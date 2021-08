Aivan kuin Michael Jackson ja Ariana Grande – näillä megajulkkiksilla on somessa uskomattomat kaksoisolennot: tunnistaisitko?

Sosiaalisen median käyttäjät tekevät paljon julkaisuja, joissa he muistuttavat megajulkkiksia. Osa näyttääkin jopa enemmän julkkikselta kuin tämä itse.

Joskus tulee katsottua kahdesti: kävelikö ohitseni juuri Margot Robbie tai Scarlett Johansson vai oliko se vain kaksoisolento?

Some-palvelu Instagramissa ja TikTokissa on paljon käyttäjiä, jotka näyttävät hämmentävän paljon eri julkisuuden henkilöiltä. He ovatkin hyödyntäneet ulkonäköään, ja tekevät miljoonayleisön kerääviä julkaisuja näyttäen aivan megajulkkiksilta.

E! Online on tehnyt doppelgängereistä listan: kumpi olikaan tavis ja kumpi julkkis?

Margot Robbie ja Anastasyia Prichinina/Zaharova

Anastasyia Prichinina on malli ja sosiaalisen median vaikuttaja, joka näyttää aivan näyttelijä Margot Robbielta. Prichinina on julkaissut TikTok-kanavallaan ja Instagram-profiilissaan kuvia ja videoita, joissa hän on pukeutunut esimerkiksi Robbien tunnettuksi Harley Quinn -hahmoksi.

Prichininan ja Robbien välillä onkin hämmästyttävän paljon yhdennäköisyyttä.

Margot Robbiella on huomiota herättävä kaksoisolento.

Prichinina on tehnyt TikTok-käyttäjälleen myös videoita, joissa hän jäljittelee Scarlett Johanssonia, Emma Stonea ja Angelina Jolieta ja näiden eri roolihahmoja.

Ariana Grande ja Paige Niemann

Malli ja sosiaalisen median vaikuttaja Paige Niemann näyttää aivan laulajatähti Ariana Grandelta.

Niemannilla on Instagramissa miljoona seuraajaa, ja TikTok-käyttäjällään yli 10 miljoonaa seuraajaa. Niemann pukeutuu Granden näköiseksi ja ottaa kuvia sekä videoita, joissa hän esittää megatähteä.

Laulaja Ariana Grandella on hyvin tunnistettava tyyli.

Gigi Hadid ja Iza Ijzerman

Hollantilaista mallia Iza Ijzermania on kutsuttu huippumalli Gigi Hadidin ”kurvikkaaksi” kaksoisolennoksi. Ijzermanilla todella on paljon samoja piirteitä kuin Hadidilla.

Huippumalli Gigi Hadidilla on kaksoisolento, joka myöskin työskentelee mallina.

Scarlett Johansson ja Kate Shumskaya

Bloggaaja Kate Shumskayalla on yli 8 miljoonaa seuraajaa Tiktokissa, jonne hän julkaisee videoita esittäen näyttelijä Scarlett Johanssonia. Shumskayalla on Instagram-profiilillaan myös lähes 900 000 seuraajaa.

Scarlett Johanssonin roolihahmoista tehdään paljon kaksoisolentovideoita esimerkiksi Tiktokiin.

Leonardo DiCaprio ja Konrad Annerud

Ruotsalainen malli Konrad Annerud ei välttämättä menisi näytteljiä Leonardo DiCapriosta enää vuonna 2021, mutta vuonna 1995 todennäköisesti kyllä. Annerud näyttää huomattavasti aivan nuorelta DiCapriolta!

Leonardo DiCaprio elokuvassa The Beach vuodelta 2000.

Michael Jackson ja Fabio Jackson

TikTokissa kuusi miljoonaa seuraajaa omaava Fabio Jackson muistuttaa jo edesmennyttä popin kuningasta Michael Jacksonia. Fabio Jacksonilla on Instagramissa yli 13 tuhatta seuraajaa, ja Beat it -kappaleen lookia rokkaava mies ottaa ilon irti megajulkkiksen ulkonäöstä.