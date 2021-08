Bella Hadid avautuu Voguelle mielenterveysongelmistaan: ”Ihmiset pilailivat kustannuksellani”

Bella Hadid kertoi Voguen videossa mielenterveysongelmistaan.

Huippumalli Bella Hadid, 24, kertoo keskiviikkona julkaistussa Voguelle kuvatussa videossa mielenterveysongelmistaan, joista hän on kärsinyt vuosia vaativan mallinuransa aikana.

Jo 17-vuotiaana mallintyöt aloittanut Hadid katselee Voguen videossa kuvia itsestään erilaisissa asuissa uransa aikana ja kertoo henkisistä paineista, joita hän on kohdannut yhtenä maailman tunnetuimmista supermalleista.

Hadid muisteli ensimmäisenä hänen Alexander Vauthierin suunnittelemaa punaista mekkoa, jossa hän säväytti Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2016. Vaikka paljastavaa pukua on pidetty ikonisena vuosien varrella, Hadid sanoi mekon kuvastavan hänen alter egoaan, eikä sitä, millainen hän oikeasti on.

– Luulen, että tuo hetki oli alku Bella-persoonalle, jonka kaikki näkevät minussa. Se on minun alter egoni – se on Belinda. Olen täysin päinvastainen kuin hän. Hän on erittäin va-va-voom, Hadid kertoi videolla.

– Minua hieman hävettää tämä hetki, vaikka mekko on upea. Se ei kuitenkaan tunnu minulta, Hadid selitti.

Kun Hadid katselee itsestään otettua kuvaa Milanon muotiviikoilta, hän kertoo todellisuudesta hymyttömän poseerauksen takana.

– Ihmiset pilailivat kustannuksellani ja sanoivat, etten koskaan hymyile. Hymyttömyys johtui vain siitä, että vointini oli todella huono niin fyysisesti kuin henkisesti.

Bella Hadid Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2016.

Muistellessaan vuoden 2018 Met-gaalaa, Hadid kertoo voineensa henkisesti paljon paremmin ja muistaa gaalan ja Gareth Pughin suunnitteleman asun yhtenä suosikeistaan.

– Rehellisesti, se oli yksi ensimmäisistä kerroista, kun tunsin itseni todella seksikkääksi ja kauniiksi. Tunsin olevani oma itseni, Hadid paljasti videolla.

Bella Hadid vuoden 2018 Met-gaalassa Gareth Pughin suunnittelemassa asussa.

Hadid herkistyy katsellessaan kuvaa, joka on otettu tämän vuoden alussa Cannesissa.

– Kuva saa minut tunteelliseksi, koska olen siinä niin onnellinen. Ensimmäistä kertaa koko aikuiselämäni aikana tunnen oloni mukavaksi, onnelliseksi ja työkykyiseksi, Hadid sanoo.

Verratessaan vuoden 2016 mielenterveydentilaansa nykyhetkeen, Hadid kokee menneensä valtavasti eteenpäin.

– Tunnen olevani siunattu, että pääsin hengissä siitä henkisestä tilasta, jossa olin niin monta vuotta. Se tuntuu hyvältä, Hadid totesi.

Hadid koki olevana onnellinen Cannesissa aiemmin tänä vuonna.

Hadid kertoo voivansa henkisesti nykyään huomattavasti paremmin.

Noin viikko sitten Hadid antoi Voguelle toisenkin haastattelun, jossa hän kertoi, että on tuntenut uransa aikana valtavaa painetta siitä, että hänen täytyy esittää jotain mitä ei ole.

– Aivan kuin olisi kaksi eri Bellaa. Henkilö, joka yritti selvittää, kuka oikein on ja alter ego, joka on kuin seksibotti, joka käy ulkona joka ilta. Minulla on järjetön sosiaalinen ahdistus! Juhliminen ei ole minun juttuni, mutta olen tuntenut valtavaa painetta esittää niin, sillä luuli, että sitä kaikki halusivat minulta, Hadid kertoi Voguelle.

Hadid lisäsi, ettei halua enää ajatella niin. Nyt hän kokee, että hän vihdoin pystyy puhumaan paineista avoimesti ja taistelemaan niitä vastaan.