Yhdysvaltalaisnäyttelijä Mel Gibsonin nimeä kantava tapahtumakiertue järjestetään marraskuussa ympäri Britanniaa. Vieraat saavat pulittaa Gibsonin illallisesta jopa kolminumeroisia summia.

Hollywood-konkari Mel Gibson myy lippuja tapahtumaan, jossa faneilla on mahdollisuus tavata näyttelijä ja kuulla hänen kertovan tarinoita uransa varrelta. Menestyneen näyttelijänuran tehneellä Gibsonilla ei liene rahasta pulaa, mutta tapahtuman lippujen hinnat huimaavat päätä, kirjoittaa The Sun.

An Experience with Mel Gibson -niminen kiertue nähdään marraskuussa Lontoossa, Birminghamissa, Leedsissä ja Glasgowssa.

Kallein illallislippu Gibsonin tapahtumaan maksaa noin 406 euroa, eli 345 puntaa. Säästeliäämmät vieraat voivat osallistua tapahtumaan ilman illallista kauempana lavasta ja maksaa lipuistaan vain noin 60 euroa.

Mel Gibsonin tapahtuman ohessa on mahdollisuus päästä vaikkapa paiskaamaan kättä näyttelijän kanssa, kunhan kukkaro antaa myöten.

Lippusivustolla tapahtumasarjaa kuvaillaan intiimiksi iltapukutilaisuudeksi. Gibson kertoo tapahtumassa anekdootteja uransa varrelta, ja iltaan sisältyy myös muuta Gibsoniin liittyvää ohjelmaa.

65-vuotiaan Gibsonin lavashow’n lomassa kuullaan säkkipillitribuutti hittielokuva Braveheartin hengessä, ja vieraat saavat huutaa omakseen Gibsonin uraan liittyviä esineitä ja koettaa onneaan Mel Gibson -arvonnassa. Kalliimpiin lippuihin kuuluvaa illallista säestää bändi.

Mel Gibson muistetaan Braveheart-elokuvan William Wallacen roolista.

Smokkeihin ja iltapukuihin pukeutuneet vieraat saavat pulittaa illallisen lisäksi vielä noin 767 euroa lisää, mikäli haluavat tavata Gibsonin henkilökohtaisesti edellisenä päivänä. VIP-tapaamiseen kuuluu mahdollisuus yhteiskuvaan Gibsonin kanssa, mutta järjestäjän mukaan ryhmäkuvien otto ei ole sallittua.

An Experience with -tapahtumia on järjestetty aiemmin muun muassa Arnold Schwarzeneggerin, Al Pacinon ja Conor McGregorin luotsaamina.

