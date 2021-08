Ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 18, poseeraa uuden Vogue Scandinavian kannessa luonnon ympäröimänä.

Vogue Scandinavian ensimmäinen numero julkaistiin maanantaina. Lehden kannessa poseeraa 18-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Thunberg ottaa painavasti kantaa muodin ilmastovaikutuksiin pohjoismaisen Voguen haastattelussa. Thunbergin mukaan muotiteollisuus on merkittävä osa vallitsevaa ilmastokriisiä.

– Jos ostat pikamuotia, olet osa sitä teollisuutta ja kannustat heitä laajentamaan, ja jatkamaan haitallista toimintaansa, Thunberg sanoo.

Thunberg kertoo myös ymmärtävänsä muodin olevan monelle tärkeä itseilmaisun keino. Thunberg on hankkinut itse uuden vaatekappaleen kolme vuotta sitten, käytettynä.

Thunberg kirjoittaa muodin ja ilmaston suhteesta myös Twitter-tilillään, todeten ettei muodin massatuotanto voi olla aidosti kestävää, ja että nykymuotoisen muotiteollisuuden on muututtava.

Thunberg esiintyy Vogue Scandinavian kannessa hevosen rinnalla beigeen trenssiin ja pitkään mekkoon pukeutuneena.

Ilmastoaktivismin kansainvälisesti tunnetuksi kasvoksi noussut Thunberg ei juuri välitä julkisuudesta.

– Näen roolini olevan osa paljon, paljon suurempaa liikettä, jossa me kaikki olemme yhtä tärkeitä. Jotkut saattavat nähdä minut keulahahmona tai johtajana tai liikkeen edustajana, mutta se on kaukana totuudesta, sillä olemme ruohonjuuritason liike, hän sanoo Voguessa.

Thunberg ei myöskään kritisoi ihmisiä, jotka ovat hyökänneet häntä ja hänen tekemisiään kohtaan rajuin ottein. Thunberg kertoo, että hän pyrkii ymmärtämään myös vihaviestien lähettäjiä.

Esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on hyökännyt julkisesti Thunbergia vastaan. Kritiikki ja uhkailu ovat Thunbergin mielestä merkkejä siitä, että aktivismi on huomattu.

Lukion ensimmäisen vuoden käynyt Thunberg aikoo Voguen mukaan olla aktivisti niin kauan, kuin aktivisteja tarvitaan.

– Se mitä nyt tarvitaan, on tiedon levittäminen kestävän muutoksen käynnistämiseksi, ja se on luultavasti se, missä minusta on nyt hyötyä.

Vogue Scandinavian päätoimittaja on ruotsalainen Martina Bonnier, joka hehkuttaa pääkirjoituksessaan kannessa olevaa Thunbergia.

– Hän on paitsi ainutlaatuinen skandinaavinen hahmo ja muutoksen voima, myös luonnon rakastamisen, kestävyyden harjoittamisen ja ujostelemattoman pelottomuuden ruumiillistuma, Bonnier kirjoittaa.

Vogue Scandinavian perustamisesta tiedotettiin viime kesänä, ja maanantaina uusi lehti vihdoin lanseerattiin. Nimestään huolimatta uusi Vogue-versio kattaa myös suomalaisen muodin ilmiöt.

Vogue Scandinavian tekijäkaartiin on palkattu myös suomalaisia muotivaikuttajia. Valokuvaaja Mikko Puttonen pestattiin lehden sukupuolten moninaisuuden asiantuntijaksi. Suositusta 5 Inch and Up -blogistaan tunnettu Sandra Hagelstam puolestaan on lehden kenkäasiantuntija.

Lehdessä on erilaisiin pukeutumisen osa-alueisiin liittyvien asiantuntijoiden lisäksi myös kestävyys- ja luontoasiantuntijat.

Ilmastoasiat on huomioitu lehden sisällön lisäksi myös sen myynnissä: pohjoista Vogueta ei ole mahdollista ostaa lehtihyllyiltä, vaan hävikin minimoimiseksi se on ostettavissa ainoastaan netistä.