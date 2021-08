Veeti Kallio remontoi vaimonsa kanssa vanhan pappilan perheen kodiksi – omassa paratiisissa pyöritetään myös kahvilaa

Veeti Kallio perheineen löysi oman paratiisinsa Pyhärannasta. Kallionkolo-nimistä taloa on kunnostettu pariskunnan omin voimin.

Varsinais-Suomesta, Pyhärannan kunnan Hirslahden kylästä löytyi vihdoin ja viimein se paikka, jollaista tv-persoona, muusikko-näyttelijä ja monen sortin käsityöläinen Veeti Kallio oli avopuolisonsa Jenni Teräväisen kanssa kolmisen vuotta etsinyt.

– Ei olla laskettu, kuinka montaa paikkaa kävimme katsomassa, ennen kuin tämä löytyi, Jenni Teräväinen kertoo.

Käsistään näppärällä pariskunnalla oli alkuun mielessä, että muun muassa bed & breakfast -toimintaan soveltuva paikka olisi kiva löytää jostain saariston Rengastien varrelta. Paikkoja käytin katsomassa muun muassa Kemiössä saakka.

Lopulta kartoitusaluetta laajennettiin, ja etsintöjen kautta löytyi Pyhärannassa sijaitseva vanha pappilarakennus isoine pihoineen ja piharakennuksineen.

– Tämä tuli eteemme muutaman sattumuksen kautta. Ajateltiin ensin, että ei me nyt minnekään Pyhärantaan muuteta, mutta käydään nyt katsomassa, Veeti Kallio naurahtaa.

Jo paikasta otetut kauniit kuvat herättivät kuitenkin mielenkiinnon. Paikkaa käytiin katsastamassa parikin kertaa, ja toisella kerralla päätös syntyi.

– Ihastuttiin ja jäätiin. Pyhäranta on kyllä hyvä paikka. Ei kaduta yhtään, että tulimme, Kallio sanoo.

Veeti Kallio (alkuperäiseltä nimeltään Fedja Seliverstow) on syntynyt Rovaniemellä. Sieltä elämä on vienyt ensin natiaisena Kemijärvelle, ja siitä edelleen Pattijoelle, kunnes pääkaupunki kutsui nuortamiestä rokkipiireihin ja suutarinoppiin.

Senkin jälkeen ovat muuttolaatikot tulleet tutuiksi, mutta nyt elämä on asettunut uomiinsa rauhalliseen Pyhärantaan. Toki niin sanotut viihdetyöt vievät miestä vielä ympäri maata. Jos ja kun vaan korona suo.

Avopuolison ja pariskunnan yhteisen Aava-tyttären äidin Jenni Teräväisen juuret ovat puolestaan Varsinais-Suomessa ja Naantalissa.

Varsinais-Suomeen kuuluu nippanappa myös Pyhäranta, joka sijaitsee Satakunnan rajalla Rauman naapurina.

Varsinaissuomalaisuus ei kuitenkaan uuden kodin ja bisnespaikan valinnassa painanut.

– Meri sen sijaan on meille molemmille tärkeä, ja halusimme niin lähelle merta kuin mahdollista, Kallio toteaa.

Ja eipä Kallionkolosta pitkä taival merenrantaan olekaan. Reilu kilometri.

Kallionkolon isohko keltaiseksi maalattu päärakennus edustaa empiretyyliä. Se on rakennettu 1800-luvun alussa. Se toimi alkujaan pappilana Pyhärannan Ylikylässä. Kun se pääsi vuosikymmenien aikana ränsistymään, seurakunta myi sen huutokaupassa laivuri Aaltoselle, ja rakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen, Pyhärannan Hirslahden kylän Pajulankujalle.

Veeti Kallio ja Jenni Teräväinen ovat tutustuneet jonkin verran alueen historiaan.

– Nyt on käynyt sellaisia asiakkaita, jotka ovat kertoneet kaikkia ihania tarinoita, mitä he ovat täällä lapsena tehneet ja mitä kaikkea on tapahtunut. Paljon on tullut uutta tietoa, Teräväinen kertoo.

– Majoitushuone on esimerkiksi vanha mankelihuone, missä on ollut sellainen iso vanhanaikainen mankeli. Se on ollut kylän ainut mankeli, joten kaikki kyläläiset ovat vuorollaan käyneet siellä mankeloimassa.

Kallionkolossa on tehty ahkerasti monenlaista entisöintiremonttia, jotta ”kesäkaffela” saatiin täksi kesäksi avattua.

Myös Jenni Teräväisellä pysyvät työkalut käsissä, sillä hän on koulutukseltaan huonekalupuuseppä ja sittemmin valmistunut artesaaniksi. On sahattu, porattu, naulattu ja naputettu sekä keitetty ja sudittu punamultaa.

Ja saatiinhan se paikka valmiiksi ajallaan, vaikka Veeti Kallio ystävineen ruuvasi vielä viimeisiä ruuveja kiinni terassilla muutama minuutti ennen kahvilan avajaisia.

– Edeltävänä iltana ei koko terassia ollut vielä olemassa. Tuli pikkaisen kiire, mies huokaisee.

Jenni Teräväinen on työskennellyt pitkään ennen Pyhärantaan muuttoa monissa erilaisissa ravintola-alan töissä. Eli kahvilan pyörittäminen onnistuu.

Teräväinen kertoo myös valmistavansa mielellään Kallionkolon leivintuvassa juureen leivottua leipää. Lisäksi tarjotaan esimerkiksi naapurissa Uudessakaupungissa valmistettua artesaanijäätelöä.

Kesäkaffelaksi nimetty kahvila terasseineen palvelee jo asiakkaita. Jatkossa on suunnitelmia pienimuotoisesta majoitustoiminnasta ja esimerkiksi joulupuodista. Pihasaunakin löytyy.

– Sitten kun keritään, tehdään lisää. Mitään aikatauluja ei ole lyöty lukkoon, lisää Kallio.

– Täytyy aina miettiä, mitä toimintaa olisi kesäkauden ulkopuolella. Mieleen tuli joulupuoti ja kaikenlaisten tapahtumien järjestäminen, jatkaa Teräväinen.

Viime joulun alla kokeiltiin jo pop up -joulumyyntiä. Se jouduttiin koronan vuoksi toteuttamaan itsepalvelutyyppisesti. Pariskunta kertoo, että paikalliset käsityöläiset olivat tehneet kaikenlaista valmiiksi, eivätkä sitten päässeetkään niitä myymään. Ei ollut markkinoita tai myyjäisiä.

– Sitten siivottiin äkkiä tuo leivintupa, ja kaikki halukkaat saivat tulla sinne myymään tuotteitaan. Ihmiset tykkäsivät tosi paljon. Tuli sellainen joulufiilis, Jenni Teräväinen sanoo.

Tänä kesänä on Kallionkolon kahvilassa ollut kiirettä, ja asiakkaita on piisannut.

– Tuli tosi hyvä fiilis, kun kyläläiset saapuivat avajaisiin kukkapuskan kera toivottamaan meidät tervetulleiksi, Veeti Kallio kiittelee.

Kallionkolon remonttihommia ovat osaltaan rauhoittaneet myös isännän muut työt. Koronapandemia peruutti kesän 2020 kaikki teatteri- ja musiikkihommat. Tänä kesänä Veeti Kalliota nähtiin Nurmijärven kesäteatterissa Vaahteramäen Eemelissä isän roolissa.

– Vähän tuli työmatka pitkäksi. Pesti oli kyllä jo sovittu kaksi vuotta sitten. Ehkä en kuitenkaan ensi kesänä lähde niin kauas näyttelemään, Kallio miettii.

Vaahteramäen Eemelin ohjanneen Taavi Vartian kanssa on ollut muutakin yhteistyötä, kun hän ohjasi nyt vihdoin ensi-iltaan tulleen elokuvan Pertsa ja Kilu.

– Onneksi sen ensi-ilta ei tuon enempää lykkääntynyt. Suurin piirtein vuosi sitten kuvattiin viimeiset otot, Kallio sanoo.

Tulevista näyttelijän hommista ei Kallio lähde tässä vaiheessa sen enempiä kertomaan, mutta vihjaisee, että ainakin jotain piirrettyjen dubbaushommia saattaisi olla tulossa.

Veeti Kallion musiikkihommatkin ovat etenemässä pikkuhiljaa. Nyt kesällä on ollut muutamia keikkoja ja jokunen vielä tulossa.

– Edellisestä bändikeikasta taisi ollakin aikaa puolitoista vuotta, laskee Kallio.

Kallio on ehtinyt tehdä musiikkia soolokeikkojen lisäksi useissa kokoonpanoissa, esimerkiksi Sami Saaren ja edesmenneen Aki Sirkesalon kanssa. Nuoruuden villeinä vuosina hän oli mukana punkbändi Neighborhood Bratsissä, jossa soitti myös sittemmin Pelle Miljoonan kanssa ja Smackissa rokannut Jimi Sero.

Nyt yksi yhtyeistä, Elastic Family on ollut pitkästä aikaa äänitysstudiossa.

– Homma on monista syistä vähän viivästynyt. Nyt Get Up -niminen biisi on saatu miksaukseen. Sellaista progefunkia, Kallio kertoo.

Musiikki- ja näyttelytöiden lisäksi Veeti Kallio on aina tehnyt töitä myös käsillään. On ollut vaikkapa jalkineiden valmistamista ja suutarinhommia, piirtämistä ja maalaamista, rakentamista sekä remontointia, tatuoimista ja hierontaa. Nyt keväällä, kun jotain töitä piti löytää, hän teki teräksen polttoleikkuuta Porin Mäntyluodossa.

Kallio on viimeksi hieronut raumalaisia Vanhassa Raumassa sijaitsevassa Hierontapalvelu Pumpulipoijussa.

– Hierontahommiakaan ei nyt ole ehtinyt tekemään. Aika hurahtaa äkkiä. Pitää katsoa, josko tänne Kallionkoloonkin saataisiin jatkossa myös hierontapaikka.

Töitä, ideointia ja mukavaa puuhaa siis perheellä riittää jatkossakin.

Ja tuntuu siltä, että he nauttivat tästä.