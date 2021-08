Mukana tosi-tv:ssä, perhekuvia somessa – asiantuntijat: Tästä syystä Sanna Marin muutti imagonsa täysin

Asiantuntijat ovat panneet merkille pääministeri Sanna Marinin julkisessa imagossa tapahtuneen muutoksen.

Tyttären kanssa touhuamista leikkipuistossa, iltakävelyjä ystävän kanssa ja aamukahvin nauttimista Kesärannassa. Pääministeri Sanna Marinin Instagramissa julkaisemat rennot kesäkuvat ovat herättäneet ihastusta suomalaisissa ja näyttäneet poliitikosta uudenlaisen puolen.

Monet ovat panneet merkille, että Marininin julkisissa esiintymisissä on tapahtunut muutos viime kuukausien aikana ja pääministeri on tuonut esiin yhä enemmän yksityiselämäänsä.

Elokuun alussa Marin puhui avoimesti äitiydestä ja ensitapaamisesta miehensä kanssa Sami Kurosen juontamassa Kurosen grilli -radio-ohjelmassa.

Pääministerin viimeaikaiset haastattelut ja aikaisempaa henkilökohtaisemmat somejulkaisut ovat keränneet kiitosta hänen seuraajiltaan.

– Nämä rennot kesäkuvat, joita julkaiset saa mut arvostamaan sinua enemmän, kuin muita kärkipään politiikkoja. Et ole vain pääministeri, olet myös yksi meistä, Instagramissa kiitellään.

Pääministerin uusi, avoimempi linja yksityiselämänsä suhteen saa jatkoa syksyllä, kun suomalaiset pääsevät kurkistamaan Marinin arkeen MTV3-kanavan suositussa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

Toimittaja ja juontaja Maria Veitola kuvaili Instagramissa yökyläilyn Kesärannassa olleen ”ihanaa” ja myös pääministeri Marin jakoi omassa Instagramissaan yhteiskuvan Veitolan kanssa.

– Ihanaa, Maria Vetola, kun tulit yökylään. Apua, mitä mä olenkaan paljastanut itsestäni, Marin kirjoittaa.

Tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo arvioi Ilta-Sanomille, että Marinin imagossa on tapahtunut nyt selkeä muutos ja hän on pyrkinyt uudistamaan julkisuuskuvaansa.

– Mielestäni Marinin imagonmuutos alkoi jo silloin, kun hän poseerasi Voguessa ja Trendissä. Minusta on oikein hyvä, että poliitikko tiedostaa oman julkisuuskuvansa ja haluaa vaikuttaa siihen, Kortesuo sanoo.

Pääministerikautensa ensimmäisenä keväänä Marin nousi otsikoihin maailmalla, kun muotiraaamattu Vogue julkaisi helmikuussa 2020 Marinista pitkän ja kattavan artikkelin näyttävine kuvineen.

Marinin ulkoinen olemus joutui seuraavan kerran suurennuslasin alle syksyllä 2020, kun hän esiintyi Trendi-lehden artikkelissa tummassa jakussa ilman aluspaitaa. Moni piti asuvalintaa liian uskaliaana pääministerille, ja lehden kuvat saivat runsaasti huomiota myös maailmalla.

Nousi kohu, joka käsitteli muun muassa seksismiä ja poliittista sopivuutta, ja sen noteerasi myös arvovaltainen brittilehti The Times. Lukuisat ihmiset osoittivat Marinille tukensa julkaisemalla somessa samankaltaisia paidattomia jakkukuvia.

Katleena Kortesuo pitää artikkeleita onnistuneina vetoina, mutta toteaa, ettei niiden ajoitus mennyt aivan nappiin.

– Trendin kuva oli aivan mielettömän upea, jos se olisi tehty, kun korona on voitettu. Se olisi ollut voiton symboli ja merkki siitä, että nyt palataan normaaliin ja Suomi voitti koronan. Sen aika ei kuitenkaan ole vielä, Kortesuo muistuttaa.

Kontrasti on melkoinen verrattuna kevääseen 2020, jolloin kotisohvilla seurattiin tiedotustilaisuuksia, joissa vakavailmeinen pääministeri Marin kertoi koronapandemian vaikutuksista kansalaisten elämään. Tuolloin monille jäi Marinista mielikuva kylmänviileänä ja terävänä poliitikkona.

– Sanna Marin hoiti loistavasti kriisiviestintää viime vuonna. Hän veti hyvin vakuuttavia tiedotustilaisuuksia ja osasi yhdistää siihen aitoa tunnetta. En keksi, minkä takia viestintää on haluttu muuttaa. Ainoa syy sille on mielestäni vaalit, Kortesuo arvioi.

Asiantuntija uskookin, että Marinin imagonmuutos on tarkkaan harkittu.

– Meillä on kaksi vuotta eduskuntavaaleihin. Veikkaan, että tukitiimissä on laskettu tarkkaan, että ketkä ovat Sanna Marinin kannattajia ja on haluttu tavoittaa kannattajaryhmää. Vaalityö on yksi osa poliitikon työtä.

Kortesuo sanoo olevansa ihmeissään siitä, kuinka suuri muutos pääministerin julkisessa imagossa on tapahtunut näinkin lyhyessä ajassa.

– Marinin linja on muuttunut niin paljon. Ymmärtäisin, jos hänen linjansa julkisuuden suhteen muuttuisi heti, kun korona helpottaa. Se ei valitettavasti ole kuitenkaan tilanne nyt, vaan meillä jyllää deltavariantti.

– Marinin viestinnän taso oli ysiä ja kymppiä vuosi sitten, mutta nyt ollaan vajottu kutosen tasolle, ja ihmettelen, minkä takia. Se on melkoinen pudotus, enkä keksi sille muuta selitystä kuin että on lähdetty tekemään vaalityötä ja kosiskellaan tiettyä äänestäjäryhmää.

Pääministeri Sanna Marin on viime aikoina tuonut yksityiselämäänsä yhä enemmän julkisuuteen.

Asiantuntija kuvailee, että julkisuuskuvan hallinta on monella tapaa lähes mahdoton tehtävä, sillä eri kohderyhmät reagoivat asioihin eri tavalla.

– Julkisuuskuvaa ei voi ohjata, se on kuin narulla työntämistä. Kuka tahansa julkkis tai poliitikko voi yrittää vaikutta julkisuuskuvaansa ja yleisö tekee omat johtopäätöksensä, Kortesuo sanoo.

– Eri kohderyhmät ajattelevat imagosta eri tavalla. Jos pääministerin kohderyhmänä ovat kolmekymppiset naiset, niin rennot kuvat toimivat Instagramissa. Hän ei voi kuitenkaan olla pelkkä Instagram-naisten pääministeri, vaan hänen on oltava koko kansan pääministeri.

Mediatutkija ja sukupuolitutkimuksen professori Anu Koivunen sanoo, että pääministerin somejulkaisuihin kiinnitetään aivan erityistä huomiota, sillä hän käyttää korkeinta poliittista valtaa.

– Luen Sanna Marinin somepostauksia niin, että hän symbolisesti viestii omaa poliittista viestiään. Että koetetaan elää madollisuuksien rajoissa normaalia elämää.

– Pääministeri on erityisessä asemassa siinä, miten hänen julkisia tekemisiään seurataan. Viime kesänä Marinin somekuvat olisivat olleet monessa mielessä ongelmallisia. Pandemian kanssa oltiin ihan toisessa tilanteessa, pääministeri ei voinut pitää lomaa.

– Politiikan journalisteilta on tullut viestiä, että Marin on etäinen tai hän pitää tiukkoja rajoja julkisuuden suhteen, Anu Koivunen sanoo.

Koivuselle Marinin ympärillä vellova julkinen keskustelu tuo mieleen Alexander Stubbin. Stubb oli pääministerinä vuosina 2014-2015.

– Sanna Marinin somea tai suhdetta mediaan ei voida tarkastella pelkän henkilön kautta, vaan hänen asemansa määrää paljon. Stubb ajatteli, että jos hän hoitaa hommansa, niin on mahdollista myös hassutella. Julkinen keskustelu osoitti, että pääministeriltä odotetaan symbolista käytöstä, Koivunen toteaa.

Tutkija huomauttaa, ettei Marin ole ainoa ministeri, joka on nähty esimerkiksi viihdeohjemassa. Telkkarissa on pesty hampaita muun muassa Juha Sipilän, Antti Kaikkosen, Päivi Räsäsen, Laura Huhtasaaren ja Antti Rinteen kylpyhuoneissa.

– Marin on katsonut, että nyt on varaa ikään kuin olla henkilönä julkisuudessa, eikä pelkästään koronapolitiikan johtajan roolissa.

Pääministeri Sanna Marin on asiantuntijoiden mukaan muuttanut julkista imagoaan ja se näkyy myös hänen somessaan.

Koivunen sanoo Marinin antamien henkilöhaastattelujen määrän olevan hyvin maltillinen, eikä hän usko, että Marinin linja julkisuuden suhteen on muuttumassa merkittävästi.

– Marin antoi jo keväällä henkilöhaastatteluja medialle. Hän ei ole pelkästään viesti somen kautta. Voisin kuvitella, että kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjonta. Nyt pitää muistaa, että hän on antanut vain pari sellaista haastattelua, jotka eivät ole perinteisiä henkilöhaastatteluja.

– Askeleet on varmasti harkittuja, enkä usko, että tulemme näkemään instavideoiden tulvaa pääministeriltä, Koivunen sanoo.