Tällainen on kuningatar Elisabetin ensimmäinen kesä Balmoralissa sitten prinssi Philipin kuoleman: koko perheen grillijuhliin kutsuttiin myös skandaaliprinssi Andrew

Kuningatar Elisabet viettää ensimmäistä kesäänsä Balmoralin linnassa ilman puolisoaan prinssi Philipiä.

Kuningatar on ensimmäistä kertaa kesänvietossa ilman puolisoaan prinssi Philipiä, joka menehtyi huhtikuussa. Balmoralin tiedetään olleen myös edesmenneelle Edinburghin herttualle tärkeä paikka

Daily Mailin mukaan kuningatar haluaa, että asiat palautuisivat jo normaaliksi. Hän toivoo, että voisi emännöidä perinteisiä grillijuhlia kuninkaalliselle perheelle Balmoralin linnassa.

– Perheen yhteiset grillijuhlat ovat jälleen asialistalla, vaikka prinssi Philip onkin poissa nyt ensimmäistä kertaa, lähde kertoi Daily Mailille.

Kuningatar Elisabet saapui Balmoralin linnaan maanantaina 9. elokuuta.

Aiemmin kerrottiin, että seksuaalirikoksiin yhdistetty prinssi Andrew on nähty huristelemassa kohti hovin kesäpaikkaa viikolla, jolla prinssin seksiskandaali on noussut jälleen otsikoihin.

Prinssi matkusti Balmoralin vain vuorokausi sen jälkeen, kun Virginia Giuffre nosti Yhdysvalloissa prinssiä kohtaan siviilikanteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Giuffre on edesmenneen liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosten uhri. Giuffre oli väitettyjen hyväksikäyttöjen aikaan vain 17-vuotias

Yorkin herttua matkasi Balmoraliin seuranaan ex-puoliso Sarah Ferguson. Daily Mailin mukaan Ferguson ei ole vieraillut hovin kesäpaikassa pitkiin aikoihin, mutta oli nyt yllättäen saanut kutsun Balmoraliin.

Kuningattaren kerrotaan arvostavan uskollisuutta, jota Ferguson on osoittanut kuninkaalliselle perheelle prinssi Andrewn ja Fergusonin eron jälkeen. Elisabeth on vaikuttunut siitä, kuinka läheinen suhde Andrew’lla ja Fergusonilla on edelleen erosta huolimatta. Pariskunnalla on jopa yhteinen Windsorissa sijaitseva koti, jota kutsutaan nimellä Royal Lodge.

Daily Mail kirjoittaa, että myös Andrew’n koira on saapunut eri kyydillä Balmoraliin, mikä voi lehden mukaan viitata siihen, että prinssi aikoo viipyä pohjoisessa pidempäänkin.

Prinssi Andrew’n ja prinssi Edwardin odotetaan isännöivän kokoontumista. Muita todennäköisiä vieraita ovat muun muassa prinssi William ja herttuatar Catherine. Vielä ei ole varmaa, osallistuvatko Andrew’n ja Fergusonin tyttäret, prinsessa Eugenie ja raskaana oleva prinsessa Beatrice kokoontumiseen.

Kuningatar Elisabet aikoo olla Balmoralin hulppeassa linnassa luultavasti lokakuun alkuun asti. Hänen perheenjäsenensä tulevat todennäköisesti viettämään aikaa hänen kanssaan koko oleilun ajan, kertoo Daily Mail.

Aiempina kesinä kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin kanssa Balmoralissa oli heidän lapsiaan ja lastenlapsiaan sekä läheisiä ystäviä koko kesän ajan.

Balmoralissa vietetty aika on kuninkaalliselle perheelle hyvin yksityistä. Lomapaikkaan liittyy paljon muistoja.

Kuningatar ja prinssi Philip ovat lomailleet Balmoralissa joka kesä. Edesmennyt prinssi muistetaan erityisesti innokkaana metsästäjänä ja grillijuhlien isännöitsijänä ollessaan kesäpaikassa.

