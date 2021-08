Robin Williamsin poika kirjoitti riipaisevan viestin edesmenneelle isälleen: tähden kuolemasta tulee seitsemän vuotta

Zachary ”Zak” Williams muistelee isäänsä Twitter-tilillään.

Näyttelijä Robin Williams teki itsemurhan 63-vuotiaana vuonna 2014. Williamsilla todettiin juuri ennen kuolemaansa Parkinsonin tauti, ja ruumiinavauksessa selvisi, että näyttelijä sairasti tietämättään myös Lewyn kappale -tautia, joka on aivoja rappeuttava sairaus.

Williamsia jäivät suremaan leski Susan Schneider, 57, ja hänen kolme lastaan: Zachary, 38, Zelda, 32, ja Cody, 29.

Keskiviikkona Williamsin kuolemasta tuli kuluneeksi seitsemän vuotta, ja hänen poikansa Zachary eli ”Zak” Williams kirjoitti Twitteriin riipaisevan viestin isälleen.

– Isä, seitsemän vuotta sitten menehdyit. Ilo ja inspiraatio, jota toit maailmaan kantaa perintöäsi perheessäsi, ystävissäsi ja faneissasi, joita niin rakastit, Williams aloittaa tunteikkaan päivityksen.

– Elit tuodaksesi naurua ja apua muille. Juhlin muistoasi tänään. Rakastan sinua ikuisesti, Zak Williams kirjoittaa.

Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2019, kuinka näyttelijän vanhin poika Zak Williams vieraili tuolloin CNN:n New Day -ohjelmassa puhumassa isänsä kuolemasta, sen aiheuttamista tuntemuksista ja siitä, miten perheellä menee nyt.

Zak kertoi koskettavassa haastattelussa, että edesmenneen näyttelijän perhe on hiljalleen tottunut elämään ilman isää ja puolisoa ja siitä on tullut heille ”uusi normaali”. Sureminen on ollut vahvasti läsnä heidän elämässään, mutta tunnelin päässä näkyi myös valoa.

– Perheeni ja minä voimme nyt ihan hyvin. Minulla on kaksi kuukautta vanha poika, joka on jännittävää ja uutta, mutta myös paljon työtä. Olen onnellinen, että voin herätä joka aamu ja nähdä hänet, Zak kertoi hymysuin tv:ssä tuolloin.

Kun Williams kuoli, surivat miljoonat ihmiset häntä ympäri maailmaa. Tilanne oli Zakille vaikea, sillä samalla kun isän menetys tuntui täysin musertavalta, kohdistui häneen ja Williamsin muihin läheisiin valtavaa mielenkiintoa.

– En ollut valmistautunut suremaan julkisesti. Minulla oli vaikeuksia tehdä ero yksityiseen suremiseen perheeni kanssa ja sen prosessin jakamiseen maailman kanssa. Se oli todella vaikea, mutta ajan kuluessa opin, miten jakaa sen, mitä tarvitsee, Zak kertoi ohjelmassa.

Isänsä kohtalon vuoksi Zak on omistautunut tekemään mielenterveysongelmista helpommin lähestyttäviä. Hän haluaa kannustaa niistä kärsiviä ja heidän läheisiään hakemaan rohkeasti apua. Hän toivoo myös, että itsemurhista ja niiden syistä ja seurauksista puhuttaisiin enemmän.

– Minulle tärkeintä on lopettaa häpeä ja syrjintä, joka liittyy siihen (mielenterveysongelmiin), Zak totesi.

Robin Williams ja Susan Schneider menivät naimisiin vuonna 2011.

Susan Schneider teki dokumentin Robin’s Wish, joka kertaa tähden viimeistä elinvuotta dementoivan sairauden kanssa.

Robin Williamsia kaipaavat hänen kolme lastaan Zachary, Zelda ja Cody.

Williamsin leski Susan Schneider teki dokumentin Robin’s Wish, joka kertaa tähden viimeistä elinvuotta, jonka aikana hän kamppaili dementoivan sairauden kanssa. Näyttelijän läheiset kertovat dokumentissa tämän elämästä ja siitä, millainen tähti todella oli.

Schneider kertoi vuonna 2020 USA Todaylle dokumentista ja siitä, että hänen miehensä viimeiset kuukaudet olivat hyvin vaikeita. Williams ei kyennyt enää tekemään töitä ja hän kärsi vakavista pelkotiloista. Puolisonsa kuoleman jälkeen Schneider halusi selvittää, mistä oli kyse ja miksi hänen puolisonsa muuttui niin paljon.

Robin Williams ja Susan Schneider menivät naimisiin vuonna 2011. Brittilehti Guardianin alkuvuoden laajassa haastattelussa Schneider kertoo, että Williamsin oireet alkoivat vajaa vuosi ennen kuolemaa. Ne alkoivat mahakipuina, käden tärinänä sekä pahana unettomuutena. Williamsista tuli erittäin ahdistunut.

Schneiderin mukaan hänen puolisonsa kärsi ennen kuolemaansa vaikeista univaikeuksista. Niiden seurauksena lääkärit käskivät parin nukkumaan eri sängyissä. Vaikka syyt erillään nukkumiseen olivat lääketieteelliset ja sen oli tarkoitus parantaa Williamsin unta, tuntui lääkärien määräys silti musertavalta sekä Williamsista että tämän puolisosta.

– Hän sanoi minulle: ”Tarkoittaako tämä, että me olemme eronneet?”, Schneider muisteli tuolloin Peoplen mukaan.

– Se oli todella shokeeraava hetki. Kun paras ystäväsi, kumppanisi, rakkaasi... Huomaat, että jossakin on valtava kuilu, muttet kykene näkemään missä eikä se perustu todellisuuteen. Se oli vaikea hetki, hän jatkoi.

Schneider on puhunut miehensä kuoleman jälkeen julkisuudessa runsaasti aivoperäisistä sairauksista ja siitä, miten ne vaikuttavat ihmiseen ja potilaiden läheisiin. Hän on halunnut poistaa tabuja sairauksien ympäriltä ja kertoa siksi omista kokemuksistaan.

Robin Williams teki itsemurhan 63-vuotiaana.

Robin Williamsin lapset Zachary ja Zelda Williams ovat isänsä tavoin näyttelijöitä.

Robin Williams ehti tehdä pitkän uran Hollywoodissa ja näytellä lukuisissa elokuvissa. Hänet tunnettiin hauskana miehenä ja loistavana koomikkona, mutta hän teki myös vakavampia rooleja.

Näyttelijän tunnetuimpia elokuvia ovat muun muassa Hyvää huomenta, Vietnam, Will Hunting, Fisher King ja Kuolleiden runoilijoiden seura. Williams sai parhaan sivuosan Oscarin elokuvasta Will Hunting.