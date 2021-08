Una Stubbs on kuollut 84-vuotiaana – tunnetaan muun muassa BBC:n Sherlock Holmesin vuokraemäntänä Mrs. Hudsonina

Näyttelijä Una Stubbs kuoli rauhallisissa oloissa perheensä ympäröimänä kotonaan Edinburghissa.

Näyttelijä Una Stubbs on kuollut 84-vuotiaana, kertoo The Independent. Stubbs tunnetaan erityisesti tv-sarjoista Sherlock, Worzel Gummidge ja Eastenders.

Stubbsin agentti kertoo BBC Newsille, että Stubbs kuoli kotonaan Edinburghissa perheensä ympäröimänä. Hän oli ollut jo kuukausia vaikeasti sairas.

Stubbsin pojat Joe ja Christian Henson sekä Jason Gilmore antoivat lausunnon äitinsä kuolemasta.

Una Stubbs tunnetaan muun muassa Sherlockista, Eastendersista ja Midsomerin murhista.

– Äiti menehtyi rauhassa tänään perheensä ympäröimänä Edinburghissa. Pyydämme yksityisyyttä ja ymmärrystä tällaisena vaikeana ja surullisena aikana, pojat sanovat.

Stubbs syntyi Hertfordshiressa Englannissa ja aloitti uransa tanssijana 1960-luvulla. Hän nousi kuuluisuuteen esiintyessään Summer Holiday -kappaleessa laulaja Cliff Richardsin rinnalla. Sen jälkeen Stubbs näytteli elokuvassa Swinger’s Paradise ja musikaalissa Kolme hattua Liisalle. Stubbs esiintyi 1960-luvulla myös huippusuositussa tilannekomediassa Till Death Do Us Part.

Till Death Do Us Part -tilannekomedia oli todella suosittu. Kuvassa vasemmalta oikealle Una Stubbs, Dandy Nichols ja Warren Mitchell.

Vuonna 2013 Stubbs kommentoi The Independentille Till Death Do Us Part -tilannekomedian suosiota.

– Poliisi tiesi aina, milloin komediaesitys on käynnissä. Meillä oli 23 miljoonaa katsojaa viikossa, Stubbs kertoi lehdelle tuolloin.

Sen jälkeen Stubbs piti ahrvoin taukoa näyttelemisestä. Nykypäivän tunnetuin rooli hänellä oli BBC:n Sherlock-sarjassa, jossa hän näytteli Benedict Cumberbatchin ja Martin Freemanin rinnalla Mrs. Hudsonia, oikukkaan Sherlock Holmesin Baker Street 221B -asunnon vuokraemäntää.

BBC:n Sherlock-sarjassa oikukkaan Holmesin vuokraemäntää Mrs. Hudsonia näytteli Una Stubbs.

Una Stubbs Benedict Cumberbatchin ja Lara Pulverin kanssa vuonna 2012.

Stubbs esiintyi täti Sallyna Worzel Gummidgessa ja neiti Batina tv-sarjassa The Worst Witch. Hänellä oli myös rooleja tunnetussa Eastenders-sarjassa, Hakekaa kätilö -tv-sarjassa ja Midsomerin Murhissa. Elokuvien ja tv-sarjojen lisäksi Stubbs oli hyvin menestynyt teatterinäytelmissä.

Vuonna 2013 Stubbs osallistui myös BBC:n sukututkimusohjelmaan Kuka luulet olevasi ja selvitti asiantuntijoiden kanssa kiehtovan syntyperänsä. Hänen isoisoisänsä oli Ebenezer Howard, joka oli uusien utopististen kaupunkien pioneeri ja yhteisen, kansainvälisen Esperanto-kielen yksi kehittäjistä.