?

Vasta 16-vuotias vaaleahiuksinen teinityttö Britney Spears Yhdysvaltojen Missisippistä ampaisi vuonna 1998 julkisuuteen pop-kappaleellaan Baby One More Time. Viimeistään 2000-luvun hitti Oops! I Did It Again vakinaisti pop-tähden musiikkimaailman huipulle. Spears oli 2000-luvun yksi palvotuimmista julkisuuden henkilöistä, muoti-ikoni ja maailmanlaajuinen teinityttöjen idoli. Lehdistö ja paparazzit seurasivat häntä kaikkialle.

Britney Spears vuonna 1999. Spears julkaisi ensimmäisen hittinsä Baby One More Time vuonna 1998 ollessaan vasta 16-vuotias.

Spearsin levyjä on tämän uran aikana myyty Billboardin mukaan maailmanlaajuisesti yli 150 miljoonaa kappaletta ja hän on pysynyt pop-maailman keskiössä vuosi toisensa jälkeen.

Vuonna 2007 kuitenkin tapahtui jotain, joka on määrittänyt radikaalisti Spearsin elämää viimeiset 13 vuotta, sillä nyt 39-vuotias Spears on siitä asti ollut holhouksenalainen.

Mistä koko holhoustapaus alkoi ja mitä holhous tarkoittaa?

Britney Spearsin holhous alkoi BBC:n mukaan siitä, kun Britney Spears erosi aviomiehestään Kevin Federlinesta ja menetti molempien lastensa huoltajuuden vuonna 2007. Britney Spears kirjautui vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen.

Britney Spears ja tämän ex-aviomies Kevin Federline vuonna 2007.

Spears sai vuonna 2007 kuuluisan hermoromahduksensa, jolloin hän ajeli päänsä kaljuksi ja hyökkäsi sateenvarjon kanssa paparazzin auton kimppuun.

Jouduttuaan kahdesti psykiatriseen pakkohoitoon romahduksensa jälkeen ja Los Angeles Timesin mukaan kieltäydyttyään luovuttamasta poikiaan pois, Spears joutui vielä useasti sairaalaan ja vieroitushoitoihin.

Vuonna 2008 tähti asetettiin oikeuden päätöksellä isänsä Jamie Spearsin holhouksenalaisuuteen.

Vuoden 2008 jälkeen Spearsin isä on oikeuden päätöksellä saanut päättää käytännössä tyttärensä koko elämästä, kuten muun muassa Spearsin valtavasta omaisuudesta, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista. Britney Spears ei ole voinut esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lisää lapsia tai käydä edes ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Spearsin holhous on jaettu kahtia: toinen puolisko koskee hänen taloudellista omaisuuttaan ja toinen puolisko hänen henkilökohtaisia asioitaan.

Britney Spearsin isä Jamie Spears on toiminut tyttärensä holhoojana viimeiset 13 vuotta.

Britney Spearsilla on ilmeisesti isäänsä lämpimämmät välit äitiinsä Lynne Spearsiin. Kuva vuodelta 2002.

Isä Jamie Spears hoiti molempia holhousosioita vuosina 2008–2019, mutta jättäytyi pois henkilökohtaisesta holhouksesta vedoten terveyssyihin. Jamie Spears on toistaiseksi kuitenkin pysynyt Britney Spearsin talouden holhoojana.

LA Timesin mukaan Jamie Spears tienaa holhoojan työstään lähes 14 000 euroa (16 000 dollaria) kuukaudessa. Valtio myös korvaa Jamie Spearsille joitakin kuluja. Isä saa pienen prosenttiosuuden tyttärensä kiertueista, fanituotteiden myynnistä ja valtavista bruttotuloista. Spears on myös useiden eri tyttäreensä liittyvien yhtiöiden johtaja. Ennen määräämistä holhoojaksi Jamie Spears työskenteli rakennusalalla.

Luottamushenkilö Jodi Montgomery otti paikan Spearsin henkilökohtaisena holhoojana alun perin Jamie Spearsin pyydettyä häntä tehtävään, mutta BBC:n mukaan Britney Spears on myös pyytänyt, että Montgomerysta tulisi hänen pysyvä holhoojansa.

Millaiset suhteet Britney Spearsilla on läheisiinsä?

Los Angeles Timesin mukaan Britneyllä on ollut vaikea suhde isäänsä jo vuosia. Spearsin kerrotaan olevan huomattavasti lämpimämmissä väleissä äitiinsä Lynne Spearsiin, joka on myös viime aikoina julkisesti puolustanut tytärtään.

Britney Spears lähetti aiemmin siskolleen Jamie Lynn Spearsille kitkerät terveiset.

Spears julkaisi taannoin Instagramissa kitkerät terveiset siskolleen Jamie Lynn Spearsille ja antoi ymmärtää, että sisko ei ole ollut hänen tukenaan ja on pettänyt hänet. Britney Spearsin veli, Bryan Spears sanoi vuonna 2020, että on siskoonsa säännöllisesti yhteydessä, ja että ”holhousjärjestelmä on hyväksi perheelle”.

Britney on ollut parisuhteessa Sam Asgharin kanssa vuodesta 2016. Asghari on ilmaissut julkisesti olevansa Britney Spearsin puolella ja tukena tämän holhoustaistelussa.

Britney Spears poikiensa Seanin ja Jaydenin sekä miesystävänsä Sam Asgharin kanssa NBA-pelissä vuonna 2017.

Britney Spears menetti kahden poikansa, Jaydenin, 14 ja Seanin, 15, huoltajuuden vuonna 2007. Spearsilla oli aikaisemmin ex-aviomiehensä kanssa puoliksi jaettu huoltajuussopimus, mutta LA Timesin mukaan ex-pari sopi uuden huoltajuussopimuksen vuonna 2019. Britney Spearsilla on uuden sopimuksen mukaan 30 prosenttia huoltajuudesta aiemman 50 prosentin sijaan.

MIksi Britney Spears on jatkanut esiintymisiä?

Vaikka Spears on ollut holhouksenalainen vuodesta 2008 saakka eikä tähti ole oikeuden mielestä voinut huolehtia itsestään ja asioistaan, pop-tähti jatkoi silti esiintymistä vuoteen 2018 asti. Vuonna 2019 Spears keskeytti Las Vegasin kiertueensa. Tähti kirjautui mielenterveydelliseen hoitoon viitaten isänsä aiheuttamaan henkiseen ahdistukseen ja väläytti sosiaalisessa mediassa, ettei tiedä, esiintyykö enää koskaan.

Kummallista onkin, että holhouksenalaisuutensa aikana Spears on julkaissut kolme albumia, hän esiintyi Las Vegasissa sekä televisiossa ja tuomaroi esimerkiksi X-Factor -laulukilpailua samalla, kun hän ei oikeuden päätöksellä olisi kyennyt esimerkiksi hoitamaan omaa noin 50 miljoonan euron (noin 59 miljoonan dollarin) talouttaan tai kärjistetysti valitsemaan edes keittiön kaappiensa väriä itse.

Britney Spears on myynyt yli 150 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti. Kuvassa Spears MTV Video Music Awardseissa vuonna 2008.

Kyseisellä X-Factor kaudella Simon Cowellia muutaman kerran tuurannut Kevin Walsh kommentoi pari kuukautta sitten Britney Spearsin outoa käytöstä ohjelman kuvauksissa. Walshin mukaan Spears vaikutti olevan niin vahvan lääkityksen alaisena, ettei hän kyennyt aina edes istumaan suorassa tuolissaan.

– Istuin kaksi päivää Britneyn vieressä ja muutamien koe-esiintymisien jälkeen hän alkoi olla tällainen, Walsh kertoo ja Independentin mukaan imitoi nuokkuvaa päätä ja rintaan tipahtavaa leukaa.

Siviilioikeuden emeritus professori Urpo Kangas kommentoi taannoin MeNaisille, että edunvalvonta on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät kykene itse huolehtimaan itsestään tai varoistaan. Siksi tapaus kuulostaa professorista erikoiselta.

– Emme toki voi tietää tapauksen kaikkia taustoja, mutta on vaikea uskoa, että ihminen, joka kykenee julkaisemaan uutta musiikkia sekä esiintymään maailmankiertueilla, televisiossa ja haastatteluissa, tarvitsisi edunvalvontaa.

Hän painotti, että tilanne on voinut olla toinen vuonna 2008. Yli kymmenen vuoden takaisen tilan ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa nykypäivään.

– Britney vaikuttaa toimintakykyiseltä ihmiseltä. Hän voi edelleen kärsiä joistain mielenterveyden häiriöistä, mutta se ei yksistään ole syy edunvalvonnalle. Isolla osalla ihmisistä on mielenterveysongelmia, eikä heiltä silti evätä perusoikeuksia.

Mikä Spearsia oikeastaan vaivaa?

Yksityiskohtaisia perusteluja Britney Spersin holhoukseen määräämispäätöksestä ei kuitenkaan ole koskaan kerrottu julkisuuteen. Spearsin terveystiedot ovat salaisia.

Jotain viitteitä asiasta on saatu. Kesäkuussa Spears puhui itse lääkityksestään oikeudessa.

Spears kertoi oikeudessa, että heti kun hän kieltäytyi esiintymästä Las Vegasissa, hänet pakotettiin ottamaan litiumia.

Terveyskirjaston mukaan litiumia käytetään erityisesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitamisessa. Lääke estää kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä vakavat masennus- ja maniajaksot.

– Muistan kertoneeni assistentilleni, että minua pelottaa sanoa ei. Kun sanoin ei Las Vegasin kiertueelle, psykiatrini istutti minut alas, soitti lukemattomia puheluja ja kertoi kaikille, että en tee yhteistyötä enkä ota lääkkeitäni, Spearsin oikeusasiakirjoissa lukee tähden sanomana Newsweekin mukaan.

– Yhtäkkiä hän (Jamie Spears) antoi minulle litiumia. Hän otti tavalliset lääkkeeni pois, joita olin syönyt viisi vuotta, Britney Spears sanoi Newsweekin mukaan oikeudessa.

Mitä Spearsin normaalisti syömät lääkkeet sitten ovat, hän ei kertonut.

Newsweekin mukaan Britney Spears totesi oikeudessa, että litium sai hänet tuntemaan olonsa niin ”humalaiseksi”, ettei hän voinut edes ylläpitää keskustelua. Hän syyttää litiumin käyttämisestä isäänsä.

Vapautetaan Britney?

Helmikuussa 2021 The New York Times ja suoratoistopalvelu Hulu julkaisivat kohudokumentin Framing Britney Spears, joka kertoo Spearsin elämästä, urasta ja Spearsin surullisesta kohtelusta lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa.

Free Britney -liike on saanut fanit osoittamaan Britney Spearsin puolesta mieltä erityisesti hänen holhousoikeudenkäyntiensä aikaan.

Spears ei ole itse ollut dokumentin tekemisessä mukana, ja maaliskuussa Spears kertoi Instagramissa itkeneensä kaksi viikkoa putkeen dokumentin julkaisemisen jälkeen.

– En katsonut dokumenttia, mutta ne osat, joita näin, saivat minut häpeämään sitä, millaisessa valossa minut esitetään, laulaja kirjoitti.

Spears on myös viime vuosina julkaissut outoja päivityksiä esimerkiksi Instagram-profiiliinsa, jotka ovat saaneet fanit huolestumaan. Tähti ei ole vuosiin vaikuttanut entiseltään.

Dokumentti nostaa esiin Free Britney -faniliikeen, joka on jo vuosien ajan pyrkinyt kyseenalaistamaan Britney Spearsin holhousjärjestelyä ja tulkinnut tähden lähettävän somevideoillaan avunpyyntöjä.

Myös useat muut julkisuudenhenkilöt, kuten Spearsin hyvä ystävä, seurapiiriperijätär Paris Hilton, laulaja-näyttelijä Bette Midler ja laulaja Miley Cyrus ovat osoittaneet tukeaan pop-tähdelle.

Mitä oikeudessa on tapahtunut?

Vasta tänä vuonna Spears sai kirjaimellisesti itse äänensä kuuluviin oikeudessa 13 vuoden holhouksenalaisuuden jälkeen.

23. kesäkuuta laulaja kertoi itse etänä järjestetyssä oikeudenkäyntikuulemisessa, että hän haluaa lopettaa holhousjärjestelyn välittömästi, jotta hän voisi mennä uudelleen naimisiin ja hankkia lisää lapsia. Spears järkyttikin ihmisiä väitteillään, että häntä pakotetaan käyttämään esimerkiksi ehkäisyä.

– Holhous aiheuttaa minulle enemmän pahaa kuin hyvää. Ansaitsen elämän, Britney Spears sanoi tunteikkaassa 20 minuutin puheessaan.

Puheen jälkeen Jamie Spearsin asianajaja totesi, että on harmillista nähdä tytär niin huonovointisena.

14. heinäkuuta Britney Spears puhui tuomioistuimessa toisen kerran ja sanoi, että haluaa isänsä pois holhoojan roolista.

– Minun on päästävä eroon isästäni ja syytän häntä holhoojan roolinsa laiminlyönnistä, Britney Spears totesi.

Holhoamisen laiminlyönti ja väärinkäyttö tarkoittaa BBC:n mukaan sitä, että holhooja käyttää holhottavaansa taloudellisesti hyväksi tai asettaa liian tiukkoja henkilökohtaisia rajoituksia holhottavan elämään.

Oikeusasiakirjoista käy ilmi Britney Spearsin taistelleen holhoamista vastaan useaan otteeseen jo vuosia.

Jo vuonna 2014 Britneyn asianajaja Sam Ingham III halusi tutkia isän sopivuutta holhoojaksi, sillä Jamie Spears käytti Inghamin mukaan edelleen paljon alkoholia. Myös vuonna 2016 Britney Spears ilmaisi halunsa lopettaa holhousjärjestely, sillä se tuntui hänestä ahdistavalta ja painostavalta.

– Hän (Britney) on kyllästynyt siihen, että häntä käytetään hyväksi, oikeusasiakirjoihin on merkitty jo vuosia sitten.

Oikeusasiakirjoista myös selvisi, että vuonna 2019 Britney Spearsin mukaan hänet pakotettiin holhouksen nimissä mielenterveyslaitoksiin ja esiintymään vastoin omaa tahtoaan.

Vuosien 2019 ja 2020 aikana Spears ei enää esiintynyt vedoten terveysongelmiin. Spears myös ilmaisi jo vuonna 2019 lakimiestensä kautta, ettei hän halua isänsä olevan enää Spearsin holhoamisesta vastuussa.

Hän kertoi pelkäävänsä isäänsä.

Uusi asianajaja Mathew Rosengart vaatikin heti työnsä aloitettuaan elokuussa isä Jamie Spearsin erottamista holhoojan roolista.

– Uskooko kukaan oikeasti, että herra Spears toimii tyttärensä edun mukaisesti? Jos hän rakastaa tytärtään, nyt on aika astua sivuun, Rosengart sanoi painokkaasti oikeudessa The Hollywood Reporterin mukaan.

Britney Spearsin uusi asianajaja Mathew Rosengart aloitti työnsä elokuussa 2021.

Muutaman viikon jälkeen elokuussa Britney Spearsin tapauksen uusin käänne tapahtui. Jamie Spears ilmoitti itse siirtyvänsä sivuun, The Hollywood Reporterin mukaan Britney Spears ei ole kuitenkaan vielä lähelläkään vapautta. Isän siirtymiselle pois holhoojan asemasta ei nimittäin ole määritelty vielä minkäänlaista aikataulua.