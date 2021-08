Brittihovi pysyy hiljaa prinssi Andrew’ta vastaan nostetuista historiallisen vakavista syytteistä.

Prinssi Andrew’ta vastaan on nostettu seksuaalirikossyytöksiä.

Prinssi Andrew’n, 61, ympärillä vellovat ongelmat kasvoivat entisestään maanantaina, kun edesmenneen kohuliikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosten uhri Virginia Giuffre haastoi hänet oikeuteen.

Giuffre syytti prinssi Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Giuffren asianajajat jättivät kanteen prinssiä vastaan New Yorkissa liittovaltion tuomioistuimessa. Nykyään Australiassa asuva 38-vuotias Giuffre väittää, että prinssi Andrew on hyväksikäyttänyt häntä Epsteinin asunnolla Manhattanilla ja lisäksi Lontoossa ja Karibialla Giuffren ollessa vain 17-vuotias.

Seksuaalisen hyväksikäytön ohella prinssiä syytetään tahallisesta henkisen kärsimyksen aiheuttamisesta.

– 20 vuotta sitten prinssi Andrew’n vauraus, valta, asema ja verkostot mahdollistivat pelkäävän, haavoittuvan ja ilman suojelijaa olevan lapsen hyväksikäytön. On korkea aika, että hän vastaa teoistaan, kanteessa kirjoitetaan.

– Rikkailla ja valtaapitävillä ei ole erivapauksia vastuun kantamisen välttelyyn. Toivon, että muut uhrit näkevät tämän avulla, että ei ole pakko elää pelossa ja hiljaisuudessa, vaan voi ottaa elämänsä takaisin vaatimalla oikeutta, Giuffre kertoo medialle jaetussa lausunnossa.

Giuffre oikeudessa Yhdysvalloissa vuonna 2019.

Andrew on liitetty liikemies Epsteiniin ja seksuaalirikoksiin jo aiemmin, mutta nyt kyseessä on ensimmäinen kerta, kun prinssiä vastaan on nostettu virallisesti syyte.

Brittihovin hiljaisuus jatkuu. Hovista ei ole kommentoitu prinssi Andrew’ta vastaan nostettuja syytteitä vielä millään tavalla.

GIUFFREN lakimiehet kertovat olleensa yhteydessä prinssin edustajiin vuodesta 2015 ja yrittäneensä saavuttaa ratkaisua oikeuden ulkopuolella, mutta prinssi ja hänen lakitiiminsä eivät ole vastanneet yhteydenottoihin.

Kanne nostettiin päivää ennen kuin Epsteinin vankilassa tapahtuneesta itsemurhasta tulee kuluneeksi kaksi vuotta. Lisäksi New Yorkin osavaltion lainsäädännön mukaisesti syytteet olisivat vanhentuneet muutaman päivän sisällä.

Marraskuussa 2019 prinssi antoi BBC:lle kiusallisen haastattelun, jossa hän kielsi olleensa seksuaalisessa kontaktissa Giuffren kanssa ja totesi, ettei muista tavanneensa naista.

Tästä kuvasta on kohistu. Andrew’n mukaan kyseessä on manipulaatio. Prinssin ja Giuffren taustalla kurkistelee Epsteinin luottonainen, itsekin syytteessä oleva Ghislaine Maxwell.

Prinssi esitti myös, että julkisuudessa esillä ollut kuva, jossa hänen kätensä on 17-vuotiaan Giuffren vyötäröllä, olisi manipuloitu. Alibikseen tekoajankohdalle prinssi esitti, että hän oli vienyt tyttärensä prinsessa Beatricen juhliin.

Paljon kritiikkiä saaneen haastattelun jälkeen prinssi tiedotti vetäytyvänsä kuninkaallisista tehtävistä ja avustavansa viranomaisia mahdollisissa tutkimuksissa

Prinssi Andrew kieltää syyllistyneensä seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Andrew on vältellyt ainakin Yhdysvaltojen viranomaisia.

Suorasukainen brittitoimittaja Piers Morgan vaatiikin Daily Mailin kolumnissaan prinssi Andrew’ta puhumaan FBI:lle.

– Andrew’n on nyt suostuttava FBI:n kuulusteluun, tai meillä kaikilla on oikeus tehdä omat johtopäätöksensä hänen kieltäytymisestään, Morgan kirjoittaa.

Prinssi Andrew’n entinen vaimo Sarah Ferguson on asettunut julkisesti tukemaan ex-miestään ja sanonut uskovansa ”sataprosenttisen varmasti”, että Andrew oli rehellinen kiistäessään syytökset.

– Haluan Andrew’n selviävän tästä, Ferguson sanoi haastattelussa.

Morgan tylytti kolumnissaan Fergusonin kommentteja.

– Ihailen hänen uskollisuuttaan, mutta ei ole mitään mahdollisuutta, että prinssi Andrew saavuttaisi mitään muuta kuin elinikäisen julkisen häpeän, kunnes hän pitää lupauksensa ja suostuu valan velvoittamana puhumaan siitä, mitä hän teki tai ei tehnyt Virginia Giuffren kanssa ja mitä hän tiesi tai ei tiennyt Epsteinin kauhistuttavista seksirikoksista, Morgan kirjoitti.

Prinssi Andrew’lla ei äitinsä kuningatar Elisabetin tapaan ole diplomaattista koskemattomuutta. Koskemattomuus ulottuu vain kuningattareen ja hänen välittömään kotitalouteensa. Myös useat oikeudelliset asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei koskemattomuus ulotu Andrew’iin, kertoo Daily Mail.

Diplomaattista koskemattomuutta nauttiva henkilö saa vapautuksen rikosoikeudellisesta tuomiovallasta, eli häntä ei voida esimerkiksi pidättää tai tuomita rikoksesta.

Kesäkuussa 2020 silloinen Yhdysvaltojen oikeusministeri Bill Barr sanoi Daily Mailille, ettei hän ole hakenut päätöstä luovuttamisesta.

– En usko, että luovuttaminen tulee kyseeseen. Kyse on ennemminkin siitä, että Andrew’n pitäisi tarjota jotain todisteita. Barr totesi.

Luovuttaminen ei Andrew’n tapauksessa ole relevantti, sillä Giuffren syytöksiä häntä kohtaan ei katsota syyttäjien tekemäksi rikosilmoitukseksi, vaan siviilikanteeksi.

Prinssi Andrew’ta ei siis voida karkottaa kotimaastaan Yhdysvaltoihin, mutta hänen tulee vältellä sinne matkustamista.

Kuningatar Elisabet ei ole ottanut kantaa poikaansa kohtaan nostettuihin syytteisiin.

Viime aikoina kovia kokenut kuningatar Elisabet on joutunut poikansa syytteiden vuoksi hyvin vaikeaan tilanteeseen.

Koskaan aikaisemmin kuninkaallisen perheen ydinrinkiin kuuluvaa jäsentä ei ole syytetty näin vakavista rikoksista.

Kuninkaallisasiantuntija Daniela Elser kritisoi jyrkästi australialaiselle News.com.au-sivustolle kirjoittamassaan artikkelissa sitä, ettei kuningatar ole ryhtynyt mihinkään olennaisiin toimiin syytteiden nostattaman julkisen suuttumuksen poistamiseksi.

– Elokuussa 2019, kun Andrew yhdistettiin jälleen Epsteiniin tämän kuoleman jälkeen, Elisabet teki päätöksen ajaa kirkkoon poikansa kanssa. Kuningattaren yritys antaa pojalleen PR-suojaa oli täysi katastrofi.

Elser kirjoittaa, että kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Elisabeth auttoi poikaansa kriisissä. Vuonna 2015, kun Andrew yhdistettiin ensimmäisen kerran Giuffreen, Elisabeth ei rankaissut poikaansa millään tavalla.

Sen sijaan hän antoi pojalleen viktoriaanisen ritarikunnan suurmerkin, joka on korkein mahdollinen kunnia kuninkaalliselle hallitsijalle.

– Symboliikka oli selvä: Andrew’lla oli edelleen äitinsä täysi tuki, Elser kirjoitti.

Kuningatar Elisabet viettää parhaillaan kesälomaa Balmoralin linnassa, eikä ole kommentoinut kohua millään lailla.

Prinssi on pysytellyt poissa julkisuudesta miltei kaksi vuotta.

Yorkin herttua on viettänyt aikaa äitinsä linnassa Windsorissa, jossa hänet on nähty satunnaisesti ratsastamassa ja ajamassa Bentley-autollaan.

Prinssi Andrew on pysynyt poissa julkisuudesta, mutta hänet on nähty muun muassa ratsastamassa.

Huhtikuussa Prinssi astui pitkästä aikaa televisiokameroiden eteen kommentoimaan isänsä prinssi Philipin kuolemaa.

Toukokuussa kävi ilmi, että 47 hyväntekeväisyysjärjestöä, joiden tukijana Andrew on tunnettu, olivat vetäytyneet pois yhteistyöstä hänen kanssaan julkisuuteen tulleiden syytösten vuoksi.

Prinssi Andrew’llä on kaksi tytärtä, Prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie.

Andrew’n ympärillä pyörivällä skandaalilla on ollut ikävät seuraukset myös hänen tyttärelleen Beatricelle.

Prinsessa Beatrice ja hänen puolisonsa Edoardo Mapelli Mozzi joutuivat perumaan kihlajaisjuhlansa Lontoon Chiltern Firehousissa, koska he olivat varmoja, että paparazzit olisivat piirittäneet vieraita ja yrittäneet ikuistaa Andrew’n kuviin keinolla millä hyvänsä.

Lopulta myös pariskunnan häät vietettiin piilossa julkisuudelta kesällä 2020, kun tv-kanavat kieltäytyivät televisioimasta häitä Andrew’n seksiskandaalin vuoksi.