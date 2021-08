Arnold Schwarzenegger haistatti suorasukaiset terveiset kaikille koronarajoitusten vastustajille

Iso-Arska ei sanojaan säästele, jos hänellä on asiaa.

Koronapandemia on jakanut ihmiset kahtia. Toiset ottavat viruksen vakavasti, toisia ei voisi vähempää kiinnostaa.

Koronadenialistit ovat edelleen vähemmistö, mutta äänekäs sellainen. Heidän mielestään maskit rajoittavat henkilökohtaista vapautta ja rokotteet ovat lampaille, joita jokin suurempi ja mystinen taho ohjailee mielensä mukaan.

Ihmisistä on myös parissa yössä tullut virologeja, jotka tietävät kahden googlauksen ja yhden Youtube-videon perusteella koronasta enemmän kuin tieteentekijät, jotka ovat tutkineet virusta koko uransa ajan.

Itse terminaattori, Arnold Schwarzenegger, on saanut tarpeekseen koronankieltäjistä.

Kalifornian entinen kuvernööri kertoo olevansa täysin kyllästynyt verkossa leviäviin salaliittoteorioihin ja ihmisiin, jotka ajattelevat, etteivät heidän tekemisensä vaikuta muihin kanssaeläjiin.

– Puolitoista vuotta on kulunut ja edelleen maailmassa on ihmisiä, jotka kieltävät kaiken. Heitä pitää edelleen muistuttaa turvaväleistä, käsihygieniasta ja maskeista. Pandemian neljäs aalto on täällä, ja nyt jos koskaan tämä homma pitäisi hoitaa yhdessä, action-tähti muistuttaa.

– Minä osaan kasvattaa hauista. Maailmassa ei ole montaa ihmistä, joka tietävät hauiksen kasvattamisesta enemmän kuin minä, koska olen tutkinut tätä asiaa 50 vuotta. Sama koskee koronaa. Maailmalla on asiantuntijoita, jotka ovat tutkineet virusta vuosia ja vuosia. Tohtori Anthony Fauci on omistanut asialle koko elämänsä. Miksi emme usko häntä? Schwarzenegger kysyy.

– Luulisi kaikkien ymmärtävän, että virus on keskuudessamme ja se tappaa ihmisiä. Rokotus, maskit ja turvavälit ovat ainoa keino estää kuolemat. Mutta ei, katsokaas kun he sanovat, että minun vapauttani rajoitetaan.

– Paskat vapaudestasi. Vapaus tuo mukanaan myös velvollisuuksia ja vastuuta. Onhan meillä liikennevalotkin. Ne on asennettu risteyksiin, ettei kukaan tappaisi toista vahingossa. Et voi vain ilmoittaa, että kukaan ei määrää minua pysähtymään punaisilla ja ajat risteyksen läpi. Sitten tapat jonkun.

– Sama juttu viruksen kanssa. Sinun pitää käyttää maskia, ettet tartuta muita. Saatat tartuttaa jonkun ja tämä kuolee. Siksi meidän on tehtävä tämä yhdessä ja lopetettava tappeleminen.

– Aina löytyy niitä, jotka sanovat, että tämä on vapaa maa ja minulla on vapaus olla käyttämättä maskia. Mutta tiedätkö mitä? Olet mäntti, jos et käytä maskia, Schwarzenegger lataa.