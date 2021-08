Alan Cummingia pyydettiin koe-esiintymään 2000-luvun alussa Gilderoy Lockhartin rooliin Harry Potter ja Salaisuuksien kammio -elokuvaan.

Skottilaisnäyttelijä Alan Cumming päätyi melkein Harry Potter ja Salaisuuksien kammio -elokuvaan esittämään pimeiltä voimilta puolustautumisen opettajaa Gilderoy Lockhartia. Cumming ei kuitenkaan koskaan päätynyt elokuvaan vaan sanoi elokuvan tuottajille suorat sanat.

Cumming kertoo The Telegraphille, että häntä ja brittinäyttelijä Rupert Everettiä pyydettin koe-esiintymään Harry Potteriin.

Näyttelijä Rupert Everett yrittäjä ja eläinten oikeuksien puolustaja Kathrin Glockin kanssa vuonna 2019.

Cumming kertoo, että oli saanut selville Everettille tarjottaneen samasta roolista reilusti enemmän palkkaan kuin Cummingille. Hän päätti haistatella tuottajille.

– En kieltäytynyt roolista vaan käskin heitä painumaan helvettiin, Cumming toteaa Telegraphin haastattelussa.

Cumming kertoo, että hän sai tietää palkkaerosta sattumalta agenttinsa kautta.

– He halusivat, että minä ja Rupert Everett koe-esiinnymme rooliin. Minulle luvattiin tietty summa palkkaa, mutta minulla oli sama agentti kuin Rupertilla. Sain hänen kauttaan selville, että he olisivat maksaneet Rupertille enemmän.

Kenneth Branagh valittiin Harry Potter -elokuvan Gilderoy Lockhartin rooliin. Kuvassa Branagh Christopher Nolanin elokuvasta Tenet.

– Se oli räikeää ja typerää valehtelua. Jos meinaa valehdella, kannattaa tehdä se edes kunnolla, Cumming jatkaa.

Cumming olikin tuolloin varma, että hänen kieltäydyttyä Everett saisi roolin. Cumming yllättyi, kun kuuli, että lipevää Lockhartia näyttelisikin Kenneth Branagh.

– He pyysivät Everettiä koe-esiintymään, ja mies toi vielä oman peruukkinsakin mukanaan. Sitten Kenneth Branagh vei roolin helvetti vieköön yllättäen takavasemmalta, Cumming lataa.

Roolin olisi alun perin pitänyt mennä Hugh Grantille, joka ottikin tuolloin Gilderoy Lockhartin roolin vastaan. Hän kuitenkin joutui perumaan roolin johtuen aikataulutusongelmista. Grant oli jopa ehtinyt värjätä hiuksensa vaaleiksi valmistautuessaan Harry Potter -elokuvaan.

Hugh Grantin olisi alun perin pitänyt esittää Gilderoy Lockhartia elokuvassa Harry Potter ja Salaisuuksien kammio. Kuva elokuvasta Florence.

– Valitettavasti Hugh joutuu perumaan roolinsa, koska hän on sitoutunut tekemään elokuvan Sandra Bullockin kanssa ensi helmikuussa, Grantin agentti sanoi tuolloin viitaten vuoden 2002 elokuvaan Kahden viikon iskuaika.

Cumming tähdittää HBO Maxin animaatiosarjaa The Prince. Sarja on satiiri brittikuninkaallisista, ja sen päähenkilönä toimii pieni prinssi George. Sarja on saanut ristiriitaista palautetta.

Cumming esittää sarjassa prinssi Georgen hovimestaria ja toteaa, ettei mustan huumorin komedia ole niin vakava ja ilkeä kuin mitä ihmiset ajattelevat.

– Jos kuninkaallisperhe arvostaa satiiria, he saattavat jopa pitää sarjasta. Sarja on itseasiassa aika herkkä, sillä prinssi Georgen ja hovimestarin suhde on melko suloinen, Cumming kertoo Telegraphille.