Näyttelijä Outi Mäenpää rakastui tunnettuun kirjailijaan: "Olen hyvin onnellinen"

Outi Mäenpää ja Juha Ruusuvuori tapasivat ensimmäisen kerran työn merkeissä 1991.

Näyttelijä Outi Mäenpää on löytänyt rakkauden. Uusi mies on taiteilijapiireistä tunnettu kirjailija Juha Ruusuvuori.

Seurustelua on kestänyt jo noin vuoden.

– Olen hyvin onnellinen, Outi Mäenpää kertoo.

– Tässä iässä on hyvin onnellinen, että löytyy sielunkumppani.

Kaksi kertaa naimisissa ollut Outi Mäenpää on yksi Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä ja kahden aikuisen pojan äiti. Hän on elänyt sinkkuna erottuaan puolisostaan elokuvatuottaja Kai Nordbergistä 2014.

Näyttelijä Outi Mäenpää löysi rakkauden monen sinkkuvuoden jälkeen.

Juha Ruusuvuori ponnahti aikoinaan julkisuuteen nyt jo lopetetun Pahkasika-huumorilehden toimittajana ja kustantajana. 14 romaania kirjoittanut Ruusuvuori on ollut kaksi kertaa kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana. Hän jäi leskeksi kaksi ja puoli vuotta sitten.

– Tapasimme ensimmäisen kerran, kun meillä oli yhteinen produktio Tampereella vuonna 1991, Outi Mäenpää kertoo.

Pariskunnan syksyyn kuuluu hyvää. Outi Mäenpäällä on pääosa Marja Pyykön ohjaamassa elokuvassa Vuosisadan häät. Hän näyttelee Viima von Ausgezeichnetia, joka on televisiosta tuttu. Aleksi Bardyn käsikirjoittaman komediaelokuvan ensi-ilta on lokakuussa.

Outi Mäenpää on palkittu kolme kertaa Jussi-palkinnolla parhaasta naispääosasta.

Juha Ruusuvuorelta ilmestyy elokuussa romaani Piraatin perintö (WSOY): Se kertoo korkea-arvoisen kirkonmiehen tyttärestä, josta tulee Itämeren merirosvokuningatar 1300-luvulla.

– On suuri etuoikeus, että toinen on samalla alalla ja ymmärtää tätä elämäntapaa, joka ei ole tavallinen, Outi Mäenpää kertoo.

Outi Mäenpää on palkittu kolme kertaa Jussi-palkinnolla parhaasta naispääroolista. Vuonna 2011 hän sai Guldbaggen, ”Ruotsin Jussi-palkinnon”, parhaasta naissivuosasta elokuvassa Sovinto.