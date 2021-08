Maria Guzenina käy lähes joka päivä katsomassa aivoinfarktin saanutta äitiään: ”Mikään ei ole suurempi lahja”

Maria Guzenina kuvasi viikkonsa kohokohdat.

Mitä olet tehnyt kesälomalla?

– Akkujen lataaminen on äärimmäisen tärkeää hektisessä poliitikon työssä ja muutenkin. Minulle luonnossa liikkuminen on tärkeää. Kävelen paljon Pohjois-Nuuksiossa koiran ja miehen kanssa ja joskus yksinkin. Koirani Luna-Irmeli auttaa tattien etsimisessä. Hän on hyvin ylpeä, kun löytää tatin.

Millaisia haasteita kansanedustajan työssä on odotettavissa syksyllä?

– Syksy tulee olemaan poikkeuksellisen työntäyteinen koronatilanteen takia. Sellaiseen lockdowniin, joka aiemmin oli, ei enää olisi varaa. Pitää saada Suomi pysymään jaloillaan ja toiminnassa. Siihen tarvitaan meidän kaikkien vastuullisuutta.

Käyt lähes joka päivä tapaamassa aivoinfarktin saanutta äitiäsi. Millaisia ajatuksia se herättää?

– Elämä on läheisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Elämänlangan säikeet ovat hentoja mutta syviä. Olen hyvin iloinen, että äiti pystyy vielä olemaan läsnä minun ja poikani elämässä. Olen kiitollinen, jos minulla on tyttärenä mahdollisuus tehdä äitini loppuelämästä mahdollisimman hyvä ja lempeä. Mikään ei ole suurempi lahja kuin olla läheinen jonkun kanssa.

2.8. ”Rakastan ruoanlaittoa tuoreista kotimaisista aineksista. Perheelle lounaaksi muikkuja, perunoita ja salaattia.”

3.8. ”Teimme Luna-Irmelin kanssa Nuuksiossa 15 kilometrin leppoisan metsäkävelyn.”

4.8. ”Vihdoinkin toinen rokotus saatu. Koronataisteluun tarvitaan meitä kaikkia.”

5.8. ”Pian tämä kaunis sali täyttyy taas kansanedustajista. Kävin työhuoneellani lukemassa kirjepostit ja printtaamassa.”

6.8. ”Käyn miltei päivittäin aivoinfarktin johdosta puhekykynsä ja monista toimintahäiriöistä kärsivän äitini luona. Hän ilmaisee itseään taiteen avulla. Uusia maalauksia syntyy viikoittain.”

7.8. ”Nyt 52-vuotiaana tiedostaa, kuinka tärkeää on hoitaa kehoaan. Pilateksen jälkeen olo on mitä upein.”