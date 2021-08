Roope Salminen jätti alkoholin kaksi vuotta sitten – julkaisi rehellisen päivityksen: "Ei kulunut kahta päivää ilman alkoholia"

Alkoholismistaan avoimesti puhunut Roope Salminen kertoo raitistumisprosessistaan.

Juontaja ja laulaja Roope Salminen kertoi ensimmäistä kertaa alkoholismistaan podcastissaan maaliskuussa. Sen jälkeen hän on puhunut sairastumisestaan avoimesti julkisuudessa.

Juontaja kertoo nyt Instagramissa, että hän on ollut tasan kaksi vuotta ilman alkoholia. Salminen julkaisi päivityksen, jossa hän kertoo raitistumisestaan ja tunnustaa prosessin olleen vaikea.

– Kaksi vuotta ilman alkoholia. Ennen sitä menikin sitten useampi vuosi niin, ettei kulunut kahta päivää ilman alkoholia, yleensä ei montaakaan tuntia, Salminen kertoo.

– Saan yhä päivittäin viestejä, joissa toivotaan ratkeamistani tai epäillään juomattomuuttani. Vielä sitä ei ole tapahtunut. En ole uskonnollinen ihminen, mutta jos jotain rukoilisin niin rukoilisin, että sitä ratkeamista ei koskaan tapahdukaan.

Salmisen mukaan hän ei ole retkahtanut juomaan, mutta houkutuksia on ollut. Hän paljastaa, että raitistumista on vaikeuttanut erityisesti sosiaalisen median käyttö.

– En ajattele viinaa enää päivittäin, joskus en edes viikoittain. En silti valehtele, että tää olis helppoa. Niin ironista kun tätä onkin kirjoittaa someen, niin somessa hengaaminen on mulle itse asiassa hankalinta aikaa juomahalujen kannalta, Salminen selvittää.

– Koen, että mulla on vastuu käyttää mun alustaa hyviin asioihin niin paljon kun mielenterveys antaa myöten ja varsinkin koen että on mun vastuulla osallistua itseni kannalta hankaliinkin keskusteluihin. Välillä munkin tekee kuitenkin mieli näitä viestejä ja kommentteja lukiessa avata muutama bisse ja sanoa fuck it.

Salminen painottaa, ettei retkahtaminen ole ollut kertaakaan aidosti lähellä, mutta hän on kokenut parhaaksi vaihtoehdoksi viettää vähemmän aikaa somessa.

Juontaja on varsin suosittu Instagramissa, jossa hänellä on yli 100 tuhatta seuraajaa. Salmisen päivitys on kerännyt runsaasti kannustavia kommentteja julkisuuden henkilöiltä.

Roope Salmisesta tuli isä huhtikuussa 2020. Hän sai esikoisensa puolisonsa Helmi-Leena Nummelan kanssa.

Salminen kertoi raitistumisestaan myös IS:n haastattelussa viime keväänä. Hän oli tutustunut alkoholiin jo yläasteella.

Salminen sanoi suoraan rakastaneensa juomista ja nauttineensa siitä, millainen hänestä tuli tietyssä vaiheessa humalaa: hauska ja hurmaava. Kaikki tuntui mahdolliselta ja tuntui, että hän oli maailman siistein tyyppi. Hän joi aina niin paljon, kunnes sammui.

Salmisen mukaan muut ihmiset eivät tienneet, kuinka hallitsevassa asemassa alkoholi hänen elämässään vuosien ajan oli. Jos hän ei juonut, hän oli krapulassa. Välillä hän päätti pitää taukoa juomisesta, kerran jopa vuoden verran. Välillä hän päätti olla juomatta kirkkaita, mutta joi sen sijaan 28 olutta ja lopputulos oli sama. Koskaan hän ei ajatellut lopettavansa juomista kokonaan.

– En osaa sano tarkkoja määriä siitä, kuinka paljon join, mutta join aina niin paljon, että sammun ja filmi meni poikki. Elämässäni on paljon hetkiä, joista en muista yhtään mitään. Se hävettää minua todella paljon, Salminen kertoi IS:lle.

Juontajan mukaan hän tahtoi kertoi alkoholismistaan, jotta hän voisi tarinallaan auttaa samassa tilanteessa kamppailevia.

– Kaipaamme enemmän esimerkkejä alkoholismista, jossa ihminen ei ole vielä ehtinyt menettää aivan kaikkea ja joutunut ojaan. Alkoholismi voi olla paljon arkisempaa, mutta se voi olla silti todella hallitsevaa.

Lue lisää: Roope Salminen podcastissa: ”Olen alkoholisti” – elokuisen päivän tapahtumat vuonna 2019 muuttivat elämän suunnan täysin