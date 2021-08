Personal trainer, tarjoilija, autonasentaja: nämä 10 sinkkua etsivät elämänsä rakkautta Love Islandilta!

Nämä viisi miestä ja viisi naista lähtevät Love Islandille etsimään elämänsä rakkautta.

Hittisarja Love Island Suomi starttaa uusilla jaksoilla ensi maanantaina. Kuumeisesti odotettua sarjan kolmatta kautta juontaa Veronica Verho.

Ohjelmassa joukko sinkkuja viettää unohtumattoman syksyn hulppeassa villassa Espanjan auringon alla, tavoitteenaan löytää rakkaus.

Fanit pääsevät seuraamaan rakkauden saaren tapahtumia kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantaihin. Kausi huipentuu finaaliin, jossa katsojat pääsevät valitsemaan voittajaparin, joka voittaa 25 000 euroa, MTV kertoo tiedotteessaan.

Love Island Suomessa nähdään tällä kaudella seuraavat kymmenen sinkkua:

Krete, 21, Nummela

Virolaistaustainen Krete hymyilee vinosti, katsoo suoraan silmiin ja julistaa etsivänsä miestä, joka on pieni, kiltti ja karvainen. Sen päälle hän hihittää käheää nauruaan. Kurvikas, vaalea kaunotar ei muutenkaan normeista perusta, vaan kulkee omia polkujaan ja kommentoi maailmaa terävän ironisesti. 21-vuotias Krete toimii kauneusalan yrittäjänä Nummelassa.

Melinda, 23, Tampere

Tamperelaisen Melindan, 23, tavaramerkki ovat leiskuvanpunaiset hiukset, mutta niihin usein liitettävää leiskuvaa temperamenttia hän ei tunnista omakseen. Love Islandilla hän aikoo pärjätä olemalla oma huumorintajuinen ja hieman hömppä itsensä. Päämäärä on löytää mies, joka vie jalat alta. Vaikka pääkopan sisältö on Melindalle tärkeintä, myöntää hän iskevänsä silmänsä mieluiten tummiin komistuksiin. Melinda työskentelee myyjänä ja tekee myös jonkin verran mallin ja promoottorin töitä.

Oona, 21, Kerava

23-vuotias keravalainen Oona on suloinen, gasellimainen kaunotar, jolle huoliteltu ulkonäkö on ammatinkin puolesta tärkeä, sillä hän on kauneusalan yrittäjä. Oonasta löytyy kuitenkin myös paljon muuta kuin söpö ulkokuori, sillä hän on kovin määrätietoinen ja on kotonaan tilanteessa kuin tilanteessa. Oonalla on itsevarmuutta ja itsetuntoa, jonka monet miehet mainitsevat luetellessaan naisen seksikkäimpiä piirteitä. Hänen katseensa kiinnittävät tummapiirteiset miehet, joilla saa mieluusti olla parransänkeä.

Rosa, 20, Helsinki

Helsinkiläisessä Rosassa on tilkka espanjalaisverta, mikä selittää hänen eksoottiset piirteensä. Luonteenpiirteiltään hän sen sijaan on aika lailla supisuomalaisen jämpti ja päämäärätietoinen. Sen näkee heti myös hänen kropastaan, jota Rosa hioo bikini fitness - ura mielessään. 20-vuotiaan Rosan ammattikin on löytynyt liikunnan alalta, hän on personal trainer ja liikuntaneuvoja. Hän pitää miehistä, jotka uskaltavat ottaa ohjat käsiinsä.

Emilia, 21

21 vuoden nuoresta iästään huolimatta Emilia on pesunkestävä kansainvälinen seikkailijatar. Utelias luonne on vienyt hänet muun muassa Barcelonaan au pairiksi kahdeksaksi kuukaudeksi, jonka jälkeen kutsuikin jo lentokenttä ja muut maat. Nyt on tosi rakkauden ja seuraavan suuren seikkailun aika. Runsaasti tatuoitu, tarpeeksi pitkä komistus olisi tilauksessa, kertoo Emilia pilkettä silmäkulmassaan.

Kimi, 28, Oulu

Velmulta Kimiltä sinkoaa juttua kuin savolaiselta, viäräleukaiselta torikauppiaalta ja vitsien välissä hän iskee silmää ja flirttaa minkä ehtii. Ei siis ihme, että hänen tavoitteenaan on löytää Love Islandilta nainen, joka on myös leikkisä ja hauska ja osaa heittäytyä. Kaiken hassuttelun keskellä Kimillä on myös aikuisen miehen karismaa ja itsevarmuutta. Oululainen Kimi on 28-vuotias ja toimii kiinteistönvälittäjänä.

Markus, 25, Espoo

Espoolaisen Markuksen kiharainen hiustöyhtö heiluu 190 sentin korkeudessa ja heti sen alapuolella huomion kiinnittävät huumoria vilkkuvat silmät ja hymyilevä suu. On siis helppo uskoa, kun Markus kuvailee itseään hauskaksi kaveriksi, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Elämänsä naisen kanssa hän jakaisi mielellään jonkun urheilullisen harrastuksen, mutta vielä tärkeämpää on, että nainen veisi häneltä kerta kaikkiaan jalat alta. 25-vuotias espoolainen työskentelee logistiikka-alalla.

Nico, 21, Tampere

21-vuotias Nico on alun perin Jyväskylästä, mutta opiskelee nyt tietojenkäsittelyoppia Tampereella. Hän on myös yrittäjä. Ulkonäön puolesta tätä nuorta miestä ei ainakaan sekoita muihin, siitä pitävät huolen koko yläkropan peittävät tatuoinnit ja kaiken kruununa keikkuvat vaaleat kiharat. Viimeistään vaikutuksen tekee Nicon tumma ääni. Persoonallinen mies ei aseta unelmiensa naiselle tiukkoja ulkonäköpaineita, vaan etsii ennen kaikkea kumppania, jolla on vahvat mielipiteet.

Tatu, 22, Naantali

Pellavapäisen Tatun leveä hymy valaisee koko huoneen ja saa myös siniset silmät loistamaan. Tällä käyntikortilla varustettuna 22-vuotias naantalilainen lähtee etsimään Love Islandilta kilttiä ja huumorintajuista naista. Tatu työskentelee autoasentajana ja erityisesti työajan ulkopuolella hän on erittäin tarkka ulkonäöstään ja pukeutumisestaan. Tatulla on läheiset välit perheeseensä, johon kuuluu myös kaksoisveli.

Tobias, 23, Helsinki

23-vuotias Tobias on puoliksi amerikkalainen ja se saattaa näkyä hänen avoimessa luonteessaan ja herkästi syttyvässä, hammastahnamainokseen kelpaavassa hymyssään. Näistä piirteistä on varmasti hyötyä myös, kun Tobias on työpaikallaan tarjoilijana suositussa helsinkiläisravintolassa. Hän lähtee etsimään Love Islandilta ei enempää eikä vähempää kuin loppuelämän sielunkumppania.