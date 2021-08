Tohtori Kiminkisen suhde on kestänyt kohta 50 vuotta, eikä vaihtaminen ole käynyt mielessä – mainitsee kaksi tärkeää seikkaa suhteessa

Tohtori Kiminkisen vastaanotto on jälleen auki.

Saarijärven terveysasemalla työskentelevä terveyskeskuslääkäri Tapani Kiminkinen tapaa jälleen potilaita Alfa-TV:llä alkavissa uusissa jaksoissa.

– Potilaatkin ovat jo valmiina, Kiminkinen kertoo IS:lle.

Kiminkinen pyrkii keskittymään jokaisessa jaksossa yhteen aiheeseen, mutta tarinalla on lupa rönsyillä.

– Ei sitä koskaan tiedä, mitä vastaan tulee. Kovin tarkkaa käsikirjoitusta ei voi tehdä etukäteen, kuten elämässä yleensäkään. Potilas tulee vastaanotolle ja sitten katsotaan.

Tieteen luonteeseen kuuluu, että se korjaa koko ajan itseään. Uusi tieto kasautuu edellisen päälle ja paljastaa, missä oltiin oikeassa ja missä väärässä. Kiminkinen painottaa, että hänkin oppii koko ajan.

– Hömppä kaatuu ja oikea tieto pysyy ja paranee. Siitä pidän kiinni.

Nykyisin, varsinkin koronan myötä, vaihtoehtoiset faktat yrittävät ottaa yhä enemmän jalansijaa. Salaliittoteoreetikot eivät usko rokotuksiin – eivätkä välttämättä koko koronapandemian olemassaoloon.

– Täytyy olla rohkeutta puolustaa oikeaa tietoa. Minä en voi neuvoa potilaita väärin. Se olisi hengenvaarallista. Mulla on laaja asiantuntijaverkosto apuna. Jos en tiedä jotain, kysyn.

Yksi keino taistella vääriä uskomuksia vastaan on tieteen popularisointi.

– Minä teen sitä koko ajan. Tieteellä ei ole mitään merkitystä, jos kansa ei ymmärrä. Ihmiset kokevat, että puhun kielellä, jota he ymmärtävät.

Kiminkinen kertoo esimerkin lääketieteen kehityksestä:

– 1960-luvulla suomalainen ehti olla eläkkeellä keskimäärin vuoden. Sitten hän kuoli pois. Nyt eläkkeellä ollaan 18-19 vuotta. Siitä voi laskea. Tämä antaa perspektiiviä ihmisille. Voi kysyä, että haluatteko todella takaisin 30-luvulle, jolloin ei ollut lääkkeitä? Jokaisessa kylässä ihmisiä kuoli tuberkuloosiin. Nyt voisi kysyä rokotteita vastustavilta, että sitäkö te haluatte?

– Me molemmat olemme nähneet, kuinka ihmisiä kuoli sikotautiin ja tuberkuloosiin ja kuinka polio vammautti ihmisiä, Ulla-vaimo lisää.

Kiminkinen tapasi Ullan lukion toisella luokalla. Pari on ollut yhdessä 50 vuotta laskutavasta riippuen.

– Laskin, että meillä tulee 50 vuotta täyteen ensi keväänä. Kiminkinen totesi, että hänellä tuli jo, koska me kyllä seurusteltiin, mutta minä en vaan tiennyt siitä, Ulla nauraa.

– Hän ilmoitti minulle, että nyt lähdetään tansseihin. Sanoin, että en minä mihinkään lähde. Vastaus oli, että on pakko lähteä, kun me kuitenkin mennään naimisiin ja meille tulee kolme lasta.

– Näin minä olin ajatellut, Kiminkinen myhäilee vaimonsa muisteluille.

Lukion jälkeen Kiminkinen lähti lääkärinopintoihin ja Ulla seurasi perässä.

– Minä laitoin hänet sairaanhoito-oppilaitokseen. Menin sitten Meilahden sairaalassa puhumaan ylihoitajalle, että kihlattuni olisi valmistunut sairaanhoitajaksi. Vastaus oli, että tervetuloa vakivirkaan.

Ulla myöntää miehensä kuvailun oikeaksi:

– Minusta piti tulla pukusuunnittelija – olin jo päässyt kouluun – mutta Tapani sanoi, että sinusta tulee helvetin hyvä sairaanhoitaja. En sitten tiedä tuliko, mutta pitkän uran tein.

Kiminkisen mukaan pitkän parisuhteen salaisuus on samanmielisyydessä ja yhdessä kasvamisessa.

– Opimme koko ajan virheistä ja erheistä. Rakastettuni on myös paras ystäväni. Meillä on elämänmittainen kumppanuus ja saan kiittää Ullaa siitä, että olen tässä.

Kiminkisen perheessä tehtiin paljon töitä, hoidettiin lapsia, elettiin täyttä elämää. Kun kaikki tehtiin yhdessä, toista tukien, liitto kesti ja kestää edelleen.

– Hyvään liittoon tarvitaan rakkautta ja seksiä. On vaikea kuvitella parisuhdetta ilman seksiä. Mutta tarvitaan myös ystävyyttä, voimakasta tahtoa ja luottamusta. Rakkaus on sekä taitolaji, että kestävyyslaji.

Lääkäri painottaa, että harvemmin parisuhde paranee vaihtamalla.

– Täytyy olla ihmeellinen värkki, että se muuttaisi kaiken. Nopeasti sitä huomaa, ettei se homma sen kummemmaksi muutu.

Muita Kiminkinen ei mielellään lähde parisuhdeasioissa neuvomaan.

– Toista ihmistä on vaikea neuvoa, koska kukaan ei tiedä, mitä siellä taustalla on. Ja kun niitä taustoja ei tiedä, ei voi mennä myöskään tuomitsemaan. Kunhan muistaa sen, että samanlaisia paskahousuja me kaikki ollaan, johtajista tavallisiin kansalaisiin.