Räppäri Lizzo julkaisi uuden kappaleensa musiikkivideon.

Lizzo julkaisi uuden musiikkivideonsa, jossa hänellä on hurjat letit.

Yhdysvaltalainen artisti Lizzo on julkaissut uuden kappaleen Rumours, ja myös sen musiikkivideo on nyt julkaistu.

Lizzo julkaisi Instagram-tilillään materiaalia jumalteemaisen musiikkivideon kulissien takaa. Heti herää kysymys, ovatko Lizzon päässä maailman pisimmät letit.

– Iso huuto yli 13-metrisille (43,5 jalkaa) leteille, jotka minulla oli Rumours -musiikkivideolla! Kirjaimellisesti pisimmät letit maailmassa, kysykää Guinness World Recordsilta, Lizzo kirjoittaa englanniksi merkaten ennätyksiä taltioivan tietokirjabrändin Instagram-käyttäjän kuvatekstiin.

Videolla Lizzo astelee asuntovaunusta ulos musiikkivideoasussaan ja jopa neljä ihmistä tulee hänen perässään kantaen valtavaa lettikampausta.

Lizzo on nouseva yhdysvaltalainen rap-artisti ja laulaja.

Lizzo julkaisi myös paljon muuta materiaalia musiikkivideostaan, kiittäen myös muun muassa kappaleessa esiintyvää räppäri Cardi B:tä yhteistyöstä.

Rumours on Lizzon ensimmäinen single vuoden 2019 Cuz I Love You -albumin julkaisemisen jälkeen. Tähti palkittiin tuolloin kolmella Grammy-palkinnolla. Lizzon on tarkoitus esiintyä useissa eri konserteissa syksyn aikana.