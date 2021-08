Joalin Loukamaa seurustelee Salatut elämät -sarjasta tutun Julian Riikosen kanssa – paljasti suhteen vaivihkaa videollaan

Joalin Loukamaa kertoi YouTube-videollaan, että hänellä on poikaystävä.

Tanssija ja sosiaalisen median vaikuttaja Joalin Loukamaa, 19, kertoi tuoreimmalla YouTube-videollaan olevansa parisuhteessa.

Sunnuntaina julkaistussa videossa Loukamaa kuvaa vapaapäivänsä viettoa Ruotsissa, jossa hän on ollut tekemässä uutta musiikkia.

– Puhuin FaceTime-puhelua poikaystäväni kanssa, Joalin mainitsi videolla.

Loukamaa on yhdistetty viime aikoina valokuvaaja Julian Riikoseen, johon hän oletettavasti viittaa myös videossaan.

Riikonen näytteli Salatut Elämät -sarjassa Nuutti Seppää vuonna 2017.

Maanantaina Loukamaa ja Riikonen julkaisivat Loukamaan Instagram-tilillä tarinat-osiossa vastauksia kysymyksiin, joita seuraajat olivat heille lähettäneet, kertoo Iltalehti.

Tarinoiden kuvissa Loukamaa ja Riikonen olivat lähekkäin ja vastauksissa kaksikko kertoi, että olivat tavanneet toisensa viime vuoden syyskuussa.

Eräs seuraaja oli kysynyt, millainen ensivaikutelma Loukamaalla ja Riikosella oli toisistaan. Riikonen kertoi pitäneensä siitä, että Loukamaa oli ujo hänen seurassaan. Loukamaa puolestaan sanoi tykänneensä Riikosen itsevarmuudesta.

Joalin Loukamaa on viihtynyt viime aikoina Julian Riikosen seurassa.

Lue lisää: Meksikossa kasvanut Joalin Loukamaa, 19, paljastaa, mikä piirre suomalaisissa tuotti ensin vaikeuksia

Loukamaa tuli tunnetuksi Selviytyjät-sarjasta. Hän sijoittui kolmanneksi Haaparannan saaristossa kuvatulla kaudella.

Osa tuntee Loukamaan suositusta kansainvälisestä Now United -yhtyeestä, johon hänet valittiin neljä vuotta sitten 14 muun erimaalaisen nuoren kanssa. Tuolloin Loukamaa oli vain 15-vuotias.

Kesäkuussa julkaistiin Joalin – Mun polku unelmiin -kirja, joka kertoo Loukamaan elämästä. Kirjan on kirjoittanut Loukamaan äiti Johanna Loukamaa.

– Idea tähän tuli muualta. Meiltä kysyttiin, olisiko tällaiseen kiinnostusta, mietimme sitä päivän ja sanoimme, että miksei. Ei ole täydellisempää ihmistä kirjoittamaan tätä kuin äiti, koska hän on kokenut kaikki asiat minun kanssani ja tietää, miten haluan asiat kertoa, Joalin kertoi Ilta-Sanomille kesäkuussa.

Nyt Loukamaa työstää omaa musiikkiaan.

– Apua, en ole sanonut tätä aiemmin ääneen! Minulla on haaveena, että saisin omaa musiikkia ulos. Se on yksi syistä, miksi olen ollut Suomessa niin paljon. Laulan espanjaksi ja englanniksi, ja se on tosi oman tyylistä musiikkia, Joalin kertoi salaperäisesti kesäkuun haastattelussa.

Loukamaalla on Instagramissa yli kolme miljoonaa seuraajaa ja YouTubessa häntä seuraa miltei 500 000 ihmistä.