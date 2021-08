Pulmuset-tähti Christina Applegatella, 49, todettiin MS-tauti

Näyttelijä Christina Applegate kertoo sairastumisestaan Twitterissä.

Iki-ihanan Pulmuset-sarjan Kellyna tunnetulla Christina Applegatella on todettu MS-tauti. Applegate kertoo Twitterissä saaneensa MS-diagnoosin pari kuukautta sitten.

– Hei kaverit. Pari kuukautta sitten minulla todettiin MS-tauti. Tämä on ollut outo matka, mutta minua ovat tukeneet ihmiset, joilla on sama diagnoosi. Tämä on ollut rankkaa, mutta kuten tiedämme, matka jatkuu, Applegate kirjoittaa Twitterissä ja pyytää ihmisiä kunnioittamaan yksityisyyttään

Duodecim kertoo MS-taudin olevan on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus.

MS-taudin nimi tulee sanasta multippeliskleroosi. Kyseessä on autoimmuunitauti, jossa elimistö hyökkää omia kudoksia vastaan muodostamalla vasta-aineita. MS-taudissa vasta-aineet kohdistuvat aivojen valkean aineen hermohaarakkeita ja niitä ympäröivää myeliinivaippaa vastaan.

Applegate sairastui vuonna 2008 rintasyöpään. Hän on puhunut syöpätaistelustaan harvoin julkisuudessa, mutta tähti on kertonut ammentaneensa omia kokemuksiaan Netflixin Dead to Me -hittisarjaan.

Sarjan edetessä paljastuu, että 49-vuotiaan Applegaten esittämälle Jenille on tehty mastektomia korkean rintasyöpäriskin takia. Applegatelle itselleen on tehty mastektomia rintasyövän takia.

– Rintojenpoistoa ei ole juuri käsitelty tv-sarjoissa. Ei ole kovin montaa hahmoa, joiden molemmat rinnat olisi poistettu. Minä koin sen itse ja se oli hirvittävän kivuliasta niin henkisesti kuin fyysisestikin. En ole juuri koskaan puhunut asiasta. Ajattelin, että tämä on mahdollisuuteni kertoa ihmisille hieman lisää itsestäni ja naisista, joiden rinnat on poistettu, Applegate on sanonut.