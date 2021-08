Blind Channelin Joel ja Niko riemastuivat fanien käytöksestä Saksassa – Espanjasta tulleessa paketissa piili makea yllätys

Euroviisumenestys tempaisi oululaisyhtyeen melkoiseen pyöritykseen.

Blind Channel on keikkaillut tänä kesänä ahkerasti.

Infernaalinen väsymys. Tuohon sanapariin tiivistyi rockyhtye Blind Channelin Joel Hokan ja Niko Vilhelmin olotila Berliinin lentokentällä varhain tiistaiaamuna. Kaksikko oli vain vuorokautta aiemmin matkustanut Oulusta Saksaan, jossa he vierailivat uuden levy-yhtiönsä Century Media Recordsin toimistolla.

Berliinin reissua edeltäneenä viikonloppuna Blind Channel oli noussut keikkalavalle kolmeen otteeseen, joten kaksikon yöunet olivat jääneet tuolloinkin vähiin.

– Kun lähdimme matkaan, en ollut nukkunut kolmeen yöhön juuri yhtään. Psyykkasin kuitenkin itseäni, että nyt ei saa valittaa. Tämänhän eteen tässä on tehnyt töitä lähes kymmenen vuotta, Joel toteaa.

– Niinpä. Yhdessä JVG:n biisissä kysytään, istutko mieluummin luennol vai lennol. Se on aika helppo valinta, Niko jatkaa naurahtaen.

Blind Channel sijoittui kuudenneksi Euroviisuissa toukokuussa.

Viime kuukausien aikana Blind Channelin jäsenten arki on ollut yhtä pyöritystä. Laulajakaksikon lisäksi yhtyeeseen kuuluvat basisti Olli Matela, rumpali Tommi Lalli, kitaristi Joonas Porko sekä perkussioista ja sampleista vastaava Aleksi Kaunisvesi. Kaikki sai alkunsa viime vuoden lopulla, kun yhtye ilmoittautui mukaan Uuden Musiikin Kilpailuun.

Dark Side -kappaleella mittelön ylivoimaiseen voittoon noussut kokoonpano lähetettiin edustamaan Suomea Euroviisuihin, josta mukaan tarttui kuudes sija. Historiallinen viisumenestys poiki bändille kansainvälisen levytyssopimuksen, runsaasti uusia yhteistyökuvioita sekä faneja eri puolilta Eurooppaa.

– Kun vierailimme Saksan toimistolla, fanit olivat piirittäneet rakennuksen. Oli uskomattoman siistiä nähdä heitä kasvotusten, Niko kertoo intoa puhkuen.

– Innokkaimmat ulkomaalaiset fanimme ovat tulossa viikonlopuksi Suomeen ihan vain katsomaan meidän keikkojamme. He ovat ostaneet lennot, varanneet hotellit ja huolehtineet karanteeneista. Se tuntuu ihan hullulta, Joel jatkaa.

Joel Hokan Instagram-tilin viestiboksi on täyttynyt yhteydenotoista.

Vaikka suurin osa fanipostista tulee nykyisin sähköisessä muodossa, nuoret miehet kertovat saavaansa runsaasti yhteydenottoja myös kirjeitse. Yksi postipaketti lähetettiin heille taannoin Espanjasta asti.

– Paketista paljastui makeisia, Espanjan kartta sekä käärme, Joel paljastaa.

Tuhansien yhteydenottojen seasta löytyy myös useampia rakkaudentunnustuksia sekä treffipyyntöjä. Niitä saa Joelin ja Nikon mukaan lähettää myös jatkossa, vaikkakin suurin osa pyynnöistä jää kokonaan näkemättä.

– Viestejä tulee niin paljon, ettei niitä kaikkia ehdi mitenkään lukemaan. Jos haluaa lähteä treffeille, kannattaa tulla rohkeasti juttelemaan ihan livenä, Joel vinkkaa.

– Niinpä. Managerimme tosin juuri hiljattain keikkabussissa totesi, että, jos rakkaudentunnustuksia lähettävät fanimme näkisivät meidät tässä tilassa, he saattaisivat perua puheensa, Niko naurahtaa.

– No se on ihan totta. Olemme pohjimmiltaan täysiä urpoja. Kaikki muu on pelkkää julkikuvaa, Joel jatkaa.

Vaikka Blind Channel ponnahti suuren yleisön tietoisuuteen vasta tänä vuonna, bändi on ollut kasassa jo kahdeksan vuoden ajan. Oululaisten musiikkilukiolaisten yhteiseen taipaleeseen on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiäkin.

– Luulen, että tämän kokoonpanon kestävyys on mitattu jo vuosia sitten. Silloin, kun olemme kiertäneet esiintymässä Euroopassa 15 katsojalle, Niko toteaa.

– Jep. Tällähän hetkellä tämä homma on pelkästään kivaa, kun asiat sujuu, Joel jatkaa hymyillen.

Asiat ovat toden totta sujuneet. Tänään Blind Channel julkaisi Balboa-nimeä kantavan singlen ensi vuonna julkaistavalta albumiltaan. Kappale kertoo vaikeuksien voittamisesta sekä siitä, millaista on olla altavastaaja.

– Biisissä tiivistyy se, että meillä menee aina 99 asiaa päin helvettiä ennen kuin mikään onnistuu, Joel summaa.

– Niinpä. Emme silti toivo vastoinkäymisten loppujen, koska silloin meiltä loppuisivat myös biisien aiheet, Niko lohkaisee vastaukseksi.