Kurre Westerlund löysi rinnalleen uuden rakkaan! Naisystävä tunnetaan laulajana

Leskeksi jäänyt Kurre Westerlund on rakastunut uudestaan.

Laulaja Kurt ”Kurre” Westerlundin, 56, elämässä puhaltavat uudet tuulet. Hän menetti viime vuoden toukokuussa vaimonsa Kirsi Westerlundin, joka menehtyi sarkoomaan eli tukikudossyöpään vain 50-vuotiaana.

Nyt Kurre on löytänyt rinnalleen uuden rakkaan, laulaja Jenna Välikankaan, 34.

– Olen äärimmäisen kiitollinen, että olen saanut uuden mahdollisuuden. Yhteiset arvot, nöyryys ja yrittäjyys yhdistävät meitä, Kurre Westerlund kertoi lehdistötilaisuudessa tiistaina.

– On ihanaa olla yhdessä. Musiikki on yhteinen intohimomme, Jenna Välikangas lisäsi.

Välikankaan kanssa Westerlund aikoo jatkaa musiikkiuraansa. Kurre ja Jenna -nimeä kantava duo esiintyi ensimmäistä kertaa yhdessä tänään hotelli Kämpissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Vuoden 1991 Syksyn sävel -kilpailun voittajan uusi naisystävä Jenna Välikangas on tullut tunnetuksi Aikakone-yhtyeestä, jonka laulajana hän toimi vuosina 2016–2020. Sittemmin Välikangas on vieraillut yhtyeen kokoonpanossa toisinaan ja keskittynyt luomaan omaa soolouraansa taiteilijanimellä Jenna Veen.

Välikangas kertoo kunnioittavansa suuresti Kirsi Westerlundin muistoa.

Kaksikko tekee yhdessä musiikkia Kurre ja Jenna -nimeä kantavalla duolla.

Kurren ja hänen laulajakollegansa suhteesta on huhuttu viime syksystä asti, kun Seiskassa julkaistiin kuvia pariskunnan romanttisesta iltakävelystä.

Huhtikuussa Seiska uutisoi, että kaksikko on perustanut yhteisen yrityksen aiemmin tänä vuonna. JK Fashion Oy -nimisen yrityksen toimialaksi on merkitty erikoistuotteiden (tekstiilit, laukut, vaatteet, kankaat, lahjatavarat, korut) tukku-, vähittäis- ja verkkokauppa.

Kurre on puhunut julkisuudessa avoimesti edesmenneen vaimonsa Kirsi Westerlundin sairaudesta ja menehtymisestä. Pari avioitui joulukuussa 2004, ja he ehtivät olla naimisissa lähes 16 vuoden ajan.

Kurren lisäksi Westerlundia jäivät kaipaamaan myös parin kaksi lasta, parikymppinen Bella ja 18-vuotias Rock. Pariskunnan esikoispoika kuoli vain muutaman päivän ikäisenä vuonna 1998. Kirsi Westerlund (os. Syrjänen) muistetaan erityisesti vuoden 1992 Miss Suomena.

Viime vuoden marraskuussa Kurre kertoi IS:lle, että hän kanavoinut vaimonsa kuoleman herättämiä tunteita musiikin tekemiseen sekä blogin kirjoittamiseen.

– Olen voinut hyvin. Jossain kohtaa oli aaltoliikettä, mutta nyt minulla on paljon uusia projekteja. Kirjoitan omaa blogia ja panostan siihen. Sitä kautta puran myös tuntojani, hän sanoi tuolloin.

Toukokuussa Kurre muisteli edesmennyttä vaimoaan koskettavassa blogitekstissä. Tuolloin Kirsi Westerlundin kuolemasta tuli kuluneeksi vuoksi.

– On kulunut vuosi Kirsin lähdöstä. Vuoden jokainen päivä on nyt eletty, kaikki vuodenajat käyty läpi. Aluksi eteenpäin pääsi vain hetki kerrallaan, tuskallisesta minuutista toiseen. Hiljalleen suru on alkanut muuttaa muotoaan, hän kirjoitti.

Lue lisää: Vuosi Kirsi Westerlundin kuolemasta – Kurre-puoliso julkaisi riipaisevan blogikirjoituksen