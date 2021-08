Korona vei Marita Taavitsaisen keikat eikä kauneussalongin toimintaa ole saatu kunnolla käyntiin: ”On eletty säästöliekillä”

Korona-aika vei Marita Taavitsaisen keikat ja veti talouden tiukalle, mutta hän ei ole halunnut sen vaikuttavan tyttäriensä elämään. – Mikään ei ole lähellekään niin tärkeää kuin lapset, hän sanoo.

Laulaja Marita Taavitsainen, 52, oli ajatellut, ettei hänestä tulisi koskaan äitiä. Toisin kuitenkin kävi, kun esikoinen ilmaantui maailmaan toukokuussa 2009. Uraansa keskittyneen artistin maailma meni uusiksi.

– Kaikki muuttui kuin ei olisi aiempaa elämää ollutkaan. Elämäni ajanlasku alkaa esikoisen syntymästä, Marita Taavitsainen myöntää.

Se myös näkyy. Tyttäret Stella, 12, ja Iines, 10, ovat Maritalle kaikki kaikessa. Siksi nyt tuntuu hyvältä, koska ex-aviomiehen muutto takaisin Hyvinkäälle tulee helpottamaan tyttöihin liittyvien asioiden hoitamista.

– Olen iloinen, että pitkä välimatka poistuu eikä tyttöjen tarvitse enää matkustaa kauas. He voivat olla vuoroviikoin kummankin luona. Kuten yleensäkin, asioilla on tapana järjestyä, Marita on oppinut.

Vaikka korona-aika vei keikat ja veti talouden tiukalle, Taavitsainen ei ole halunnut sen vaikuttavan lastensa elämään.

– On eletty säästöliekillä, mutta tytöille on hankittu, mitä he tarvitsevat. Tuloja ei ole ollut ja on pitänyt elää säästöillä, mutta silti elämästä on voitava myös nauttia. Elämä on tassä ja nyt, Marita muistuttaa.

Pandemia on korostanut, kuinka haurasta kaikki voi olla.

– Mikään ei ole lähellekään niin tärkeää kuin lapset. Pyrin tekemään kaikkeni heidän eteensä, mitä he ikinä keksivätkään, äiti myöntää.

– Tiedän kyllä, että saatan sahata omaa oksaani hemmottelemalla heitä, mutta nyt olemme terveitä, ja tytöt vielä sen ikäisiä, että he haluavat olla äidin kanssa, joten nyt nautitaan yhdessäolosta.

Marita Taavitsainen ei halunnut tiukentuneen taloudellisen tilanteen vaikuttavan lastensa elämään.

Maritalla itsellään on läheinen suhde äitiinsä. Isä kuoli äkillisesti sairauteen Maritan ollessa viisivuotias. Marita miettii olleensa silloin vielä niin pieni, ettei isän menetys jättänyt syviä haavoja. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö isää kaipaisi.

– Olisin halunnut tuntea isäni. Minulla ei ole hänestä oikein mitään muistikuvia.

Marita ei ole puhunut isästään, koska tietää hänestä itsekin niin vähän.

– Olen laittanut sen kirjan kannen kiinni jo ajat sitten. Minulla ei ole isää ja sillä siisti, piste. Äidin uutta puolisoa en ole koskaan kutsunut isäksi, mutta hän on täyttänyt elämässäni isän paikkaa.

Marita sanoo, ettei ole aiemmin miettinyt isäänsä paljoakaan, mutta nyt on toisin.

– Tytöt ovat tuoneet isän takaisin elämääni. He kyselevät kaikkea lapsen viattomuudella, ja heidän puheensa tulevat aina ihan puskista.

Tyttäret saattavat yhtäkkiä kysyä, mitä mieltä Unto-ukki olisi tästä tai näkeekö hän, kuinka hienoja kuvia me piirrämme. Maritaa kyselyt eivät haittaa, päinvastoin.

– Minulle on tullut hyvä mieli, kun isä on palannut elämäämme. Omaankin ajatteluun on tullut uusi ulottuvuus. Lapset haluavat aina mainita Unto-ukin iltarukouksissa kuten muutkin perheenjäsenet.

Marita Taavitsainen huolehtii kahden tyttärensä lisäksi myös parivuotiaasta Bommi-koirasta.

Maritalla on ykköstyypin diabetes. Hän on joskus miettinyt, olisiko isälläkin saattanut olla diabetes piilevänä, joka olisi vaikuttanut hänen yllättävään menehtymiseensä.

– Ykköstyypin diabetes yleensä periytyy, ja äidillä tai hänen suvussaan sitä ei ole. Jos diabetes ei ole diagnosoitu, siihen voi kuolla jo ensimmäisellä kerralla, kun sokerit menevät jostain syystä hyvin korkealle.

Marita ei tuntenut myöskään isän puoleista isoisäänsä.

– Mummo ei ikinä kertonut kellekään, kuka oli isoisäni. Ennen vanhaan ei puhuttu asioista.

Äitikään ei ole puhunut paljoa Maritan isästä.

– Tuskin hän enää muistaakaan kaikkea, onhan isän kuolemasta kohta 50 vuotta.

Maritan äiti oli alle kolmekymppinen jäädessään leskeksi.

– Silloin 70-luvulla elämä ei ollut helppoa. Ei siinä voinut jäädä vaalimaan muistoja vaan oli selvittävä eteenpäin, Marita huomauttaa.

– Äiti on hyvin käytännönläheinen ihminen. Hän on aina ollut ehdoton idolini ja minulle maailman rakkain äiti.

Äidin jaksaminen ja vahvuus laukaisevat herkästi vertailun.

– Iskee oma heikkous, kun tuntuu, etten ikinä pysty samaan kuin äiti.

Marita Taavitsainen vertailee välillä itseään omaan äitiinsä.

Kotkassa asuva äiti ja hänen puolisonsa suunnittelevat parhaillaan muuttoa Hyvinkäälle.

– On ihana ajatus, että hän olisi lähellä ja nähtäisiin jatkuvasti. Ei tarvitsisi miettiä, miten hän voi, vaikka hän onkin rautaisessa kunnossa.

Ja olisi lähellä sijaitsevalle mummilalle käyttöäkin.

– Jos Stella joskus lähtee kotoa ovet paukkuen, hän pääsisi mummille vähän tuulettumaan. Olisi hyvä olla turvallinen paikka lähellä, ettei tarvitse mennä ostoskeskukseen notkumaan.

Tulevaa on hyvä ennakoida, sillä Stella on alkanut osoittaa merkkejä teini-iän lähestymisestä.

– Ilmassa on leimahdusherkkyyttä ja tulenarkuutta. Pitää olla tosi varovainen, mistä sanoo ja miten sanoo. Asioita on kysyttävä kautta rantain, ettei hän heti loukkaannu.

Teini-ikään kuuluu tunteiden vuoristorata. Marita muistaa olleensa teini-ikäisenä vetäytyjä, joka piti paljon itsellään.

– En kauheasti kertonut asioita äidille. Olin, että älä kysele ja painelin ovet paukkuen omaan huoneeseeni. Stella saattaa siinä tulla minuun.

Maritan äiti on jälkeenpäin sanonut ainokaisensa olleen helppo teini-ikäinen.

– Mitään pahaa en tehnyt vaan olin kiltti ja säyseä. Mitä nyt käperryin itseeni ja joskus äksyilin.

Tyttären orastava teini-ikä vaikuttaa nyt arjessa.

– Jotkut asiat muuttuvat ihan päivissä tai viikoissa. Tällainen dinosaurus ei meinaa pysyä vauhdissa mukana. On oltava koko ajan tuntosarvet herkkänä, että mitä tänään tapahtuu. Elämä on yhtä muutosta.

Marita taavitsainen on suunnitellut duettoa yhdessä Stella-tyttärensä kanssa.

Musiikkiopistoa käyvät tyttäret ovat musikaalisia. Esikoisen kanssa on yhteisiä suunnitelmia, sillä Stella haluaisi päästä levyttämään.

– On tarkoitus tehdä Stellan kanssa duetto. Haluan toteuttaa hänen unelmaansa, Marita paljastaa.

Biisi on jo olemassa, mutta aikataulu vielä auki. Kunhan korona suo, Maritalla on nyt lähikuukausina kiirettä. Vaahteramäen Eemeli pyöri Taaborin kesäteatterissa heinäkuun loppuun ja siirtyi elokuun alussa Kyminlinnan kesäteatteriin Kotkaan. Marita näyttelee Veeti Kallion kanssa Eemelin vanhempia.

Kotkasta Marita ajelee taajaan Kangasniemelle, jossa esitetään laulunäytelmää Kulkukoirat – Tarinoita tien päältä. Kari Tapion, Topi Sorsakosken ja Reijo Taipaleen kaveruudesta kertovassa esityksessä Marita nähdään Kari Tapion vaimona Pia Viheriävaarana.

Kulkukoirien viimeinen esitys on sunnuntaina 22. elokuuta ja seuraavana iltana Kyminlinnassa vedetään viimeisen kerran Vaahteramäen Eemeli.

– Minulla ei ole lainkaan vapaapäiviä ennen esitysten päättymistä. Kaikkina päivinä on jompikumpi näytös tai keikka. On tulossa melkoisen tiivis elokuu, mutta yhtään en valita, kun vihdoinkin pääsee taas esiintymään, Marita tuumii.

Aikaa vaatii myös Hyvinkään keskustassa sijaitseva kampaamo- ja kauneuspalveluita tarjoava yritys. Maritan salongin toimintaa ei olla saatu koronan takia kunnolla käyntiin. Työtilaa olisi vapaana kampaajalle ja ripsi- tai kynsiteknikolle.

– Olin suunnitellut asiakasiltoja ja kaikenlaista muuta ohjelmaa, mutta saa nähdä päästäänkö niihin koskaan.

