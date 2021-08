Lahjattomat treenaa, voisi Lehtonen sanoa.

Daniel ”Bile-Dani” Lehtonen tunnetaan monista tosi-tv-ohjelmista. Mies on ollut mukana Hottiksissa, Temptation Islandilla ja Suurimmassa pudottajassa.

Nyt hänet nähdään uudella Selviytyjät-kaudella.

Miksi lähdit mukaan?

– Vastaan kysymykseen kysymyksellä. Kuka ei lähtisi? Tämä on formaatti, joka testaa sua jokaisella ihmisen osa-alueella, psyykkisellä ja mentaalisella. Pitää olla kanssakäymistaitoja ja pystyä selviytymään voimallisena pienellä ravinnolla, Lehtonen kertoo IS:lle.

Lehtosta voisi kuvailla peluriluonteeksi. Suurin pudottaja -ohjelmassakin mies alkoi jo varhaisessa vaiheessa suunnittelemaan muiden kilpailijoiden kampittamista.

Lehtonen itse ei allekirjoita väitettä.

– Mä olen voittajaluonne, hän nauraa.

– Hopee on häpee. Enempää en kuitenkaan paljasta, vaan sen näkee sitten telkkarista.

Viidakkoon Lehtonen lähti omien sanojensa mukaan takki auki.

– Olin elänyt aika huoletonta elämää. Pelkäsin, että jään siellä jalkoihin.

Moni osallistuja tankkasi ravintoa ennen kisaa. Kävi lenkillä. Ratkoi palapelejä. Valmistautui. Lehtonen ei.

– Kotona sanottiin koko ajan, että alas valmistautumaan. Vastasin, että joo, joo, ensi viikolla. Tai huomenna. Viimeiseen päivään asti sain hivutettua itseni pois kaikesta valmistautumisesta. Mä lupaan, että menin sinne niin takki auki kuin olla ja voi. Katsoin puolikkaan jakson jotain meksikolaista Selviytyjät-ohjelmaa yhtenä yönä, kun en saanut unta, mies virnistelee.

Viidakossa oli paljon odottelua ja tyhjiä hetkiä. Se ei Lehtosta vaivannut.

– Se on totta, että puhelin on liimautunut käteen. Jotkut koki, että on ihan vapauttavaa olla ilman sitä luuria. Itse mietin väillä, että missä se laite on, vois tehdä töitäkin. Mutta kyllä siellä oli koko ajan tekemistä. Voi laitella leiriä tai ihan mitä vain.

– Se on se juttu, kuinka hyvin pystyt olemaan yksin itsesi kanssa. Nautin siitä, että pystyi vain olemaan ja laittamaan silmät kiinni.

Yksi asia Selviytyjissä puhuttaa kaudesta toiseen: ravinnon yksipuolisuus ja niukkuus.

Miten se sinuun vaikutti?

– Kun ruoka on yksipuolista, se vaikuttaa ja herättää tunteita. Niitä tulee kaikille, mutta en kerro, kuinka paljon ruokaa siellä saatiin.

– Ei musta tule kiukkupyllyä ruoan vähyyden takia. Painiaikoina totuin elämään nälässä, kun joutui tiputtamaan painoa sarjoihin, 74-kiloisissa paininut Lehtonen vertaa.

Selviytyjät Suomi alkaa Nelosella sunnuntaina 29.8.