Christinan uskomatonta laihdutusta pidettiin menestyksenä, mutta taustalla kytivät synkät ongelmat – James päätyi äärimmäiseen ratkaisuun

TLC:llä esitettävä amerikkalainen Hengenvaarallisesti lihava -sarja kätkee sisälleen niin onnellisia loppuja kuin traagisia kohtaloita.

Tohtori Now on Hengenvaarallisesti lihava -ohjelman lääkäri. Kuvassa hän keskustelee ohjelmaan osallistuneen Pennyn kanssa.

Suomenkin tv:ssä nähtävässä Hengenvaarallisesti lihava -sarjassa on todistettu useita hurjia painonpudotustarinoita.

Tuoreimpana tapauksena sarjasta tutun Gina Krasleyn kerrottiin menehtyneen 30-vuotiaana reilu viikko sitten. Krasley oli mukana Hengenvaarallisesti lihava -ohjelman kahdeksannessa jaksossa viime vuonna.

Gina Krasley menehtyi reilu viikko sitten vain 30-vuotiaana.

Krasley halusi lähteä aikanaan mukaan sarjaan pudottaakseen painoaan ja parantaakseen parisuhdettaan. Hän kertoi ohjelmassa kokevansa huonoa omatuntoa siitä, että hänen puolisonsa Beth joutuu pyörittämään kotia yksin.

– Olen lihonut ja muuttunut lähes liikuntakyvyttömäksi, joten Beth joutuu huolehtimaan minusta.

Krasleyn kuolinsyytä ei kerrottu julkisuuteen. Ohjelmaan osallistuessaan hän painoi yli 270 kiloa.

Christina Phillips

Yksi sarjan suosituimmista osallistujista on toiselle tuotantokaudelle osallistunut 25-vuotias Christina Phillips, joka laihdutti vuoden aikana yli 230 kiloa.

Christina ei ylipainonsa takia pystynyt elämään normaalia elämää ja lääkärit pelkäsivät hänen elimistönsä pettävän. Laihdutusleikkauksen ja tarkan ruokavalion turvin hän alkoi saada elämäänsä kuntoon.

Phillipsin uskomatonta painonpudotusta on pidetty eräänä sarjan onnistuneimmista. Vuonna 2016 Phillips kertoi, ettei elämä ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista painonpudotuksen jälkeen.

Phillips kertoi vuonna 2016 esitetyssä sarjan erikoisjaksossa, että hänen suhteensa ruokaan ei edelleenkään ole terve. Painonpudotuksen jälkeen hän alkoi vahtia jokaista suupalaa sairaalloisesti, kertoi Ilta-Sanomat toukokuussa 2016.

Cristina Phillips osallistui Hengenvaarallisesti lihava -tv-ohjelmaan 25-vuotiaana.

Hän painoi 83 kiloa toukokuussa 2016. Ennen hän painoi yli 320 kiloa.

– Lääkärini on sanonut, että yritän pudottaa painoa liian nopeasti. Tiedän, että en paina enää 300 kiloa, mutta tunnen edelleen olevani sen kokoinen. En tiedä, kuinka saisin muutettua tämän mielikuvan, hän sanoi tuolloin.

– Pelkään ihmisten tuijottavan minua, enkä halua lähteä kotoa ollenkaan.

Phillips aikoi jakson kuvausten jälkeen mennä leikkaukseen, jossa painonpudotuksen jälkeen roikkumaan alkanutta ihoa kiristetään. Edellytyksenä leikkaukseen pääsylle oli, että hän saisi painonsa nousemaan muutamia kiloja.

– Tiedän, että minulla on vielä paljon matkaa edessäni. Ennen tunsin olevani täysin tarpeeton ja etten ansainnut parempaa elämää. Nyt pelko lihomisesta on lannistanut minut. Minun täytyy päästä eroon tuosta pelosta, Phillips sanoi.

Lisa Fleming

Yksi surullisimmista kohtaloista on sarjaan osallistuessaan 49-vuotiaalla Lisa Flemingillä. Alabamasta kotoisin oleva Flemingin tarina nähtiin sarjan kuudennella kaudella. Hän kertoi sarjassa, että epäterveellinen suhde ruokaan syntyi, kun hän alkoi syömään lapsena käsitelläkseen vanhempiensa avioeroa.

Myöhemmin Flemingin jo entuudestaan epäterveellinen suhde ruokaan muuttui vielä vaikeammaksi, kun hänen äitinsä käytti syömistä keinona rangaista häntä. Äiti saattoi muun muassa pakottaa tytön syömään kokonaisen kakun sen jälkeen kun tämä oli maistanut sitä ilman lupaa.

Fleming kertoi sarjassa myös, kuinka hän löysi ihonsa poimuista matoja, kun hän painoi jo yli 300 kiloa. Tapaus oli saanut hänet etsimään apua, jota hän lopulta löysi ohjelman kautta. Fleming oli eristäytynyt omaan kotiinsa ja seitsemän ensihoitajaa tuli kantamaan hänet ulos asunnostaan.

Vaikka Fleming oli ollut hyvin sairas jo pitkään ennen ohjelmaan osallistumista, hän onnistui laihduttamaan yli 90 kiloa kuvausten jälkeen. Siitäkin huolimatta Flemingin huono terveydentila kävi hänen kohtalokseen. Hän kuoli 50-vuotiaana elokuussa 2018.

James Bonner

Osa Hengenvaarallisesti lihava -sarjaan osallistuneista on menehtynyt liikalihavuuden aiheuttamiin terveysongelmiin. Sarjan kuudennelle kaudelle osallistuneen James Bonnerin tarina on kuitenkin vieläkin synkempi.

Yli 290 kilon painoinen Bonner onnistui pudottamaan painoaan ohjelman aikana jopa 147 kiloon. Laihtuminen jatkui sen jälkeenkin, kun kuvaukset päättyivät.

Bonnerin ongelmat olivat kuitenkin monimutkaisia, eivätkä ne ratkenneet pelkällä painon pudottamisella. Kesällä 2018 Bonner julkaisi Facebook-tilillään pahaenteisen viestin.

– Haluan vain kiittää kaikkia, jotka ovat osoittaneet minulle rakkautta ja tukea koko matkani ajan. Olen ymmärtänyt muutamia asioita viime päivien aikana, ja on aika kohdata demonini pää edellä.

Myöhemmin samalla viikolla Bonner löydettiin kuolleena puistosta kotikaupungistaan Lexintonista, Etelä-Carolinassa. Hänen päässään oli ampumahaava ja paikallinen poliisi piti kuolemantapausta itsemurhana.

Bonner oli menehtyessään vain 30-vuotias.

Marla McCants

Sarjan kolmannella kaudella nähtiin Nashvillestä, Tennesseen osavaltiosta kotoisin olevan Marla McCantsin tarina.

McCantsin mukaan hänellä ei nuorempana ollut ongelmia syömisen kanssa, kunnes hän yritti erota entisestä poikaystävästään. Poikaystävä kidnappasi McCantsin pitäen tätä panttivankinaan ja tilanne päättyi kahden poliisin ampumiseen.

Traumaattisen tapauksen jälkeen pelokas McCants ei uskaltanut poistua kotoaan ja lohdutti itseään ahdistavien tunteiden keskellä syömällä.

Tuona aikana McCantsin paino nousi yli 350 kiloon. Ohjelman lopussa painoa oli 120 kiloa vähemmän.

– Olen todella ylpeä itsestäni. Ajoin itseni tähän tilanteeseen, mutta pääsen itse siitä myös pois, McCants sanoi ohjelmassa.

Painonpudotus on jatkunut myös ohjelman jälkeen. Vuonna 2019 McCants antoi Sisters Circle -ohjelmalle haastattelun, jossa hän kertoi pudottaneensa kahden vuoden aikana huimat 254 kiloa.

– En koskaan halua palata samaan tilaan. Se on yksinäistä, hän kertoi ohjelmassa.

McCantsin uusi ilme ihastuttaa Instagramissa, jonne hän julkaisee energisiä kuvia itsestään.

Dr. Now’sta tuli sarjan myötä tv-tähti

Hengenvaarallisesti lihava -sarjassa tiukka ja topakka Dr. Now eli Younan Nowzaradan pyrkii auttamaan epäterveellisen ylipainoisia ihmisiä takaisin jaloilleen.

– On haastavaa työskennellä itsetuhoisten potilaiden kanssa. Tehtäväni ei ole ärsyyntyä, vaan yrittää saada heidät motivoitumaan tavoitteista. On hetkiä, jolloin on välttämätöntä olla kova ja ankara heille, joten saatan näyttää huoltani ja turhautumistani, 76-vuotias kirurgi selitti People-lehden haastattelussa muutama vuosi sitten.

Iranilaislähtöinen Dr. Now muutti Yhdysvaltoihin valmistuttuaan Teheranin yliopistosta, mutta hänestä tuli tv-tähti sattumalta poikansa Jonathan Nowzaradanin kautta.

Tv-tuottajana työskentelevä Nowzaradan teki dokumentin yli 380-kiloisesta Renee Williamsista. Isä suostui tekemään hänelle lihavuusleikkauksen sen jälkeen, kun muut lääkärit olivat kieltäytyneet pitäen sitä liian isona riskinä. Valitettavasti Williams kuoli The List -sivuston mukaan parin viikon päästä leikkauksesta sydänkohtaukseen.

Tohtori Now ottaa vastaan hengenvaarallisesti ylipainoisia potilaita. Kuvassa hän keskustelee ohjelmaan osallistuneen Olivian kanssa.

SKANDAALIT ovat seuranneet Dr. Now’ta. Ainakin kymmenen potilasta on haastanut sarjan tuottajafirman Megalomedian oikeuteen. Muun muassa Alicia Kirgan syytti firmaa siitä, ettei se järjestänyt hänelle henkistä tukea.

Kuudennella kaudella sarjassa esiintyneen James Bonnerin perhe nosti viime tammikuussa kanteen Megalomediaa kohtaan syyttäen tv-sarjan tuotantoa Bonnerin itsemurhasta. Perheen mukaan tv-yhtiö painosti Bonneria ohjelmassa, eikä ottanut huomioon hänen mielenterveytensä tilaa.

Myös hiljattain menehtynyt Krasley haastoi Megalomedian oikeuteen viime vuonna. Kanteessa oli mukana yhteensä yhdeksän ohjelman osallistujaa, jotka kokivat kuvausten aiheuttaneen heille ”emotionaalista ahdistusta”.