Sointu Borg rehellisenä työhönsä liittyvästä riittämättömyyden tunteesta: ”Mun suurin pelko”

Sointu Borg avautui peloistaan liittyen esiintymiseen ja puhekeikkoihin.

Diili-voittaja Sointu Borg, 28, avautui Instagramissa riittämättömyyden tunteesta ja peloistaan liittyen puheiden ja esitelmien pitämiseen.

Borg julkaisi omalla Instagram-tilillään itsestään kuvan, jonka yhteydessä hän kertoo, että tulevana syksynä hänellä on useita erilaisia puhekeikkoja.

– Tuun pitään useemman puheen sekä luennon ympäri Suomen maata tulevana syksynä. Listalla on yliopistoja, seminaareja, messuja, yritystapahtumia, kauppakamareja, you name it, Borg kirjoittaa kuvatekstissä.

Borg sanoo odottavansa jokaista esiintymistä. Hän uskoo, että puhujana voi kehittyä läpi elämän. Hän kirjoittaa, ettei pelkää esiintymistä itsessään tai sitä, että sanat menee solmuun, ettei saa suutaan auki tai ettei saa yleisöä nauramaan.

– Mun suurin pelko on se, että puhun paljon, mutta en oikeesti SANO mitään. Että en aidosti puhuttele kuulijoita. Että en auta vastapuolta aidosti oivaltamaan mitään.⁣

– ⁣Taas kerran palataan uudelleen tähän ”riittämättömyyden tunteeseen” ja pelkoihin. Ne pirulaiset nostaa päitään aina välillä. Tosin molemmat tunnetilat on ihan tervetulleita kylään sillon tällön. Se kuitenkin kuuluu tähän homo sapiens -pakettiin, Borg kirjoittaa.

Borg kertoo, että hän otti aluksi puhekonseptiensa suunnitteluun liian korkealentoisen ja etäisen lähestymistavan. Hän sanoi, että on lukenut aiheeseen liittyviä oppaita ja konsultoinut alan huippuja, mutta jäänyt kuitenkin miettimään, oliko niistä mitään hyötyä.

– Kaikki päälle liimattu on lähtökohtaisesti paskaa ja tuhottu uppoamaan. Tulin siihen lopputulokseen, että jokaisessa esiintymisessä ja puheessa haluan säilyttää sen rehellisen koruttomuuden ja läpinäkyvyyden. Myös tietynlaisen yksinkertasen linjan ja vapauden. Mitä jos kerron vaan raakaa ja sensuroimatonta tarinaa omasta polusta? Vetelee härskisti ja häpeilemättä faktoja pöytään. Manselaisella huumorilla höystettynä, Borg kirjoittaa.

– Miksei sitä vois yritysseminaarissa pamauttaa ilmoille, että meikäläinen eksy tapahtuma-alalle Petri Nygårdin pillumagneetti musavideon kautta? Tai että diilin jälkeen kävin läpi jäätävän identiteettikriisin. Tai että vuos sitten ei meinannu riittää rahulit koronan takia aina ees vuokraan, Borg täräyttää kuvatekstissään.

Borg toteaa, että jos hän antaa vaan mennä ja muutama kirosana eksyy puheen joukkoon, niin maailma ei siihen kaadu.

– Hyvä siitä tulee. Värikästä ainakin.⁣

Sointu Borgilla on syksyllä edessään lukuisia puhekeikkoja ympäri Suomen.

Borg voitti Diili-ohjelman keväällä 2021. Voiton myötä hän lunasti itselleen työpaikan Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana

Borgin elämä muuttui voiton myötä kertaheitolla, sillä hänestä tuli paitsi kehitysjohtaja ohjelman juontajan Linnonmaan yrityksille, hän sai vastuualueelleen myös finaalijaksossa kehitetyn varainhankintayrityksensä ja pääsi yrityksen osakkaaksi Linnonmaan, ohjelmassa nähtyjen neuvonantajien Noora Fagerströmin ja Toni Lähteen sekä nimekkäiden bisnessijoittajien kanssa.

