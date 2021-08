Instagram poisti palvelustaan elokuvan mainoksen, sillä se rikkoi palvelun alastomuuden yhteisösääntöjä. Somejätti kuitenkin palautti mainoksen palveluun valtavan kritiikkivyöryn jälkeen.

Espanjalainen elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar julisti ”voittoaan” somejätti Instagramia vastaan, kun somepalvelu palautti yhteisösääntöjen vastaisena poistamansa Almodóvarin elokuvajulisteen takaisin palveluun.

Usa Today Entertainmentin mukaan uuden Parallel Mothers -elokuvan mainoksessa nimittäin näkyi nänni, josta tuli tippa maitoa. Instagramin algoritmit poistivat mainosjulisteen kuvapalvelusta nopeasti.

– Meidän täytyy olla valppaita, ennen kuin koneet päättävät mitä saamme tehdä ja mitä emme, Almodóvar julkaisi posterin poistamisen jälkeen.

Tuhannet ihmiset alkoivat jakamaan kuvaa uudelleen. Lopulta Instagram taipui ja palautti kuvan palveluun.

– Olette onnistuneet herättämään mielet koneiden takaa, jotka päättävät, mikä on tai ei ole säädytöntä ja loukkaavaa, ja saaneet julisteen jälleen vapaaseen kiertoon. Se on täysin sama, kuinka paljon algoritmilla on tietoa, sillä se ei koskaan ymmärrä tervettä järkeä, Almodóvar kirjoitti tukijoilleen.

Instagramin emoyhtiö Facebook pyysi tapausta anteeksi, ja totesi uutistoimisto AP:lle, että useita Parallel Mothers -elokuvan julistemainoksia poistettiin sosiaalisesta mediasta, koska ne rikkoivat palvelun alastomuuden yhteisösääntöjä.

– Me kuitenkin teemme poikkeuksia ja sallimme alastomuutta tietyissä tilanteissa, joihin kuuluu selkeä taiteellinen konteksti. Sen tähden olemme palauttaneet Almodóvarin elokuvajulisteen Instagramiin. Olemme hyvin pahoillamme sekaannuksesta, yritys vastasi sähköpostilla The Assosiated Pressille.

Facebookin ja Instagramin alastomuuden sensurointi on synnyttänyt muun muassa Free The Nipple -liikkeen, jonka tarkoituksena on normalisoida nännejä ja vastustaa sitä, että naisnännit poistetaan välittömästi sosiaalisen median palveluista. Miesnännit nimittäin sen sijaan saavat näkyä, eikä kuvia niistä poisteta alastomuuden nimissä.

Julisteen espanjalainen suunnittelija Javier Jaén sanoi pelkäävänsä, miten mainosjulisteen kanssa käy sosiaalisessa mediassa, mutta halusi kuitenkin pysyä uskollisena luomukselleen.

– Almodóvar sanoi, että hän on tehnyt elokuvia ja niille elokuvajulisteita jo kauan ennen Instagramia, ja aikoo tehdä niitä myös jatkossa, Jaén toteaa AP:lle.

Elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar Cannesin elokuvajuhlilla aiemmin tänä vuonna.

– Tämä oli todennäköisesti ensimmäinen asia, jonka näin, kun olin juuri syntynyt. Instagram sanoo nyt minulle, että työni on vaarallista ja ettei ihmisten pitäisi nähdä nännejä, koska ne ovat pornografisia. Kuinka monelle ihmiselle he sitten sanovat, että kehosi on vaarallinen, Jaén tylyttää tilannetta.

Jaén sanoo, että Instagram puolustautui sillä, etteivät sen algoritmit tunnista kontekstia.

– Ei minua kiinnosta, muuttakaa teknologiaa sitten, Jaén toteaa.

Parallel Mothers -elokuvaa tähdittää muun muassa näyttelijä Penélope Cruz, ja elokuvan ensiesitys on Venetsian elokuvafestivaaleilla ensimmäinen syyskuuta.