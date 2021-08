"Olen vaan väsynyt tähän taisteluun" - Marita Taavitsaisen ex-mies Tomi Natri rakensi uuden elämän Pohjanmaalle, mutta muuttaa nyt lasten takia takaisin etelään

Marita Taavitsaisen ex-mies Tomi Natri muuttaa takaisin Hyvinkäälle, lähemmäs tyttäriään, vaikka poismuutto Lapualta kirpaiseekin. Muuton myötä huoltajuuskiista tulee Natrin mukaan päätökseen.

Lapualla kolme vuotta asunut valokuvaaja ja urheilutoimittaja Tomi Natri, 48, on päättänyt muuttaa lastensa luo Hyvinkäälle. Natri myöntää ratkaisun olleen kova paikka, mutta silti oikea.

Muuton myötä huoltajuuskiista lasten äidin, laulaja Marita Taavitsaisen kanssa tulee päätökseen.

– Tämä tilanne on vienyt voimia niin paljon ja olen vaan väsynyt tähän taisteluun. Jomman kumman piti luovuttaa ja tulla vastaan lasten edun vuoksi, toteaa Natri.

Hän teki päätöksensä jo viime keväänä, sen jälkeen kun 12- ja 10-vuotiaat tyttäret olivat ilmoittaneet haluavansa asua Hyvinkäällä ja jatkaa siellä kouluaan.

– Lapset halusivat, että isä muuttaa mieluummin Hyvinkäälle kuin he Lapualle. Lapsilta se ajatus tuli. He ehdottivat, että asuisivat joka toisen viikon luonani. Se on ymmärrettävää, sillä heillä on Hyvinkäällä koulu, ystävät, harrastukset ja äitinsä, ja he ovat juurtuneet sinne.

Muutto kirpaisee, sillä Natri on viihtynyt lapsuutensa ja nuoruutensa kotikaupungissa. Etelä-Pohjanmaalle hän palasi sen jälkeen, kun oli eronnut Marita Taavitsaisesta. Pari ehti olla naimisissa kymmenen vuotta. Liitto päättyi eroon helmikuussa 2018.

– Olen ollut todella onnellinen Lapualla, sillä täällä ovat kaverini, sukuni ja perheeni. Koko ajan olen kuitenkin ikävöinyt lapsiani, enkä oikein koskaan tottunut siihen, etteivät he asu luonani. Ei se ole sama asia tavata lapsia työreissulla muutaman tunnin, yhden päivän tai viikonlopun ajan, kun asuu hotellihuoneessa.

Tomi Natri on valokuvaaja ja urheilutoimittaja.

Tytöt ovat viettäneet paljon aikaa myös Lapualla, ja etäkouluakin he kävivät isänsä luota ensimmäisenä koronakeväänä. Isä näki, että lapset viihtyvät, ja mielessään hän elätti toivoa, että tyttäristä tulisi lapualaisia. Hän kuitenkin ymmärtää näiden valinnan.

– Ajattelin, että minun pitää muuttaa, kun lapset pyytävät; eivät ne enää hetken päästä pyydä. He kiljuivat ja hyppivät riemusta, kun sanoin, että hyvä on, minä tulen Hyvinkäälle.

Natri-Taavitsaisen perhe asui Rajamäellä kauniissa omakotitalossa, joka avioeron myötä meni myyntiin. Tomi Natri kuvailee entistä kotiaan unelmakodiksi. Saman määritelmän saa Lapuanjoen rannassa sijaitseva koti.

– Tämä on niin hieno paikka: takkatulen ääressä on voinut kuunnella ja katsella kosken pauhua. Tämä talo on kuin minulle tehty, paremmin ei voisi olla. Mutta kyllä lapsista erossa oleminen vie pohjan pois kaikelta muulta.

– Olen pian joutunut lähtemään jo kahdesta unelmakodista, hän toteaa haikeana.

Lapuan-kotiaan Natri ei kuitenkaan ole myynyt, vaan talon ottavat haltuunsa vuokralaiset. Nykyisen isännän on muutettava pois elokuun loppuun mennessä.

– Vaikka päätin tämän asian jo keväällä, ei minulla ole vielä kotia Hyvinkäällä. Agenttini etsii sellaista parhaillaan. Vähän tässä nyt tuli kiire. Rivitaloa tai kerrostalokolmiota olen ajatellut.

Tomi Natrilla on kaksi tytärtä Marita Taavitsaisen kanssa.

Siitä huolimatta että sydän jää Lapualle, Natri löytää paljon hyvää myös uudesta tilanteesta.

– Hienointa on se, että lasten äänet täyttävät taas huoneet. Sitä odotan eniten, muuta en ole vielä ehtinyt miettiä. Ja toki myös työmatkat lyhenevät ja ajaminen vähenee. Lapualta on Lahteen ja Hyvinkäälle 315 kilometrin matka, ja kolmen vuoden aikana on auton mittariin tullut yli satatuhatta kilometriä.

– Lapset ovat jo keksineet paljon yhteistä tekemistä, ja muistuttaneet, että voin mennä Kytäjälle pelaamaan golfia. Yhdessä käymme harkoissa ja treenaamassa.

Tyttäret Stella, 12, ja Iines, 10, ovat pelanneet pesäpalloa ensin Hyvinkään Tahkon riveissä ja viimeksi kolme kesää Lapuan Virkiän väreissä. Nyt he palaavat takaisin kasvattiseuraansa Tahkoon.

Isä on aina ollut innolla mukana lastensa harrastuksissa, ja päinvastoin.

– Aina on menty yhdessä, oli sitten kyse lasten tai isän harrastuksista.

Natri oli ehdokkaana kevään kuntavaaleissa Lapualla. Hän arveli jo silloin, ettei luultavasti voikaan jäädä paikkakunnalle pidemmäksi aikaa.

– Vein sitten vaalihommat läpi matalalla profiililla, kertoo freelancer-valokuvaaja ja -urheilutoimittaja, joka on kuvannut liigaa yli 10 vuotta. Syyskuussa alkaa kolmas kausi Lahden Pelicansin kuvaajana. Lapualla Tomi teki myös opettajan sijaisuuksia ylä- ja ala-asteella.