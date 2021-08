Jesse Kaikuranta päätti jättää alkoholin: ”Oon yrittänyt korjata rikkinäisyyttäni ja pelkojani”

Jesse Kaikuranta kertoo Instagramissa alkoholittomuudestaan.

Jesse Kaikuranta on lopettanut alkoholin juomisen.

Laulaja Jesse Kaikuranta, 39, kertoo Instagramissa olleensa kolme kuukautta ilman alkoholia.

Kaikuranta julkaisi Instagramissa kuvan itsestään, jonka yhteydessä hän kertoo suhteestaan alkoholiin.

– En oo koskaan oikein tykännyt siitä millaiseksi alkoholi mut tekee. Enkä siitä mitä se mussa aiheuttaa. Mun suhde alkoholiin on nuoresta asti ollu aika erikoinen ja oon yrittänyt korjata rikkinäisyyttäni ja pelkojani alkoholilla, Kaikuranta kirjoittaa kuvatekstissä.

Kaikuranta kertoo, että hän on käynyt elämässään läpi kausia, jolloin hän on juonut paljon alkoholia ja toisaalta kausia, jolloin alkoholin käyttö on ollut maltillisempaa.

– Mä en sano, että en koskaan enää tuu juomaan tippaakaan, mutta ainakin nyt just tällä hetkellä se tuntuu hyvältä ratkaisulta, Kaikuranta sanoo.

– Jo pelkästään kolmen kuukauden aikana mun mielenlaatu on parantunut huomattavasti ja tietynlainen sumu on väistynyt mun päässä. Tiedostan, että tää ei oo eikä tuu olemaan helppoo, mutta oon valmis katsomaan mihin tää tie vie. Päivä kerrallaan, Kaikuranta kirjoittaa.

Kaikuranta on jo pitkään pyrkinyt parantamaan elämäntapojaan ja tiputtanut painoaan pikku hiljaa.

Hän teki muutama vuosi sitten suuren elämäntapamuutoksen ja laihdutti yli 30 kiloa kolmen vuoden aikana.

– Minusta tuntui pitkään, että olin juuttunut siihen tietynlaiseen kuvaan, jonka annoin itsestäni Voice of Finlandin aikana. En sano, että se olisi yhtään vähemmän totta kuin mitä tämä on, mutta tällä hetkellä olen ulkoisesti enemmän sitä, mitä olen löytänyt sisäisesti, Kaikuranta kertoi Ilta-Sanomille toukokuussa 2019.

Jesse Kaikuranta kilpaili The Voice Of Finland -laulukilpailussa vuonna 2012.

Kaikuranta tuli tunnetuksi The Voice of Finland -kilpailusta vuonna 2012, jossa hän eteni Paula Koivuniemen joukkueessa finaaliin asti.

Sittemmin hän on julkaissut kolme albumia, joista viimeisin on vuodelta 2016. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleistaan Vie mut kotiin ja Järjetön rakkaus.