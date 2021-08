Seiska: Martina Aitolehden rakasta Hannu Pikkaraista syytetään raiskauksesta

Ex-jääkiekkoilija Hannu Pikkaraista vastaan on nostettu syyte Helsingin käräjäoikeudessa.

Ex-jääkiekkoilija ja Martina Aitolehden seurustelukumppanina tunnettu Hannu Pikkarainen on saanut syytteen raiskauksesta.

Syytteestä kertoi ensimmäisenä Seiska.

Asia vahvistetaan IS.lle Helsingin käräjäoikeudesta, jonka mukaan syyte on nostettu 18. kesäkuuta. Epäilty rikos on tapahtunut 14.6.2020. Asialle ei ole määrätty vielä käsittelypäivää.

Pikkarainen kommentoi asiaa keskiviikkona aamupäivällä seuraavasti omassa sosiaalisessa mediassaan.

– Haluan nyt olla teille avoin ja kertoa omalla suullani rohkeasti ja rehellisesti, että olen joutunut tilanteeseen jossa minua epäillään seksuaalirikoksesta. Tapahtuman ajankohta sijoittuu yli vuoden taakse ja osallisena oli lisäkseni hyvin tuntemani nainen. Näkemyksemme tapahtuneesta ovat erilaiset.

– Asia on edelleen vireillä ja sen kanssa on ollut vaikea elää. Mä en silti anna tän murtaa mua, vaan jatkan elämää, oli oikeuden päätös mikä tahansa. Olen luonteeltani kiltti ihminen enkä todellakaan tekisi kenellekään tällaista. Elämässäni on ollut paljon vastoinkaymisiä ja tiedän selviäväni tästäkin. Onneksi mulla on maailman parhaita ihmisiä lähellä jotka tukee mua tässäkin asiassa. 2021 on ollut mulle hieno vuosi enkä anna tämänkään pilata sitä enkä tulevaisuutta.

– Me kaikki ihmiset kohdataan elämässä erilaisia vastoinkäymisiä ja epäoikeidenmukaisuutta ja haluan myös tällä ulostulolla kannustaa kaikkia jaksamaan niistä yli vaikka kuinka pahalta tuntuisi.

Pikkarainen pelasi SM-liigassa yhteensä 324 runkosarjaottelua HIFK:n ja Jukurien riveissä sekä useita kausia ulkomailla. Hän lopetti pääsarjauransa vuonna 2017.

Aitolehti ja Pikkarainen julkistivat suhteensa huhtikuussa 2021.