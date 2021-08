Yllätyskäänne Britney Spearsin holhouskiistassa: isä Jamie astumassa sivuun holhoojan roolista

Jamie Spears aikoo toimia yhteistyössä oikeuden kanssa varmistaakseen ”järjestelmällisen siirtymän uudelle holhoojalle”.

Britney Spearsin holhouskiista Jamie-isää vastaan on viimein ratkeamassa.

Poptähti Britney Spearsin holhoojana toiminut Jamie-isä on kertonut astuvansa sivuun roolista, jossa hän on toiminut 13 vuoden ajan, kertoo New York Times.

Isää edustavien lakimiesten losangelesilaiseen tuomioistuimeen torstaina jättämissä asiakirjoissa kirjoitetaan, että Jamien ”holhousaseman keskeyttämiselle tai poistamiselle” ei ole perusteita.

Tästä huolimatta Jamie aikoo toimia yhteistyössä oikeuden kanssa varmistaakseen ”järjestelmällisen siirtymän uudelle holhoojalle”. Lakimiesten tekstissä todetaan, että pitkittynyt julkinen taistelu holhousasemasta ei ole myöskään Britneyn kannalta parasta.

Holhoustapausta on käsitelty oikeussaleissa jo vuoden päivät ja kulissien takana huomattavasti pidempään.

Asiakirjoista ei käy ilmi, milloin siirtymän olisi määrä tapahtua. Lakimiehet korostavat, että Jamie on pelastunut tyttärensä katastrofilta, tukenut tähteä ja hänen mainettaan ja järjestellyt laulajan uran uudelleenrakennuksen.

Jamie Spears on ollut vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä vuodesta 2008. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen henkisen romahduksen jälkeen.

Britney Spears on kertonut useaan otteeseen holhousaseman väärinkäytöksistä ja todennut pelkäävänsä isäänsä. Laulajatähti on kieltäytynyt esiintymästä niin kauan, kun isä toimii hänen holhoojanaan.

Poptähti Spearsin uusi asianajaja Mathew Rosengart pyysi heinäkuun lopussa oikeusistuimelta, että laulajan isä poistettaisiin holhousvastuustaan.

Tuomioistuimelle tuolloin jätetyistä asiakirjoista selviää, että tähden isän tilalle halutaan kalifornialainen kirjanpitäjä Jason Rubin.

Holhoustapaus on aiheuttanut viime vuosina aaltoja sekä sosiaalisessa mediassa että lehtien sivuilla. Spearsin fanit ovat puolestaan käynnistäneet jo hyvän aikaa sitten FreeBritney-kampanjan, joka on vaatinut holhouksen päättämistä.