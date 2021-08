Kim Kardashian kertoo vihanneensa raskaana oloa – vertaukset Kate Middletoniin ja valaaseen johtivat kyyneliin

Kim Kardashianin kehoa haukuttiin hänen ollessaan ensimmäistä kertaa raskaana.

Tosi-tv-tähti ja liikenainen Kim Kardashian istui raskaana ollessaan kotona ja itki. Syynä oli armoton kiusaaminen, joka kohdistui tähden entistä suurempaan kehoon. 40-vuotias Kardashian oli vieraana Kristen Bellin ja Monica Padmanin We Are Supported By -podcastin tuoreessa jaksossa ja avautui kokemastaan ryöpytyksestä.

Kardashianilla on neljä lasta ex-puolisonsa Kanye Westin kanssa. Perheen lapset ovat North, 8, Saint, 5, Chicago, 3,ja Psalm, 2. Kardashian on synnyttänyt Northin ja Saintin, Chicago ja Psalm tulivat perheeseen sijaissynnyttäjien avulla.

Northin syntymää edeltänyt aika oli Kardashianille raskas.

– En ollut hyvä raskaana oleva ihminen, en ollut söpö raskaana oleva ihminen. En pitänyt siitä, vihasin sitä, vihasin oloani, vihasin ulkonäköäni, Kardashian tilittää podcastissa.

Kardashiania verrattiin erään lehden kannessa Shamuun, kuuluisaan SeaWorldin miekkavalaaseen.

– Media kohteli minua raa’asti painonnousuni takia, ja lehtien kansissa oli kuvia minusta ja Shamusta, että kumpi näytti paremmalta. Se oli todella, todella hullua, Kardashian muistelee.

Kanye West ja Kim Kardashian Met-gaalassa vuonna 2013.

Kardashian asetettiin lehdessä vastakkain myös Cambridgen herttuatar Catherinen kanssa. Catherine odotti esikoispoikaansa Georgea samaan aikaan vuonna 2013.

– Siinä luki kukkakeppi-Kate ja valas-Kim. En usko, että sellainen menisi läpi tänä päivänä, mutta se tappoi itsetuntoni, Kardashian kertoo.

Kardashian kertoo, ettei häpeissään voinut mennä esimerkiksi kuntosalille. Kardashian jumppasi siis äitinsä Kris Jennerin autotallissa. Median kohtelu sai Kardashianin varuilleen.

– Se muutti minua todella. Se sai minut vetäytymään sen suhteen, mitä jaoin ja halusin antaa itsestäni, sillä tiesin, miten häijyjä kaikki olivat, Kardashian sanoo.

Kardashian kertoo samassa podcastissa, että puolison tuki auttoi häntä suhteen aikana itsevarmuuden kehittämisessä ja omana itsenään olemisessa.

Kate Middleton odotti esikoistaan samaan aikaan kuin Kim Kardashian.

Kim Kardashian on avautunut saamastaan kohtelusta aiemminkin. Insiderin mukaan Kardashian julkaisi maaliskuussa Instagramin Stores-osiossa pitkän tekstin, jossa hän kertoi pysytelleensä kotonaan kuukausia kiusaamisen takia. Lehdissä julkaistu kehoon kohdistuva häiriköinti oli Kardashianin mukaan viikoittaista.

Raskausmyrkytyksestä kärsinyt Kardashian kertoi turvonneensa raskauden aikana, ja yrittäneensä kanavoida turhautumisensa ja häpeänsä motivaatioksi.

– Itkin joka ikinen päivä sitä, mitä keholleni oli tapahtumassa. Enimmäkseen niiden paineiden takia, kun minua verrattiin jatkuvasti siihen, miltä yhteiskunnan mielestä terveen raskaana olevan ihmisen pitäisi näyttää, Kardashian kirjoitti.

Kim Kardashian ja räppäri Kanye West menivät naimisiin vuonna 2014, mutta erosivat keväällä 2021. Heillä on lapsiensa yhteishuoltajuus. Kardashian ja West ovat kuitenkin ilmeisen hyvissä väleissä, sillä Kardashian oli hiljattain lasten kanssa tukemassa ex-miestään tämän levynjulkaisutapahtumassa Atlantassa.